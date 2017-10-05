Сделано в Челябинске

Автор фото: Иван Беломестнов

«Греющую пленку» для работы на 100-метровой глубине придумали в Челябинске. Инженеры переосмыслили полузабытую разработку прошлого века и предложили «топить электричеством» спортивные арены и жилые дома, фермы и теплицы. Инфракрасные пленочные электронагреватели теперь используют во всем мире. Попытки скопировать технологию в Европе и Японии провалились. За «греющей пленкой» в Челябинск едут из Китая и Южной Кореи.

Какие эксперименты с бетоном проводили челябинские инженеры во Франции? Для каких целей используют южноуральские системы сушки компании из Чехии? И почему ноу-хау решили применять в грузовых автомобилях?

Говорим об этом сегодня, 5 октября, в 16:35 в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017».

Прямая трансляция проекта на 31 канале, радио «Челябинское эхо», а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во "ВКонтакте".

Автор фото: Иван Беломестнов

Гости в студии:

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» - генеральный директор ООО «ЭСБ-Технологии» Сергей Глухов

Бизнес-эксперт - главный редактор издания «Коммерсантъ Южный Урал» Иван Слободенюк

Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

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