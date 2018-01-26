Челябинск борется за звание лучшего города в стране

Разбор полетов

Гости эфира: Константинов Денис

Фото с сайта cheladmin.ru

Жителям предлагают голосовать за него в течение года. А сами жители испытывают злобу и жалуются на грязь и действия властей. В соцсетях пишут, что Челябинск надо спасать. От чего и как? И достоин ли Челябинск звания лучшего города страны в сегодняшней ситуации?

Говорим об этом сегодня в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале. Будут трансляции в Facebook и во "ВКонтакте". Гости в студии: вице-председатель Совета ЧРО "Опора России" Денис Константинов и челябинец с активной жизненной позицией Виктор Климов. Встречаемся в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78.



Надо ли спасать Челябинск?

750-37-01 - Да

750-37-02 - Нет



Звонок бесплатный. Итоги голосования мы подведем сегодня на "Челябинском эхе" в программе "Разбор полетов". Прямой эфир в 16:35.

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