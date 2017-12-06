Собственников зданий и сооружений обяжут заниматься благоустройством прилегающей территории

- 06.12.2017 г. 07:51
- Гости эфира: Михайлова Ольга, Кожевников Кирилл, Жучков Владимир
Закон об этом подготовил минстрой. Как на эти перспективы смотрят владельцы магазинов и салонов? И кто ответит за перелом или ушиб, полученный на скользком тротуаре? Об этом говорим сегодня, 6 декабря, в программе «Разбор полетов» в эфире «Челябинского эха» и 31 канала.
Гости в студии: предприниматели Ольга Михайлова и Кирилл Кожевников, а также начальник управления благоустройства администрации Челябинска Владимир Жучков.
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