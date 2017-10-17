В Челябинске построят новый офтальмологический центр

Сделано в Челябинске

Автор фото: Иван Беломестнов

Он станет украшением гостевого маршрута. Площадь клиники составит тысячу квадратных метров. Это будет не просто специализированный центр для оказания медицинских услуг, но и научная база, которая может вывести развитие офтальмологии в регионе на новый уровень.

О последних тенденциях на рынке платных медицинских услуг в Челябинске, проблемах взаимодействия государственного и частного здравоохранения, креативных решениях в сфере медицинского менеджмента говорим сегодня, 17 октября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

Автор фото: Иван Беломестнов

Гости в студии:

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» - директор группы компаний «Оптик-центр» Артем Власенко

Бизнес-эксперт - главный редактор «Коммерсантъ Южный Урал» Иван Слободенюк

Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

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