Как компании Челябинска с помощью цвета увеличивают поток клиентов

- 12.10.2017 г. 10:56
Предприятия Южного Урала ищут путь к эмоциям потребителей. Ценности и мотивацию покупателей используют для увеличения прибыли. Теперь не только крупные, но и небольшие компании разрабатывают комплексные стратегии по созданию и выводу на рынок торговых марок. Брендинг не является универсальным «средством от всех проблем», но он повышает лояльность покупателей и дает возможность продавать с большей наценкой, чем аналогичные товары конкурентов.
Как выявить затаенную потребность покупателя? Может ли брендинг обеспечить «вечное лидерство»? И какими способами можно уничтожить даже давно присутствующий на рынке бренд?
Говорим об этом сегодня, 12 октября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.
Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».
Автор фото: Алиса Ческидова
Гости в студии:
Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» - креативный директор брендингового агентства «I`am» Андрей Брохман
Бизнес-эксперт - директор группы компаний «Элефант» Михаил Смирнов
Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».
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