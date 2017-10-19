Завод из Челябинска решил построить новый бизнес на промышленном холоде

Сделано в Челябинске

Автор фото: Алиса Ческидова

Особые компрессоры устанавливают на морских судах, в ракетных комплексах, на мясокомбинатах. Холодильные компрессоры выпускали в советское время. Сейчас в России нет ни одного подобного предприятия, продукция идет из-за рубежа.

Как реализовать инвестиционный проект на миллиард рублей? Зачем производителям компрессоров департамент сельскохозяйственных машин? И какая «начинка» из Челябинска есть в московских «Ласточках»?

Говорим об этом 19 октября в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.

Трансляция проекта радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во "ВКонтакте".

Автор фото: Алиса Ческидова

Гости в студии:

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» – генеральный директор ООО «Челябинский компрессорный завод» Альберт Ялалетдинов

Бизнес-эксперт – генеральный директор ООО «Первая сервисная компания», председатель комитета по внешнеэкономической деятельности ЮУТПП Алексей Шитиков

Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

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