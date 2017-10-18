Евгений Тефтелев предложил закрывать дороги для автомобилей во время НМУ

- 18.10.2017 г. 07:49
- Гости эфира: Гагарин Анатолий, Новоселов Андрей, Пестрякова Екатерина
Поможет ли инициатива главы Челябинска снизить объемы вредных веществ в воздухе? И почему мероприятия Года экологии пока не помогли жителям города вздохнуть с облегчением? В Челябинске опять больше недели смог и неприятный запах. Говорим об этом сегодня в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.
Гости в студии: заместитель министра экологии Челябинской области Андрей Новоселов, руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин и доцент кафедры геоэкологии и природопользования Челябинского госуниверситета Екатерина Пестрякова.
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