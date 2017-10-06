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Разбор полетов
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Разбор полетов

Прививки от гриппа. Ставить или нет?

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Фото с сайта doctorpiter.ru

О плюсах и минусах вакцинации говорим сегодня, 6 октября, в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.

 

Гости в студии: исполняющий обязанности начальника отдела профилактики заболеваний министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Сорокина и уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.

 

Прямые трансляции в Facebook и во "ВКонтакте". Начало в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78.

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