Разбор полетов

Фото с сайта www.kp40.ru

13 тыс. южноуральцев в этом году заканчивают школу. Результаты ЕГЭ. Выявленные при сдаче экзаменов нарушения. Планы по развитию системы среднего образования в Челябинской области на следующий учебный год. Строительство школ.

Об этом говорим сегодня на "Челябинском эхе" и 31 канале в программе "Разбор полетов". Встречаемся в 16:35. Телефон прямого эфира: 269-97-78.

Гости в студии: первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова и выпускники физико-математического лицея №31 г. Челябинска Даниил Лобастов и Никита Климов.

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