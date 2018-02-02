Разбор полетов

Челябинск снова оказался на нижней строчке списка российских мегаполисов по стоимости жилья

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Фото с сайта m.kn.kz

Хорошо ли это для города? И означает ли дешевизна квадратных метров их доступность? Говорим об этом сегодня, 2 февраля, в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.

 

Эксперты в студии: руководитель агентства недвижимости «Дан-Инвест» Валентин Корытный и глава комитета по вопросам градостроительства челябинского отделения «Опоры России» Андрей Бодрягин.

 

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. 

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