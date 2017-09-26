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«Эхо Москвы» в Челябинске
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Компании Челябинска нашли способ заполнения непопулярных вакансий

Компании Челябинска нашли способ заполнения непопулярных вакансий. Предприятия берут внештатный персонал во временное пользование. Аутстаффинг - сравнительно новая услуга на кадровом рынке Южного Урала,  а за рубежом аренда персонала развита давно - объем рынка, например, в США оценивается в 80 млрд долларов.

 

Чем аутстаффинг отличается от аутсорсинга? Какие преимущества получает заказчик услуги и с какими рисками может столкнуться? 

 

Говорим об этом 26 сентября в 16.35 в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017».

 

Прямая трансляция на 31 канале, радио «Челябинское эхо», а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во "ВКонтакте".

 

Гости в студии:

 

Финалист бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017»,  учредитель группы компаний «ТИРС» Екатерина Карпенко

 

Бизнес-эксперт, начальник Главного управления по труду и занятости населения Челябинской области Владислав Смирнов

 

Ведущий премии  - генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» Валерий Шагиев

  

 

Бизнес-премия «Сделано в Челябинске 2017» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».

 

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Радио Эхо Москвы в Челябинске

26.09.2017 г.

Компании Челябинска нашли способ заполнения непопулярных вакансий

Компании Челябинска нашли способ заполнения непопулярных вакансий

Компании Челябинска нашли способ заполнения непопулярных вакансий. Предприятия берут внештатный персонал во временное пользование. Аутстаффинг — сравнительно новая услуга на кадровом рынке Южного Урала,  а за рубежом аренда персонала развита давно — объем рынка, например, в США оценивается в 80 млрд долларов.   Чем аутстаффинг отличается от аутсорсинга? Какие преимущества получает заказчик услуги и с […]

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