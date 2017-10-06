Прививки от гриппа. Ставить или нет?

- 06.10.2017 г. 07:59
- Гости эфира: Сорокина Ольга, Павлова Маргарита
О плюсах и минусах вакцинации говорим сегодня, 6 октября, в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале.
Гости в студии: исполняющий обязанности начальника отдела профилактики заболеваний министерства здравоохранения Челябинской области Ольга Сорокина и уполномоченный по правам человека в Челябинской области Маргарита Павлова.
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