Компании Челябинска нашли способ заполнения непопулярных вакансий. Предприятия берут внештатный персонал во временное пользование. Аутстаффинг - сравнительно новая услуга на кадровом рынке Южного Урала, а за рубежом аренда персонала развита давно - объем рынка, например, в США оценивается в 80 млрд долларов.

Чем аутстаффинг отличается от аутсорсинга? Какие преимущества получает заказчик услуги и с какими рисками может столкнуться?

Говорим об этом 26 сентября в 16.35 в рамках бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017».

Прямая трансляция на 31 канале, радио «Челябинское эхо», а также на странице премии в Facebook и официальной группе «Челябинского эха» во "ВКонтакте".