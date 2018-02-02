Челябинск снова оказался на нижней строчке списка российских мегаполисов по стоимости жилья

- 02.02.2018 г. 08:44
- Гости эфира: Корытный Валентин, Бодрягин Андрей
Хорошо ли это для города? И означает ли дешевизна квадратных метров их доступность? Говорим об этом сегодня, 2 февраля, в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.
Эксперты в студии: руководитель агентства недвижимости «Дан-Инвест» Валентин Корытный и глава комитета по вопросам градостроительства челябинского отделения «Опоры России» Андрей Бодрягин.
Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78.
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