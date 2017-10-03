Как спортсмены начали производить протеин со вкусом барбекю под Челябинском

- 03.10.2017 г. 10:15
Гейнеры с шоколадом и протеин со вкусом жареной курицы. Под Челябинском в кризис создали предприятие по производству спортивного питания. Собственные технологии и рецептуры разработала команда спортсменов. Теперь продукты, которые выпускают в Копейске, продают по всей России, а также в Казахстане и Беларуси.
Как построить бизнес на молочной сыворотке? Зачем производители спортивного питания выходят на зарубежный рынок? И как челябинцы намерены бороться за потребителя в Европе?
Говорим об этом сегодня, 3 октября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017».
Прямая трансляция проекта в 16.35 на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе во "ВКонтакте".
Автор фото: Иван Беломестнов
Гости в студии:
Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017», директор ООО «СпортЛайн» Валерий Тимашов
Бизнес-эксперт, директор сети магазинов спортивного питания «FlexSPORT» Олег Чепурных
Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев
Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».
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