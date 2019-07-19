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«Яблоко» провалило выборы в губернаторы, но осталась муниципальная кампания. Что ждет представителей партии?

Гости в студии: председатель регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков, зампредседателя регионального отделения партии «Яблоко» Андрей Талевлин.

Прямой эфир в 18:05. Программа транслируется на youtube-канале «ЭХО Москвы Челябинск», в соцсетях Facebook и «ВКонтакте». Телефон прямого эфира — 269 97 78. Пишите также в Viber, наш номер — 8 922 755 9995.