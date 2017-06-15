Разбор полетов

Как защитить детей от угроз в интернете? Кто должен делать это в первую очередь - родители или государство? Поможет ли решить проблему разработка концепции информационной безопасности детей в Челябинской области?

Г. ЛЕПИНА: Здравствуйте. Как защитить детей от угроз в интернете, и кто должен в первую очередь этим заниматься — родители или государство? Поможет ли решить проблему разработка концепции информационной безопасности детей в Челябинской области? Об этом мы говорим сегодня на «Челябинском эхе» в программе «Разбор полетов». К нам присоединяются зрители 31 канала. В студии Галина Лепина. Представляю наших гостей: начальник отдела анализа и мониторинга министерства образования и науки Челябинской области Есения Кулагина. Здравствуйте, Есения Анатольевна.

Е. КУЛАГИНА: Здравствуйте.

Г. ЛЕПИНА: И главный детский психиатр региона Татьяна Смирнова. Здравствуйте, Татьяна Александровна.

Т. СМИРНОВА: Добрый день.

Г. ЛЕПИНА: Мы работаем в прямом эфире. Телефон 269-97-78. Первый вопрос более-менее общий, чтобы понять, что у нас вообще за ситуация. Какие риски в плане информационной безопасности детей сегодня существуют в принципе?

Е. КУЛАГИНА: На мой взгляд, приступая к обсуждению темы плюсов и минусов интернета, мы должны прежде всего сами для себя признаться: интернет безапелляционно и однозначно вошел в нашу жизнь. Он стал тем социальным явлением, которых в нашей жизни множество. Поэтому плюсы и минусы у него есть как у любого социального явления. И вот в данном случае ключевым становится слово «грамотность». Грамотность использования интернет-ресурсов, грамотность поведения в социальных сетях. «Грамотность» как ключевое слово, либо «малограмотность», либо «безграмотность». Именно это является одним из главных источников тех рисков, которые дают нам негативные явления, сегодня нами ощущаемые. Ребенок знакомится и начинает работать с интернетом раньше, чем приступает к изучению компьютерной грамотности. Часто это происходит в процессе самообучения. Если родители проявляют более активную позицию, обучение идет более эффективно. Но вот опережающее знакомство с интернетом, с интернет-ресурсом, поведением в сети Интернет — это один из источников тех негативных последствий, которые мы сегодня имеем. Это первая принципиальная позиция.

Вторая очень важная, на мой взгляд, ситуация связана с невыполнением тех требований, которые законодательство на сегодняшний день установило, по ограничению доступа несовершеннолетних к источникам информации, которая наносит вред здоровью и развитию. Надо понимать, что доступ к сети Интернет ребенок имеет не только дома, не только с домашнего компьютера, где родители, возможно, принимают необходимые меры ограничения. Есть общественные места, интернет-кафе с теми же рабочими местами, с которых можно выйти в интернет. И если с этого компьютера три минуты назад в интернет выходил взрослый человек, для него нет ограничений, через какое-то время сюда садится несовершеннолетний, включаются совершенно иные механизмы, обязывающие владельца этого заведения устанавливать такие ограничения по доступу к определенным интернет-ресурсам. Это вторая принципиальная позиция, которая является очень существенным источником рисков.

И, наконец, третье, что я бы принципиально отметила, это тот информационный вакуум (видимо), который в интернет-пространстве существует, от заполнен негативной информацией. Отсутствие продуктивных, эффективных, качественных, конкурентоспособных интернет-ресурсов, способных привлечь к себе детскую аудиторию...

Г. ЛЕПИНА: Заинтересовать детей. Их же насильно тоже не будешь перенаправлять с одного сайта на другой — надо, чтобы им это стало интересно.

Е. КУЛАГИНА: Поэтому ключевое слово — «конкурентоспособных» интернет-ресурсов, способных перетянуть на себя детскую аудиторию. Вот это три группы рисков, которые определяют сегодняшнюю ситуацию.

Г. ЛЕПИНА: Татьяна Александровна, может, что-то еще добавить?

Т. СМИРНОВА: Я рада, что мы мыслим одинаково с Есенией Анатольевной. Представить себе мир без интернета невозможно, у нас замечательная молодежь, у нас чудесные дети, но также нужно и понимать, что рядом с ребенком должен быть взрослый в тот момент, когда впервые происходит знакомство с интернетом, с гаджетами. Беда заключается в том, что сейчас все очень перегружены информацией, люди работают, и для родителей легче купить какой-то гаджет и дать маленькому ребенку его в руки, и занять тем самым его, и дать возможность себе отдохнуть. Начинать надо с обучения ребенка. Как мы обучаем ребенка пользоваться бытовыми предметами, какими-то вещами — так и здесь. Культура потребления интернет-ресурсов должна формироваться очень рано, и должно это все происходить в семье.

Сейчас очень часто используют поговорку старинную, смысл которой заключается в том, что ребенок то, что видит в семье, «в дому», то он и несет потом в свой мир и в свою жизнь. Так вот нужно, чтобы экологическая безопасность присутствовала с первых дней пользования ребенка интернет-ресурсами. И родители должны быть грамотными. Беда заключается в том, что дети сейчас — более продвинутые пользователи интернета, чем взрослые люди. Меня поразило несколько месяцев назад: специалисты «Интерсвязи» сказали, что услугой «Родительский контроль» пользуются только 0,5% тех, кто зарегистрирован у них как пользователь. И, конечно, дети умудряются и пароли снимать, которые родители поставили для ограничения, и у ребенка современного уже другое мышление, уже другое мировосприятие, и он уже не может без этого. Но опасность есть, если зрелости у ребенка еще нет. Если не сформировалось самостоятельное и ответственное потребление этого контента, то одними запретами дело не сдвинется.

Г. ЛЕПИНА: Да, они все равно найдут способ.

Т. СМИРНОВА: Да. Поэтому нужно формировать зрелость, нужно формировать критичность у ребенка к тому, что он видит, слышит, и в тех сетях, которые он пользует. Две тысячи лет назад апостол Иоанн выдвинул великий принцип критичного мышления: «Возлюбленный! Испытывайте духов — от Бога ли они? Ибо много лжепророков появилось в мире». То есть, говоря современным языком, проверяйте, не воспринимайте как данность все, что исходит извне, критично оценивайте. И тогда будет все в порядке.

Г. ЛЕПИНА: Есения Анатольевна, давайте вернемся к самой концепции, о которой я начала говорить в начале программы. Она, получается, у нас сегодня уже, в принципе, готова. Что она в себя включает и какой эффект она призвана дать, зачем она нам нужна?

Е. КУЛАГИНА: Галина, очень своевременный вопрос. Основание для эффективного решения той проблемы, которую мы сегодня обсуждаем, заключается в значительной степени в совершенствовании законодательной базы. Надо сказать, что на сегодняшний день существует качественная нормативно-правовая база, правовое поле, в котором можно существовать, в котором можно решать определенные актуальные задачи. Но оно несовершенно и в ряде случаев не реализуется, и контроль за эффективностью реализации нормативной базы тоже не всегда эффективен. Действительно, на уровне Российской Федерации была поставлена задача разработки некоего документа, который будет определять стратегические ориентиры обеспечения информационной безопасности детей. Уже в декабре 2015 года правительством Российской Федерации была принята концепция информационной безопасности детей. В декабре 2016 года президент своим указом подписал доктрину информационной безопасности страны, и на сегодняшний день правительство Российской Федерации разрабатывает план мероприятий по реализации этих двух документов.

Но мы должны понимать, что доктрина — это некоторый комплекс взглядов, принятый на территории нашего государства, и мы все договариваемся в рамках этой доктрины, что мы под информационной безопасностью страны понимаем вот это, это и это. Концепция информационной безопасности детей определяет стратегию решения этой задачи. Не проблемы уже, а задачи. Более того, концепция определяет некие конечные ожидаемые и желаемые результаты. А вот, собственно, тактика пошаговой реализации этой стратегии, шаги по достижению поставленной цели — это как раз план мероприятий по выполнению стратегии. Да, действительно, Челябинская область по поручению губернатора области принимала участие в том числе в разработке этого плана мероприятий по реализации концепций, и есть несколько ключевых принципиальных моментов. Немаловажное значение имеет блок, связанный с научными разработками в сфере обеспечения информационной безопасности. Здесь во многом речь идет о технологических моментах.

Г. ЛЕПИНА: Вот например? Хочется что-то конкретное услышать. Какая, допустим, разработка будет внедрена, которая позволит обеспечить безопасность?

Е. КУЛАГИНА: Речь идет о наукоемких разработках, которые будут обеспечивать, например, безопасность обработки персональных данных в информационных системах. Не секрет, что мы сегодня все в информационных системах: Пенсионный фонд, налоговая, в сфере образования применяются информационные системы: известный всем электронный дневник, электронный журнал — это все информационные системы, в которых содержится большой объем персональных данных. Защита этих персональных данных — это очень наукоемкая, трудозатратная работа. Так вот, один из принципиальных моментов и направлений реализации концепции информационной безопасности — в том числе наукоемкие разработки в этом направлении. Мы должны защитить этот огромный пласт персональных данных несовершеннолетних, подчеркиваю, детей.

Второй момент, на который нацелена концепция, и это предусматривается в плане по ее реализации — это повышение профессионального уровня и компетентности педагогических работников. И любых работников, которые так или иначе связаны с образовательным процессом и участвуют в процессе обучения и воспитания детей. Безусловно, соответствие уровня должно быть, оно должно обеспечиваться.

Еще один важный момент, и он как раз адресован средствам массовой информации, - это популяризация. Популяризация продуктивного поведения, эффективных, качественных моделей общения, взаимодействия. То, что очень эффективно поглощается молодежью и детьми. И очень важная, концептуальная задача, которая проходит красной нитью через все направления этого плана - это формирование в конечном итоге навыков продуктивного поведения ребенка. Ну хорошо, отрежут родители кабель от квартиры, где проживает ребенок. Найдет ребенок доступ в интернет в другом месте, найдет. Важно не ограничивать его от интернета, а продуктивно принимать даже ту негативную информацию, которая ввиду ряда причин все-таки до него дойдет.

Г. ЛЕПИНА: Вот я просто здесь немножечко Вас перебью, чтобы Татьяна Александровна тоже включилась в разговор. Вспоминается недавнее предложение депутата Милонова разрешить регистрировать всех детей в соцсетях только по паспорту. Вот Вы когда услышали это предложение, как восприняли? Может быть, правда стоит?

Т. СМИРНОВА: Вы понимаете, всегда, если есть запреты, появляются желание и возможности обойти эти запреты. Я вспоминаю ситуацию, когда малолетний внук нашей сотрудницы сумел обойти все пароли, которые папа-компьютерщик установил на компьютер. Поэтому, понимаете, ну с паспортом, конечно, выражения нецензурные будут литься меньше и агрессии вербальной будет меньше. Но это особо ничего не даст, это все равно что каждому чип вставить и каждого регистрировать: кто что скажет, кто куда пойдет. Так мы очень далеко зайдем. Правильная мысль, что важно, чтобы дети-то вырастали умные, мыслящие и хорошо понимали, зачем они входят в эти социальные сети. У нас сейчас нарастает агрессия, льется кровь с экранов телевизоров, сериалы один на другой похожи, никто героев не запоминает — все умирают, по другому каналу уже новые герои, их те же самые артисты играют. Очень важно, еще раз я говорю, чтобы родители, и общество, и школа занимались воспитанием ребенка, воспитали у него внутреннего цензора, чтобы мыслящее отношение было к любому продукту. Если вот эта внутренняя зрелость будет, ничего не нужно будет.

Разработка и внедрение этой концепции предполагает создание новой медиасреды. Вот эта новая медиасреда будет с определенными характеристиками, направленными на то, чтобы комфортно было, чтобы ребенок свободно пользовался в этом медиапространстве как рыба в воде. Потому что, я еще раз говорю, новое поколение совершенно отличается от нашего поколения и от тех даже, кто немножко моложе нас. Они не мыслят своей жизни без вот этих общений и сейчас легко могут обойтись, общение может быть безречевое. Вот эти смайлики, знаки — они для них целый другой мир, это новый уровень общения.

Г. ЛЕПИНА: Вот я еще, готовясь к программе, прочитала такой термин «искаженная социализация» - это когда ребенок оценивает себя не по своим успехам в жизни реальной, в учебе, допустим, а по своим успехам в социальных сетях.

Т. СМИРНОВА: Конечно, конечно.

Е. КУЛАГИНА: По лайкам.

Г. ЛЕПИНА: Например, разместил фотографию, и если мало лайков — настроения нет, все, жизнь не удалась, чем больше, тем лучше. Это тоже, получается, какое-то уже отклонение новое?

Т. СМИРНОВА: Понимаете, к нам приезжал с лекцией специалист ведущий из Санкт-Петербурга, детский психотерапевт Добряков Игорь Валерьевич. Он говорит, что дети ущербные, которые что-то недополучили в школе, в семье, в среде сверстников, они очень озлоблены, они очень болезненно относятся к своему незавидному месту среди детей. Поэтому все свои комплексы они реализуют в интернет-пространстве. И там и интернет-буллинг — преследование других детей, и обзывание, и так далее. Так вот очень важно, чтобы именно зрелые отношения формировались в этом интернет-пространстве. И экологическая безопасность очень важна. А самое главное — насыщение позитивного контента. Мы должны что-то дать детям. Потому что мы прекрасно знаем, что если человек употреблял алкоголь, и ему ставят диагноз «алкоголизм», и его лечат на то, чтобы он не пил, но ему ничего не дают взамен для того, чтобы он жизнь осваивал с новыми мерками, то родственники говорят: «Уж лучше бы он пил, чем вот он устраивает такое». Так и здесь: здесь очень важно, чтобы заменилось отрицательное положительным.

Г. ЛЕПИНА: Например, чем положительным? Можно какой-нибудь пример? Я просто не совсем понимаю. Мы говорим: да, нужно, чтобы что-то было позитивное для них в интернете, чтоб они, допустим там, не знакомились с какими-нибудь плохими людьми и не попадали потом в сложные ситуации. Вот что может быть детям сегодня интересно?

Е. КУЛАГИНА: Ну вот, Галина, смотрите: во-первых, мы не должны зацикливаться только на интернет-пространстве как источнике, в котором сегодня пребывает и живет ребенок. Совсем не так. Когда выдвигают идею регистрации только по паспорту, у меня всегда в этом смысле возникает вопрос: а допускать к телевизионным передачам, к чтению периодических печатных изданий, к прослушиванию радио мы тоже будем через паспортные данные? Потому что оценить степень негативного влияния этих четырех источников информации сложно и можно еще поспорить, что больше негативно влияет — телевидение или интернет.

Т. СМИРНОВА: Широко влияет.

Е. КУЛАГИНА: Да. Поэтому интернет — это не единственная сфера жизнедеятельности ребенка сегодня. Давайте все-таки будем понимать, что есть разветвленная сеть образовательных организаций, есть очень разветвленная система дополнительного образования с развитой инфраструктурой, с разнообразными направлениями. Действительно, есть позиция у каждого участника образовательного процесса, у каждого взрослого, который находится рядом с ребенком, есть своя зона ответственности. У родителя есть зона ответственности с тем, чтобы помочь ребенку определиться и пойти в каком-то направлении. У образовательной организации есть зона ответственности с тем, чтобы выполнить свои обязательства, создать условия для самореализации. Есть зона ответственности у средств массовой информации. Каждый в этом смысле должен выполнить свою задачу. Важно выполнить именно условия того правового поля, которое на сегодняшний день существует. Ограничить доступ к интернет-ресурсам, которые вредны для ребенка. И во многом речь идет именно о технологических моментах.

Г. ЛЕПИНА: Это, например, та же самая система «Родительский контроль».

Е. КУЛАГИНА: Контент-фильтрация, совершенно верно, система контент-фильтрации.

Г. ЛЕПИНА: Но, получается, что возможность такая есть, но люди ею не пользуются, если Татьяна Александровна говорит, что 0,5%.

Т. СМИРНОВА: Рассказывать надо, информировать надо.

Е. КУЛАГИНА: Да, совершенно верно. Это, во-первых, информирование, обучение родителей, их просвещение, а во-вторых, то, что принципиально закладывается сегодня в законодательные инициативы: введение автоматизированной системы, выявления вредной информации по ключевым словам. Появилось где-то слово «самоубийство», «суицид» - речь идет даже о досудебном блокировании этого интернет-ресурса, который в течение какого-то времени выдал какое-то количество слов по этой тематике. Я говорю о технологических моментах. На сегодняшний день, конечно, правовое поле в этом направлении не разработано. Но это должно быть тоже, в том числе.

Г. ЛЕПИНА: Да, но здесь много вопросов возникает, потому что слова «самоубийство» и «суицид» - они же могут присутствовать в каких-то научных статьях даже. И если это появляется на сайте, его что, блокировать? Ребенок же тоже может туда зайти.

Е. КУЛАГИНА: Да, речь идет именно о каком-то наборе слов в определенные временной период. Есть определенные технологии выстраивания вот таких алгоритмов, которые позволяют фильтровать тексты и делать соответствующие выводы.

Т. СМИРНОВА: И [социальные] сети включают многие такие понятия, что если ребенок или взрослый видит, что появляется что-то, что опасно, что токсично, то можно нажать на кнопочку, где указано «склонение к суициду», «склонение еще к чему-то» и так далее. То есть защита идет и от самих сетей, что очень важно. Люди-то нормальные ведь работают. И они понимают, что мы должны воспитать будущее поколение зрелым, эффективным и добрым, а не какими-то киборгами, которые друг друга направляют на что-то плохое. И я очень рада, что сейчас у нас реализуется эта концепция, и наконец-то дошли руки у всех, и то, что сейчас был найден еще один из администраторов этих «групп смерти».

Г. ЛЕПИНА: На прошлой неделе буквально задержан.

Т. СМИРНОВА: Да, да. И это касается девочки из нашей области, и житель это нашей области. Со средним образованием, работник почты. Сумел заморочить голову большому количеству детей.

Г. ЛЕПИНА: Ну и это же случай не единичный, мы же с Вами тоже об этом уже разговаривали.

Т. СМИРНОВА: Конечно, конечно. И великое дело, что нашли его, и сейчас во многих городах созданы дружины такие, которые работают в интернете и выявляют это, и сдают их, и работают с полицией, и ставят свои какие-то ограничения. Поэтому это будет все развиваться, и мы надеемся, я, по крайней мере, надеюсь, что изменится в позитивную сторону отношение.

Г. ЛЕПИНА: Да. Спасибо большое, время нашей программы истекло, спасибо, что вы пришли к нам, за этот, я думаю, очень важный, для родителей в первую очередь разговор. Это был «Разбор полетов», всего доброго, до встречи.

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