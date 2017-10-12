Как компании Челябинска с помощью цвета увеличивают поток клиентов

Сделано в Челябинске

Автор фото: Алиса Ческидова

Предприятия Южного Урала ищут путь к эмоциям потребителей. Ценности и мотивацию покупателей используют для увеличения прибыли. Теперь не только крупные, но и небольшие компании разрабатывают комплексные стратегии по созданию и выводу на рынок торговых марок. Брендинг не является универсальным «средством от всех проблем», но он повышает лояльность покупателей и дает возможность продавать с большей наценкой, чем аналогичные товары конкурентов.

Как выявить затаенную потребность покупателя? Может ли брендинг обеспечить «вечное лидерство»? И какими способами можно уничтожить даже давно присутствующий на рынке бренд?

Говорим об этом сегодня, 12 октября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

Автор фото: Алиса Ческидова

Гости в студии:

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» - креативный директор брендингового агентства «I`am» Андрей Брохман

Бизнес-эксперт - директор группы компаний «Элефант» Михаил Смирнов

Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

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