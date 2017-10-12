  • @echochel VK Facebook   Google+ Instagram YouTube

Челябинск
  • +5 ... +7 C°
  • 0 ... +2 C°
  • 57.921р. - 0.1503
  • 68.5032р. + 0.1475
  •  
  • Экскурсии на 31 канале
Сделано в Челябинске
Разбор полетов
Топ-5 новостей Челябинска

Поиск по сайту:

  • Дилетант
Сделано в Челябинске

Как компании Челябинска с помощью цвета увеличивают поток клиентов

  • 12.10.2017 г. 10:56
efir_260_170_cheskidova_2.jpg
Автор фото: Алиса Ческидова

Предприятия Южного Урала ищут путь к эмоциям потребителей. Ценности и мотивацию покупателей используют для увеличения прибыли. Теперь не только крупные, но и небольшие компании разрабатывают комплексные стратегии по созданию и выводу на рынок торговых марок. Брендинг не является универсальным «средством от всех проблем», но он повышает лояльность покупателей и дает возможность продавать с большей наценкой, чем аналогичные товары конкурентов. 

 

Как выявить затаенную потребность покупателя? Может ли брендинг обеспечить «вечное лидерство»? И какими способами можно уничтожить даже давно присутствующий на рынке бренд?

 

Говорим об этом сегодня, 12 октября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.

 

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

 

Автор фото: Алиса Ческидова

 

Гости в студии:

 

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» - креативный директор брендингового агентства «I`am» Андрей Брохман

 

Бизнес-эксперт - директор группы компаний «Элефант» Михаил Смирнов

 

Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

 

 

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

 

Категория 16+

Все выпуски программы »

Программы на эту тему