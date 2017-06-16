- 16.06.2017 г. 09:31
- Гости эфира: Одер Леонид, Беленков Александр
Готов к труду и обороне. Челябинцев бесплатно подготовят к сдаче норм ГТО. Как в целом по региону сегодня идет развитие этой системы? Насколько успешно южноуральцы сдают нормативы? И сдал ли нормативы министр спорта Челябинской области?
Об этом сегодня спросим у него самого в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале в 16:35.
Гости в студии: глава минспорта региона Леонид Одер и руководитель дирекции спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО Александр Беленков.
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