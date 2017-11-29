Может ли появиться в России женщина-президент?

Разбор полетов

Фото с сайта yarcube.ru

Одни считают, что да, и что давно пора. Другие говорят, что этого нельзя допустить ни в коем случае и что женщинам-политикам можно доверять только решение отдельных внутренних проблем. Что думают об этом челябинские эксперты? Обсуждаем тему с ними сегодня на "Эхе Москвы" в Челябинске и 31 канале в программе "Разбор полетов".

Гости в студии: депутат Законодательного собрания Челябинской области Ольга Мухометьярова и доцент кафедры истории России и зарубежных стран ЧелГУ Александр Фокин.

Трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78.

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