Челябинцы придумали, как продлить срок службы подъемных кранов до 15 лет

- 31.10.2017 г. 08:44
Увеличить период работы техники позволит новая установка с телескопической стрелой для железнодорожных кранов грузоподъемностью 150 тонн. Как только будет готова конструкторская документация, начнется серийный выпуск.
Проект уже получил поддержку на федеральном уровне. Его включили в перечень минпромторга России по импортозамещению и развитию отечественного машиностроения.
Когда начнется серийное производство? И как предпринимателям удается браться за новые разработки в сложных экономических условиях? Говорим об этом сегодня, 31 октября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.
Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».
Автор фото: Иван Беломестнов
Гости в студии:
Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» – генеральный директор ООО «Челябкрансервис» Владимир Кантор
Бизнес-эксперт – генеральный директор фонда развития малого и среднего предпринимательства Челябинской области Артур Юсупов
Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».
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