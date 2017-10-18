Евгений Тефтелев предложил закрывать дороги для автомобилей во время НМУ

Разбор полетов

Поможет ли инициатива главы Челябинска снизить объемы вредных веществ в воздухе? И почему мероприятия Года экологии пока не помогли жителям города вздохнуть с облегчением? В Челябинске опять больше недели смог и неприятный запах. Говорим об этом сегодня в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.

Гости в студии: заместитель министра экологии Челябинской области Андрей Новоселов, руководитель Уральского отделения Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин и доцент кафедры геоэкологии и природопользования Челябинского госуниверситета Екатерина Пестрякова.

Прямые трансляции в Facebook и "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78.

Все выпуски программы »