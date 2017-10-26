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Сделано в Челябинске

Челябинцы создают накал страстей в отечественных фильмах

  • 26.10.2017 г. 07:50
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Автор фото: Алиса Ческидова

В городе работает компания, которая визуализирует спецэффекты для клиентов по всему миру. Среди них телевизионные и рекламные холдинги.

 

О суперкомпьютере, создании рендер-фермы и возможностях 3D-графики говорим сегодня, 26 октября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017».  Прямой эфир в 16:35.

 

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

 

Автор фото: Алиса Ческидова

 

Гости в студии:

 

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» -  генеральный директор ООО «Рендер-ферма» Валентин Дорохов

 

Бизнес-эксперт - директор компании Caravan Games Алексей Дмитриев

 

Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

  

 

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

 

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