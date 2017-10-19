Завод из Челябинска решил построить новый бизнес на промышленном холоде

- 19.10.2017 г. 08:50
Особые компрессоры устанавливают на морских судах, в ракетных комплексах, на мясокомбинатах. Холодильные компрессоры выпускали в советское время. Сейчас в России нет ни одного подобного предприятия, продукция идет из-за рубежа.
Как реализовать инвестиционный проект на миллиард рублей? Зачем производителям компрессоров департамент сельскохозяйственных машин? И какая «начинка» из Челябинска есть в московских «Ласточках»?
Говорим об этом 19 октября в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.
Трансляция проекта радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во "ВКонтакте".
Автор фото: Алиса Ческидова
Гости в студии:
Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» – генеральный директор ООО «Челябинский компрессорный завод» Альберт Ялалетдинов
Бизнес-эксперт – генеральный директор ООО «Первая сервисная компания», председатель комитета по внешнеэкономической деятельности ЮУТПП Алексей Шитиков
Ведущий премии – генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».
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