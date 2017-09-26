Сделано в Челябинске

Автор фото: Иван Беломестнов

Компании Челябинска нашли способ заполнения непопулярных вакансий. Предприятия берут внештатный персонал во временное пользование. Аутстаффинг - сравнительно новая услуга на кадровом рынке Южного Урала, а за рубежом аренда персонала развита давно - объем рынка, например, в США оценивается в 80 млрд долларов.

Чем аутстаффинг отличается от аутсорсинга? Какие преимущества получает заказчик услуги и с какими рисками может столкнуться?

Говорим об этом 26 сентября в 16.35 в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017».

Прямая трансляция на 31 канале, радио «Челябинское эхо», а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во "ВКонтакте".

Автор фото: Иван Беломестнов

Гости в студии:

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017», учредитель группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко

Бизнес-эксперт, начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов

Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

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