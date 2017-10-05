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Сделано в Челябинске

«Греющую пленку» для работы на 100-метровой глубине придумали в Челябинске

  • 05.10.2017 г. 09:30
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Автор фото: Иван Беломестнов

«Греющую пленку» для работы на 100-метровой глубине придумали в Челябинске. Инженеры переосмыслили полузабытую разработку прошлого века и предложили «топить электричеством» спортивные арены и жилые дома, фермы и теплицы. Инфракрасные пленочные электронагреватели теперь используют во всем мире. Попытки скопировать технологию в  Европе и  Японии провалились. За «греющей пленкой» в Челябинск едут из Китая и Южной Кореи.

 

Какие эксперименты с бетоном проводили челябинские инженеры во Франции? Для каких целей используют южноуральские системы сушки компании из Чехии? И почему ноу-хау решили применять в грузовых автомобилях?

 

Говорим об этом сегодня, 5 октября, в 16:35 в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017».

 

Прямая трансляция проекта на 31 канале, радио «Челябинское эхо», а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во "ВКонтакте".

 

 Автор фото: Иван Беломестнов

 

Гости в студии:  

 

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»  -  генеральный директор ООО «ЭСБ-Технологии» Сергей Глухов

 

Бизнес-эксперт -  главный редактор издания «Коммерсантъ Южный Урал» Иван Слободенюк

 

Ведущий премии  - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

  

 

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

 

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