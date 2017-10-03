Как спортсмены начали производить протеин со вкусом барбекю под Челябинском

Сделано в Челябинске

Автор фото: Иван Беломестнов

Гейнеры с шоколадом и протеин со вкусом жареной курицы. Под Челябинском в кризис создали предприятие по производству спортивного питания. Собственные технологии и рецептуры разработала команда спортсменов. Теперь продукты, которые выпускают в Копейске, продают по всей России, а также в Казахстане и Беларуси.

Как построить бизнес на молочной сыворотке? Зачем производители спортивного питания выходят на зарубежный рынок? И как челябинцы намерены бороться за потребителя в Европе?

Говорим об этом сегодня, 3 октября, в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017».

Прямая трансляция проекта в 16.35 на радио «Челябинское эхо», 31 канале, а также на странице премии в Facebook и официальной группе во "ВКонтакте".

Автор фото: Иван Беломестнов

Гости в студии:

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017», директор ООО «СпортЛайн» Валерий Тимашов

Бизнес-эксперт, директор сети магазинов спортивного питания «FlexSPORT» Олег Чепурных

Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

Категория 16+

Все выпуски программы »