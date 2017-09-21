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Сделано в Челябинске
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Сделано в Челябинске

Как в Челябинске делают бизнес на поиске товаров

  • 21.09.2017 г. 10:07
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Как в Челябинске делают бизнес на поиске товаров. Предприниматели открывают сервисные компании и работают по принципу «найдем и мыло, и дизельный генератор». Ориентация на разумные бизнес-траты позволяет заключать договоры о поставках с крупными заводами в России и импортерами.

 

Зачем предприятиям Челябинска удаленные отделы снабжения?  Как за короткий срок сформировать базу поставщиков и производителей оборудования и проводить закупки без ущерба для компании? Насколько выгоден бизнес, который занимается комплексным снабжением организаций?

 

Говорим об этом в четверг, 21 сентября, в 16:35 в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017».

 

Прямая трансляция проекта на 31 канале, радио «Челябинское эхо», а также на странице премии в Facebook и в группе «Челябинского эха» «ВКонтакте».

 

Автор фото: Анастасия Стародубцева

 

Участники прямого эфира:

 

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»  -   генеральный директор ООО «Компания АПС» Владимир Савиновских

 

Бизнес-эксперт - директор Челябинского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Анатолий Якушев

 

Ведущий премии  - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

 

 

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

 

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