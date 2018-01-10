Более 70% челябинцев недовольны работой городских властей

Разбор полетов

Фото с сайта cheladmin.ru

Город оказался в хвосте рейтинга удовлетворенности населения действиями чиновников мэрии. Что повлияло в первую очередь? Анализируем ситуацию сегодня на "Челябинском эхе" и 31 канале в программе "Разбор полетов".

Гости в студии: заместитель директора по содержанию и эксплуатации улично-дорожной сети "Управления дорожных работ Челябинска" Владимир Гришаков, директор по строительству и эксплуатации автомобильных дорог компании "Южуралмост" Алексей Струговец и руководитель региональной рабочей группы ОНФ "Качество повседневной жизни" Антон Неверов.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира: 269-97-78. Оставляйте вопросы для эфира на нашем сайте.

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