Разбор полетов

Попрошайки на проезжей части. Просят милостыню и раздражают водителей

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Фото с сайта 74.мвд.рф

В воскресенье, 14 января, одного такого человека машина на перекрестке в Челябинске сбила насмерть. Куда смотрит ГИБДД? Говорим об этом сегодня на "Эхе Москвы" в Челябинске и 31 канале в программе "Разбор полетов".

 

Гости в студии: заместитель начальника городского управления ГИБДД Алексей Горшков, депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и автоюрист Юрий Панченко.

 

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