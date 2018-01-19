Пермская резня и конфликт с поножовщиной между учениками в Челябинской области

- 19.01.2018 г. 08:54
- Гости эфира: Коузова Елена, Смирнова Татьяна, Сыркина Елена
Резня в пермской школе и конфликт с применением холодного оружия между учениками в Челябинской области. Что это: лишь череда громких случаев или проявление системного сбоя, на который должны обратить внимание государство и общество? Что не так с безопасностью в наших школах и какие выводы нужно сделать чиновникам, педагогам и родителям, чтобы подобное не повторялось?
Ищем ответы на вопросы с экспертами сегодня в 16:35, в эфире «Челябинского эха» и «31 канала».
Гости в студии: заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова, главный детский психиатр Челябинской области Татьяна Смирнова, член общественной палаты Челябинской области, председатель областного совета родителей Елена Сыркина.
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