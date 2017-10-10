Сделано в Челябинске

В Челябинске создают первый в России центр бухгалтерских IT- услуг

  • 10.10.2017 г. 09:56
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Автор фото: Иван Беломестнов

В городе разработано мобильное приложение, которое позволяет одновременно вести на предприятии бухучет, работать с CRM-системой и интернет-банкингом.  Бухгалтерия автоматизирована так, что руководителю уже не важно, в каком городе находится его финансист. Всю информацию директор оперативно получает на смартфон. Разработчики приложения готовы к выходу на федеральный уровень. Более того, они считают, что интеллектуальные услуги могут стать новым трендом развития Челябинска.

 

Говорим об этом сегодня, 10 октября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Прямой эфир в 16:35.

 

Трансляция проекта на радио «Челябинское эхо»31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во «ВКонтакте».

 

Автор фото: Иван Беломестнов

 

Гости в студии:

 

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»  -  старший партнер ООО «АФ «Авуар» Алексей Овакимян

 

Бизнес-эксперт - директор Челябинского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Якушев

 

Ведущий премии  - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

  

 

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

 

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