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Эхо Москвы в Челябинске
19 июля 201916:11

«Яблоко» провалило выборы в губернаторы, но осталась муниципальная кампания

Фото с сайта www.vladtime.ru

«Яблоко» провалило выборы в губернаторы, но осталась муниципальная кампания. Что ждет представителей партии?

Гости в студии: председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, зампредседателя регионального отделения партии «Яблоко» Андрей Талевлин.

Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте».  Телефон прямого эфира — 269 97 78. Пишите также в Viber, наш номер — 8 922 755 9995.

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