Сделано в Челябинске

Как в Челябинске делают бизнес на поиске товаров. Предприниматели открывают сервисные компании и работают по принципу «найдем и мыло, и дизельный генератор». Ориентация на разумные бизнес-траты позволяет заключать договоры о поставках с крупными заводами в России и импортерами.

Зачем предприятиям Челябинска удаленные отделы снабжения? Как за короткий срок сформировать базу поставщиков и производителей оборудования и проводить закупки без ущерба для компании? Насколько выгоден бизнес, который занимается комплексным снабжением организаций?

Говорим об этом в четверг, 21 сентября, в 16:35 в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017».

Прямая трансляция проекта на 31 канале, радио «Челябинское эхо», а также на странице премии в Facebook и в группе «Челябинского эха» «ВКонтакте».

Автор фото: Анастасия Стародубцева

Участники прямого эфира:

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» - генеральный директор ООО «Компания АПС» Владимир Савиновских

Бизнес-эксперт - директор Челябинского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Якушев

Ведущий премии - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

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