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Сделано в Челябинске

Новый завод-артобъект откроют в Челябинске

  • 28.09.2017 г. 08:13
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Автор фото: Иван Беломестнов

Новый завод-артобъект откроют в Челябинске. На предприятии будут выпускать растительное молоко: кокосовое, миндальное, рисовое, а также овсяное. Производители решили сделать мирную и полезную революцию в питании  - заместить продукцию, которую сейчас привозят из-за границы. Растительное молоко популярно в Индии, Китае, Корее, Японии, Таиланде. Традиционное коровье молоко уступает место на полках магазинов растительному и в Европе.

 

Зачем челябинцы решили изменить пищевые пристрастия россиян? На какие рынки сбыта ориентируются? И как новый завод будет вписан в архитектуру столицы Южного Урала?

 

Говорим об этом сегодня, 28 сентября, в 16.35 в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017».

 

Прямая трансляция проекта на 31 канале, радио «Челябинское эхо», а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во "ВКонтакте".

  

Автор фото: Иван Беломестнов

 

Гости в студии:  

 

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017», президент ООО «СОЮЗПИЩЕПРОМ» Александр Берестов

 

Бизнес-эксперт, заместитель главы Челябинска по экономике и финансам Елена Мурзина

 

Ведущий премии  -  генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

  

 

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

 

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