Разбор полетов

В пятницу, 13 октября, в городе начнет работу ежегодный Южно-Уральский профилактический форум. В Центре международной торговли развернется интерактивная площадка «Территория здоровья». Там можно будет сделать флюорографию, УЗИ, сдать тест на ВИЧ, получить консультации врачей. Подробнее о важности профилактики для здоровья говорим в программе "Разбор полетов".

Г. ЛЕПИНА: Здравствуйте. Челябинцы смогут бесплатно проверить здоровье, не приходя в больницу. В пятницу, 13 октября, в городе стартует Южно-Уральский профилактический форум. О том, какие процедуры смогут пройти жители города, и в целом о профилактике говорим сегодня в программе «Разбор полетов» на «Эхе Москвы» в Челябинске, к нам присоединяются зрители 31 канала. Также идет трансляции во «ВКонтакте». В студии Галина Лепина, представляю наших гостей: главный врач челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева. Здравствуйте, Ольга Викторовна.

О. АГЕЕВА: Здравствуйте.

Г. ЛЕПИНА: И председатель правления челябинского регионального диабетического движения «Вместе» Ирина Исакова. Здравствуйте, Ирина Александровна.

И. ИСАКОВА: Добрый день.

Г. ЛЕПИНА: Мы работаем в прямом эфире. Телефон 269-97-78, звоните. Также у нас запущено интерактивное голосование. Вопрос: «Вы были у врача хотя бы раз за последний год?». Если да, звоните – 750-37-01, если нет – 750-37-02. Этот звонок бесплатный, итоги мы подведем в конце программы.

Ольга Викторовна, зачем проводить целый профилактический форум, какие у него задачи? Зачем нам такое масштабное мероприятие, направленное на профилактику заболеваемости?

О. АГЕЕВА: Наш форум ежегодный, традиционный, уже 12-й год он проводится, и каждый год мы убеждаемся, что это не просто необходимо, это крайне важно. Это крайне важно и для всего населения, потому что мы получаем такой огромный отклик от желающих прийти познакомиться с новыми методиками профилактическими, получить какие-то рекомендации; и это важно для профессионального сообщества, потому что формат работы у нас каждый раз меняется. Сейчас в целом в Российской Федерации это очень перспективное, актуальное направление – всегда проще предупредить заболевание, чем потом его лечить. Наш форум, кстати, – один из старейших, если можно так сказать, форумов среди регионов Уральского федерального округа), и 13 октября мы всех приглашаем с 10:30 в центр делового сотрудничества, это Ленина, 35, прийти, поприсутствовать на работе нашей выставки «Территория здоровья», поучаствовать и самим пройти мастер-классы, какие-то обследования. Тем более в этом году у нас особенный форум: помимо активной направленности на население, мы в этом году очень тесно работаем с социально ориентированными некоммерческими организациями. И здесь, я думаю, Ирина Александровна меня поддержит и даже дополнит.

Г. ЛЕПИНА: Да, Ирина Александровна, для чего вы будете принимать участие в этом форуме? Что конкретно вы будете там делать? Какую пользу отдельно взятому человеку, жителю города, области, может принести ваше участие?

И. ИСАКОВА: В системе здравоохранения работают же не только медицинские организации, но и пациентские организации, так называемые социально ориентированные некоммерческие организации. И, собственно говоря, их деятельность как раз и направлена в том числе на улучшение качества жизни людей, информирование и прочие те моменты, в чем мы имеем общность с системой здравоохранения в принципе. Потому что цели и задачи что у пациентских организаций, что у системы здравоохранения одни – это в первую очередь информирование населения о хронических неинфекционных заболеваниях и прочих недугах, путях их предотвращения, то есть львиная доля деятельности направлена именно на это. И, безусловно, эта площадка форума, 12-го профилактического форума, – это прекрасная возможность для того, чтобы социально ориентированные организации заявили о себе. Они выходят напрямую на целевую аудиторию, на пациентов, на людей; они расскажут о том, что они делают, по какому поводу можно обратиться к ним; они выйдут на профессиональное сообщество – врачи тоже должны понимать, кто им может помочь в решении какой-либо проблемы пациента. И люди, безусловно, от взаимодействия некоммерческих организаций и здравоохранения, выиграют, потому что они будут понимать, каким образом координируются общие усилия как некоммерческого сектора, так и органов системы здравоохранения и к кому можно обратиться и по какому поводу.

Г. ЛЕПИНА: Да, чтобы люди понимали, какие вопросы можно решить, допустим, напрямую через систему здравоохранения, с какими гораздо разумнее обратиться сначала в общественные организации.

И. ИСАКОВА: Абсолютно верно.

Г. ЛЕПИНА: Ольга Викторовна, какие заболевания сегодня в Челябинской области наиболее остро нуждаются в том, чтобы по ним была профилактика?

О. АГЕЕВА: Безусловно, это хронические неинфекционные заболевания, эта аббревиатура широко известна, часто мы говорим просто ХНИЗ и подразумеваем сердечно-сосудистые заболевания – это такие болезни системы кровообращения, которые составляют самый большой вклад в структуру смертности. То есть процентов 50 населения Российской Федерации умирают от сердечно-сосудистых катастроф – инфаркты и инсульты на первом месте. В большую структуру ХНИЗ входят сердечно-сосудистые, входят онкологические (это второе место в структуре смертности), затем заболевания органов дыхания и сахарный диабет. Эти основные заболевания имеют общие факторы риска, и наша задача – рассказать пациенту, что, если он курит, у него есть риск онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых, дыхательной системы и усугубления сахарного диабета. И так по каждому фактору риска. Когда человек знает, он вооружен и уже сам решает: здоровый образ жизни он выбирает или не выбирает.

Г. ЛЕПИНА: На форуме будет работать так называемая «Территория здоровья». Это, как я понимаю, мобильные пункты, где можно будет пройти тестирование, в том числе на ВИЧ, сделать УЗИ. Расскажите поподробнее о направлениях, какие именно тесты можно будет пройти, что проверить?

О. АГЕЕВА: «Территорией здоровья» мы уже третий год называем интерактивную площадку, это типа выставки достижений здравоохранения в профилактическом направлении, и в этом году наша «Территория здоровья» будет представлена несколькими зонами. Давайте я по каждой очень кратко расскажу. Первая зона – зона здорового питания – будет представлена интерактивной площадкой, которая называется «Здоровая кухня». Впервые на молодежном межрегиональном форуме «Утро-2017» она была представлена. Очень интересная площадка, современная: ведущие повара, ведущие шеф-повара наших ресторанов представят варианты и мастер-классы приготовления здоровых блюд, комментируя это, плюс у нас еще будет прекрасный комментатор, наш специалист, который расскажет, как можно снизить калорийность того или иного блюда, как можно сделать его красивым, аппетитным, но очень полезным. И все это будет демонстрироваться. Конечно, дегустацию в полной мере, как это может предполагаться, мы не будем проводить, но тем не менее такой мастер-класс по типу телевизионных шоу мы проведем.

Вторая зона – это зона так называемая спортивная. Фитнес-мастера, мастера по лечебной физкультуре будет представлять современные методики – это йога, это пилатес, это фитнес, это просто лечебная гимнастика. И мы даже ожидаем, что к нам придут уже в спортивной форме и смогут опробовать эти методики и выбрать, кому какая физическая активность больше нравится.

Третья зона – это традиционная зона обследований. Собственно, она всегда вызывает повышенный интерес, мы готовы к этому. В этом году будут давать рекомендации различные специалисты – кардиолог, невролог, дерматолог, рефлексотерапевт.

Г. ЛЕПИНА: Да, я Вас перебью, потому что есть вопрос с сайта, который как раз связан с этой темой, чтобы потом не возвращаться: «Скажите, на форуме можно будет получить полноценную консультацию специалиста или он просто порекомендует обратиться к врачу по месту жительства?».

О. АГЕЕВА: Смотрите, по современному законодательству мы не имеем права, просто не имеем законного права проводить полноценную консультацию специалиста в таких условиях, в каких мы будем проводить форум. И, безусловно, любой осмотр специалиста подразумевает длительную беседу и полный осмотр пациента, это мы тоже не сможем обеспечить. Причем мы ожидаем достаточно большое количество человек, что повлечет за собой, безусловно, очереди, поэтому наши специалисты при таком формате работы настроены на определение тактики и разъяснение этой тактики пациенту, дачу рекомендаций, дальнейшую маршрутизацию, куда действительно надо обратиться пациенту.

Г. ЛЕПИНА: Порекомендовать, куда сначала…

О. АГЕЕВА: Безусловно. И я думаю, что население должно осознавать, что полноценный осмотр специалиста мы не сможем обеспечить в таких условиях, и это не есть наша цель в данном случае. Кроме того, можно будет исследовать анонимно кровь на ВИЧ-инфекцию, на инфекции, передающиеся половым путем, можно будет уточнить уровень глюкозы крови, уровень холестерина. У нас будет работать мобильная площадка перед центром – это флюорография, это огромной популярностью пользуется. И сразу хочу сказать, что, если вы намерены пройти флюорографическое обследование, постарайтесь не забыть и взять с собой паспорт и полис. Мы, конечно, проведем обследование и без этих документов, но, когда у вас есть и паспорт, и полис, вам поставят печать, и потом вы будете ее демонстрировать везде.

Г. ЛЕПИНА: Да, если не будет документов, это человек может сам для себя узнать состояние сердца и легких.

О. АГЕЕВА: Для себя пройти. Но вы понимаете, что это обязательное, необходимое обследование.

Г. ЛЕПИНА: Ему иначе придется еще раз где-то делать, если он будет без документов.

О. АГЕЕВА: Конечно. Поэтому позаботьтесь заранее, возьмите паспорт и полис. Кроме того, у нас впервые будет возможность мобильным маммографом провести маммографию. Это уникально и это здорово, большая редкость. У нас будет работать экологическая лаборатория, которая в онлайн-режиме будет показывать состояние воздуха. Это все будет транслироваться на экраны форума.

Г. ЛЕПИНА: Очень актуально в свете последних событий.

О. АГЕЕВА: Конечно. Мы еще делаем зону лектория, это интерактивные, живые школы пациентов. Школа, посвященная тому же самообследованию молочных желез для женщин; школа для пациентов с сахарным диабетом, посвященная именно технике инсулинотерапии, это тонкая, требующая нюансов и знаний тема; и по проблемам памяти школа для пациентов. Поэтому мы очень ждем, очень надеемся, что нас оценят, к нам придут.

Г. ЛЕПИНА: Ирина Александровна, вот по поводу диабета. Мы все знаем, что можно выявить это заболевание посредством сдачи анализов, кровь на сахар и так далее, а может ли сам человек по каким-то незначительным еще, может быть, самым первым признакам заподозрить, что что-то не так с его сахаром в крови или, не дай Бог, у него уже диабет? Какие-то есть признаки?

И. ИСАКОВА: Да, конечно. Но давайте здесь немножко уточню, что сахарный диабет бывает двух типов. Бывает первый тип сахарного диабета, он развивается у детей, у лиц молодого возраста, и бывает сахарный диабет второго типа, он значительно помолодел, но к нему немного попозже. Так вот сахарный диабет первого типа развивается очень быстро, достаточно быстро. Обычно ребенок начинает много пить, часто ходить в туалет, худеет, при всем при том у него может быть нормальный или даже повышенный аппетит, и он утомляется. Конечно, при измерении уровня глюкозы в крови, обычно в поликлинику в таких случаях родители обращаются, выявляется повышенный уровень сахара в крови. Это достаточно просто выявляется, в отличие от сахарного диабета второго типа.

Основная масса вообще сахарного диабета, если брать структуру, как раз падает на второй тип, определяется вторым типом. Почему? Факторов риска вообще очень много, это болезнь цивилизации, на мой взгляд – это гиподинамия (то есть недостаточная активность), это злоупотребление фастфудом (то есть неправильное питание, неправильный колораж), это стрессовые моменты и много-много других. В последнее время он еще стал и молодеть – если раньше среди детей он практически не встречался, то сейчас, к сожалению, он есть даже у детей, потому что у детей есть ожирение. А это такой очень серьезный фактор для развития сахарного диабета второго типа.

Г. ЛЕПИНА: Кстати, детей можно привести с собой на эту площадку?

И. ИСАКОВА: Конечно. Я считаю, что даже будет очень интересно, потому что и йога будет там, и какие-то другие активности. Я думаю, что вообще вне возраста этот форум…

О. АГЕЕВА: Семейное мероприятие.

Г. ЛЕПИНА: То есть можно будет прийти всей семьей и пройти. Но там, наверно, все не успеть пройти одному человеку?

О. АГЕЕВА: Мы работаем до шести вечера.

Г. ЛЕПИНА: Еще же второй день будет?

О. АГЕЕВА: Да, второй день, я попозже могу рассказать.

Г. ЛЕПИНА: Я хотела бы вернуться к интерактивному голосованию. Напомню вопрос: «Вы были у врача хотя бы раз за последний год?». Если да, звоните – 750-37-01, если нет – 750-37-02. Промежуточный итог такой: пока у нас 56% ответили, что они были за последний год хотя бы раз у врача, и 44% не были. Люди у нас имеют возможность оставить комментарии, давайте послушаем – они объясняют, почему они не были у врача за последний год ни разу.

КОММЕНТАРИЙ: Да, эти очереди сидеть в больнице, кому надо. Лучше уж так, как есть.

КОММЕНТАРИЙ: Вера Ивановна из Копейска. Как же я попаду, если у нас на поселке Советов, город Копейск, вообще закрыли поликлинику. Попасть к терапевту, а тем более узкому специалисту невозможно. До свидания.

Г. ЛЕПИНА: Вот что нам прокомментировали. Что мы можем сказать? Проблема с очередями известная, а во втором комментарии вообще конкретика – закрыта поликлиника. О какой профилактике мы можем говорить, если у нас такие проблемы возникают?

О. АГЕЕВА: Давайте я тогда постараюсь прокомментировать конкретно эти два случая. Речь идет о том, что жительница сетует на наличие очередей. Безусловно, это большая проблема, которая известна и над которой очень огромная работа ведется. Сейчас у нас все медицинские организации имеют возможность записи к специалисту через единый портал, получение этого талончика через единый портал. У нас расширяются помещения регистратуры, количество регистраторов для того, чтобы максимально снизить очереди. Есть четкое разделение для тех, кто пришел на диспансеризацию с профилактической целью, то есть мы подразумеваем, что туда приходит пациент не с болезнью, и он совершенно по-другому маршрутизируется, эти два потока не должны пересекаться. Еще скажу, что федеральным минздравом сейчас запущен пилотный проект, и хотя мы в официальный пилот не вошли как территория, которая участвует в нем, но мы сами для себя этот проект ввели: бережливая, или, как еще говорят, открытая поликлиника. Поликлиника, которая направлена на прием пациентов, то есть мы оказываем услуги и мы делаем эти услуги комфортными. Борьба с очередями продолжается, и, я думаю, нам все равно удается сейчас добиться результатов. Запись через интернет, например, значимо снижает количество очередей. Во всех регистратурах сейчас есть администратор, который быстро маршрутизирует пациентов и помогает рассеивать как можно быстрее эти очереди.

Г. ЛЕПИНА: И один из способов – это, наверно, такие акции типа «Территории здоровья». Она же не единственная, у нас же периодически можно то на ВИЧ сдать анализы…

О. АГЕЕВА: Это становится традиционным, нам очень нравится такой формат работы самим, и мы получаем огромный положительный отклик от населения именно по такому формату работы. Но больше она направлена не на обследование, а направлена на мотивацию к здоровому образу жизни. Когда мы сталкиваемся с такими негативными факторами, когда на таком веселом празднике на флюорографии обнаруживается, например, туберкулез или рак (а такое бывает) или положительный анализ на ВИЧ-инфекцию, это говорит о том, что уже что-то было упущено. И об этом надо было думать раньше.

Г. ЛЕПИНА: Ольга Викторовна, Ирина Александровна, у нас остается не очень много времени, надо еще успеть задать вопросы, которые пришли на сайт. «Я давно хочу сдать анализы во время таких мобильных акций, но боюсь, что там нарушены санитарные условия. Где гарантия, что не занесут грязь?».

О. АГЕЕВА: Во-первых, вы будете сами присутствовать и увидите, что мы пользуемся защитными средствами как для медперсонала, это обязательно, – перчатки, обработка. У нас одноразовые стерильные салфетки, стерильные прокалыватели. Это ваше право отказаться или понаблюдать и согласиться.

Г. ЛЕПИНА: А само помещение?

О. АГЕЕВА: Мы используем мобильные приборы, глюкометры, они созданы для самоконтроля.

Г. ЛЕПИНА: Для применения в любых условиях?

О. АГЕЕВА: В любых условиях, да. От вас достаточно иметь чистые руки, обработку всю мы соблюдаем, все одноразовое.

Г. ЛЕПИНА: И еще один вопрос, который пришел на сайт echochel.ru: «А если я уже болею, можно ли приходить с температурой?».

О. АГЕЕВА: Наличие температуры подразумевает у вас какое-то, наверно, острое инфекционное заболевание. В таком случае мы попросим вас отнестись повнимательнее к своему здоровью и понять, что вы можете являться угрозой для окружающих. Лучше остаться дома и вызвать врача на дом.

Г. ЛЕПИНА: А потом уже идти что-то другое проверять.

О. АГЕЕВА: Конечно. То есть профилактика подразумевает работу вне обострения заболеваний, вне острого периода.

Г. ЛЕПИНА: Да, иначе тогда и сданные анализы не покажут реальной картины. Правильно?

О. АГЕЕВА: Могут быть, да, не совсем правильными.

Г. ЛЕПИНА: Давайте подведем итоги окончательные интерактивного голосования. Итак, за последний год хотя бы раз были у врача 56%, в принципе, так же осталось, как было. И 44% не были ни разу. Это много или мало – 44% не посещающих врачей за год?

О. АГЕЕВА: Знаете, мне бы очень хотелось, чтобы этот вопрос был уточняющим – с профилактической целью. Здесь нам сейчас ответили все те, кто ходил и по поводу заболевания, и по поводу выписки рецептов. А вот более истинную картину нам бы показали те, кто пришел просто к врачу показаться – пройти гинекологическое обследование, проверить картину в легких, сдать кровь.

Г. ЛЕПИНА: Ольга Викторовна, давайте еще раз очень кратко, двумя фразами, напомним, когда, куда, во сколько приходить.

О. АГЕЕВА: 13 октября с 10:30 до 18:00 мы ждем вас по адресу пр. Ленина, 35, это центр делового сотрудничества. А 14 октября мы приглашаем вас в медицинские организации, в которых вы наблюдаетесь, к которым вы приписаны. Там тоже можно пройти бесплатное обследование и вакцинацию.

Г. ЛЕПИНА: Спасибо большое, время нашей программы истекло. Сегодня гостями «Разбора полетов» были главный врач челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева и председатель правления челябинского регионального диабетического общественного движения «Вместе» Ирина Исакова. Спасибо вам за информацию и за разъяснения. Это был «Разбор полетов». Будьте здоровы, до встречи.

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