Разбор полетов

Фото с сайта gto-normativy.ru

Готов к труду и обороне. Челябинцев бесплатно подготовят к сдаче норм ГТО. Как в целом по региону сегодня идет развитие этой системы? Насколько успешно южноуральцы сдают нормативы? И сдал ли нормативы министр спорта Челябинской области?

Об этом сегодня спросим у него самого в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале в 16:35.

Гости в студии: глава минспорта региона Леонид Одер и руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Александр Беленков.

Телефон прямого эфира: 269-97-78.

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