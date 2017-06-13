Разбор полетов

Сезон отпусков в разгаре. Куда южноуральцы едут отдыхать? Где они могут достойно провести отпуск, не выезжая из Челябинской области?

О развитии внутреннего туризма и в целом туристической отрасли Южного Урала говорим в программе "Разбор полетов".

Г. ЛЕПИНА: Здравствуйте. Сезон отпусков в разгаре. Куда южноуральцы едут отдыхать? Где они могут достойно провести отпуск, не выезжая из Челябинской области? О развитии внутреннего туризма и в целом о туристической отрасли Южного Урала говорим сегодня в программе «Разбор полетов» на «Эхо Москвы в Челябинске». К нам присоединяются зрители 31 канала. В студии Галина Лепина. Мы работаем в прямом эфире. Телефон: 269-97-78. Представляю наших гостей. Министр культуры региона Алексей Бетехтин и заместитель генерального директора туркомпании «Спутник» Дарья Ерхова.

Алексей Валерьевич, первый вопрос будет вам. Каков сейчас в Челябинской области объем внутреннего рынка туристических услуг? Насколько нас устраивает данный показатель, к какому мы стремимся?

А. БЕТЕХТИН: Один из основных показателей – это количество туристов, приезжающих в Челябинскую область. Сегодня это чуть больше 2 млн человек. В основном это, конечно, жители Свердловской области, которые приезжают к нам на озера отдохнуть летом и зимой покататься на лыжах. Также Башкирия, Курганская область. Безусловно, это объем незначительный. Например, кластер «Синегорье» у нас разработан с перспективой приема в сезон порядка 5-6 млн человек. Нам есть, куда совершенствоваться.

Г. ЛЕПИНА: Дарья, скажите, насколько сегодня популярны местные курорты в Челябинской области среди наших же жителей.

Д. ЕРХОВА: Всегда популярны на самом деле. Отдых на озерах – это традиция нашего региона. Здесь нужно понимать, что нынешнее лето – не показатель, поскольку его начало выдалось достаточно прохладным в этом году. Погода не установилась, озера не прогрелись, соответственно, пока туристы обходят стороной озера. Но как только погода устанавливается, туристы едут отдыхать на базы отдыха, в санатории выезжают, с палатками на берега. Это традиции отдыха в нашем регионе, они не меняются из года в год.

Г. ЛЕПИНА: А динамика какая-то есть?

Д. ЕРХОВА: Если сравнивать с прошлым годом, то, к сожалению, спрос меньше. По той простой причине, что лето прохладное. Второй фактор – выбор более теплых регионов, это Краснодарский край, если зарубежье, то это Турция. Это, конечно, конкуренты нашим озерам, но нужно понимать, что это Урал, и погода у нас, к сожалению, непредсказуема.

Г. ЛЕПИНА: Только ли в погоде дело? Многие говорят, что у нас и с инфраструктурой проблемы.

Д. ЕРХОВА: Туристов много разных, вкусы у всех разные. Говорить, что все отворачиваются от южноуральских курортов и едут куда-то за рубеж, тоже не стоит. Есть люди, которые целенаправленно отдыхают на озерах Южного Урала. Это вполне понятный выбор. Не нужно никуда ехать, не нужно совершать перелеты. Если у вас совсем маленькие дети, то вы выберете что-то поближе, если постарше, то вы уже можете поехать на море.

Г. ЛЕПИНА: Алексей Валерьевич, за счет чего Челябинская область планирует привлекать туристов, в том числе из других регионов? Какие направления мы будем считать приоритетными и будем развивать?

А. БЕТЕХТИН: У нас несколько приоритетных направлений, которые прописаны в Стратегии развития региона и в стратегии развития кластера «Синегорье». Прежде всего это то, о чем говорила Дарья, это наши природные богатства, наши ресурсы, озера, горы. Зимой – горнолыжные курорты. Хочу сказать, что Челябинская область по сезону прошлого года заняла второе место после сочинских горнолыжных курортов по количеству прибывающих к нам спортсменов, тех, кто предпочел Уральские горы Домбаю. Здесь есть, куда расширяться. Это один сегмент привлечения. Второе, то, что больше всего связано с летом, - это событийный туризм. Это Ильменский фестиваль, Бажовский фестиваль. Есть мысль фестивалями наполнить все лето, чтобы отдыхающие могли здесь жить от фестиваля до фестиваля. И это вполне реально, как мне кажется. В муниципалитетах, которые входят в кластер, я имею в виду Сатку и Златоуст, такая работа ведется. Каждые выходные они заполняют интересным действием, которое можно посмотреть. Это уже шаг к будущему, к событийному туризму. Оздоровительный туризм тоже включает ряд составляющих - наши санатории. Исторический, познавательный туризм – это для наших соседей, которые могли бы приехать, посмотреть историю, увидеть то, чем богат наш Урал.

Г. ЛЕПИНА: Вы сказали, что мы будем развивать событийный туризм. В эти выходные у нас прошло два фестиваля. Один - на Аркаиме, другой – Ильменский, Бажовка впереди. Может быть, еще какие-то задумки есть, о которых мы не знаем? Какие-то подобные масштабные события в Челябинской области планируете проводить?

А. БЕТЕХТИН: Об одной из таких задумок вы уже сказали. На Аркаиме прошел первый фестиваль исторической реконструкции. Это был первый пробный блин, но он оказался не комом, большое количество людей приняли в нем участие. Фестиваль пока не финансируется областью, но мы рассматриваем вопрос о включении этого фестиваля в план мероприятий губернатора Челябинской области, наряду с Ильменкой и Бажовским фестивалем, которые уже вышли на всероссийский уровень. Тема исторической реконструкции довольно интересна и много молодежи привлекает. Аркаим для этого, мне кажется, идеальное место по вместимости людей, по исторической своей принадлежности. Эта степь, мне кажется, будет привлекать людей для больших баталий. Заявок, на самом деле, много. Заявки, к сожалению, чаще всего местного уровня. Например, Кыштым проводит каждый год «Российский хоровод», он уже даже в книгу Гиннеса вошел. Но все равно это уровень такой, на который съезжаются только местные. А вот на Бажовском фестивале 58 субъектов Российской Федерации у нас было в прошлом году, в этом еще больше ожидается. Такие фестивали, конечно, очень сложно создавать, уже 25-й фестиваль у нас будет, тут определенный путь надо пройти.

Г. ЛЕПИНА: Вернемся от событий к объектам. Дарья, скажите, какие у нас в Челябинской области объекты туристические, по вашему мнению, забыты или недостаточно раскручены, но представляют большой интерес. На какие объекты властям нужно обратить больше внимания?

Д. ЕРХОВА: Таких объектов Челябинской области огромное количество, и вопрос не в их забвении, а в меньшем внимании к этим объектам. Есть определенные реперные точки, например, кластер «Синегорье». Конечно, в него нужно вкладываться, его нужно развивать. Надеюсь, что следующими в очереди будут стоять другие объекты. Недавно новость прошла про город Верхнеуральск, который вошел в десятку малых исторических городов России, популярных у туристов. Я думаю, что он тоже интересен. Если рассматривать южную часть Челябинской области - казачьи станицы, Фершампенуаз, Лейпциг, село Париж - она имеет перспективы развития в плане этнографического туризма, потому что в этой части региона проживает редкий народ - нагайбаки. У них прекрасные традиции культурные, фольклорные. Это те перспективы, которые есть у Челябинской области в плане развития этнотуризма, может быть, даже гастрономического туризма, потому что и традиции кухни у нагайбаков особенные.

Г. ЛЕПИНА: Алексей Валерьевич, мы начали говорить про кластер «Синегорье». Расскажите, на каком этапе сейчас находится его создание, в чем будет его уникальность и на какого потребителя мы рассчитываем?

А. БЕТЕХТИН: Я хочу сказать, что кластер создан. Кластер вошел в федеральную целевую программу, мы его защитили. Мы подготовили все необходимые для этого документы, они были представлены большому туристическому сообществу, которое собиралось в прошлом году в Москве. Специалисты довольно высоко оценили возможности нашего кластера. Приезжал Олег Петрович Сафонов, руководитель Ростуризма, который лично посетил остров Веры, Златоуст и ряд других туристических мест. Он остался доволен, хотя не видел даже одной десятой части от того потенциала, который кластер из себя представляет. Другое дело, что кластеры - это не автомобиль, который сошел с конвейера и пошел работать. Это долгие годы для усовершенствования системы. Здесь есть над чем работать. В каждом муниципальном образовании созданы управления по туризму, которые развивают свои внутренние программы. По поручению губернатора Челябинской области сейчас создается и постоянно обновляется карта кластера, которая отмечает события и места, привлекательные для туристов, их более 200. Одна из задач, которые мы перед собой ставим, - это не просто создание карты кластера, событийной, для семьи, для компании, на разный вкус и цвет… Мы стремимся, чтобы была одна платежная система, одна система скидок, чтобы карта гостя кластера могла быть для него проводником по тем туристическим объектам, которые в кластере представлены. Это работа с массой предпринимателей, их надо между собой соединить в одно большое соглашение. Но продвижение кластера уже идет посредством Интернета. У нас создан портал Челябинской области по туризму, где, конечно, представлен кластер. Выделяются федеральные деньги или не выделяются, в итоге это не влияет на создание и действие кластера, просто при федеральных деньгах что-то развивается быстрее. Но в основном у нас две трети средств, это более 2 млрд рублей, вкладываются нашими инвесторами. Основная нагрузка финансовая лежит на инвесторах, и у них есть желание работать и развивать проект.

Г. ЛЕПИНА: Перед эфиром вы сказали, что будете в Харбине делать доклад на ЭКСПО по поводу кластера «Синегорье». С какой целью мы это будем делать? На что мы рассчитываем?

А. БЕТЕХТИН: Да, буквально завтра наша делегация во главе с губернатором улетает в город Харбин, чтобы участвовать в российско-китайском ЭКСПО. Там мы представляем Челябинскую область. У меня будет два выступления. Одно - при встрече с губернатором этой провинции, другое – перед туристическим сообществом. Мы рассматриваем Китай как большое стратегическое направление в плане привлечения туристов. Не секрет, что Европа, Москва и Питер заполнены китайскими туристами. Мы хотим открыть для них Южный Урал, открыть для них возможность пребывания здесь в том формате, который был бы интересен китайским туристам. Я имею в виду и снятие языковых барьеров, и возможность питания, потому что у них тоже есть свои предпочтения в кухне. То, что это стратегическое направление, что там миллионы и миллионы людей, которые могли бы заезжать к нам, это неоспоримо.

Г. ЛЕПИНА: Дарья, как вы думаете, китайским туристам какие объекты в Челябинской области были бы наиболее интересны?

Д. ЕРХОВА: Естественно, должен быть подход особый. У нас есть программы, разработанные специально под китайских туристов. Мы сделали ставку на минеральные наши богатства, потому что китайцам это интересно. Их интересует добыча, посмотреть минералы в естественном варианте. Им интересно советское прошлое Челябинска. У нас в центре города можно составить представление о сталинском ампире, познакомиться с историей установления советской власти в Уральском регионе. Но в первую очередь это, конечно, наши минеральные ресурсы, наши кладовые. Это, например, Ильменский заповедник. Интересны им и объекты, связанные с оздоровлением. Для китайцев наши санатории тоже представляют определенный интерес. Если сравнивать цены на оздоровление в Китае или в Европе, наш отдых с медицинскими целями для них более экономичен.

Г. ЛЕПИНА: Вопрос с нашего сайта echochel.ru: «Мы были на Алтае в прошлом году, там туристов гораздо больше, чем в Челябинской области, хотя у нас природа не хуже. В чем же дело, почему к нам едут меньше?». Есть ли у нас ответ на этот вопрос? Мы менее раскручены?

А. БЕТЕХТИН: Безусловно, есть ответ. Хочу сказать, что Алтай, наверное, одна из первых территорий, которая стартовала в рамках развития туризма. На туризм там обратили внимание в конце девяностых-начале двухтысячных годов. Была создана программа по развитию туризма, которая смогла за эти годы привлечь определенное количество инвесторов, которые этот бизнес и этот рынок там развивали. Мы стартовали с 2011 года, когда была запущена программа развития туризма Челябинской области. С 2014 года она начала финансироваться, когда Борис Дубровский увидел, что у нас в программе 0 руб. 0 коп., и мы не можем даже брошюрку про Челябинскую область выпустить. Это первые шаги, нам за это время удалось создать кластер, понять проблемы тех, кто работает в сфере туризма. Мы вышли с какими-то предложениями, может быть, они пока не осуществлены, но вышли на обсуждение по налоговым льготам для туристических инвесторов. Мы какие-то шаги делаем, но, безусловно, довольно сильно отстаем от Алтая. Я знаю, что даже сейчас там финансирование программы развития туризма в 16,5 раза больше, чем наше. Это не значит, что нас плохо финансируют. Нам пока эти бешеные деньги, наверное, еще не очень нужны, потому что мы только-только сверстали собственный туристический продукт. Мы только-только начинаем с 2017-го продвижение этого продукта, а они уже лет 12 продвигают. Это колоссальные деньги, и про Алтай знают уже во всем мире.

Г.ЛЕПИНА: Мы тоже только лет через 12 можем рассчитывать на федеральные деньги, если они так долго продвигаются?

А. БЕТЕХТИН: Федеральные деньги тут вообще ни при чем. Федеральные деньги выделяются на инфраструктуру, они первые вошли в эту программу и получали деньги уже в то время, а мы вот пытаемся запрыгнуть в уходящий поезд. Программа работает до 2018 года, потом будет следующая программа, в которую мы тоже, надеюсь, попадем с самого начала. Временной отрезок у них был довольно большой. Но надо сказать, что мы движемся такими темпами, что не просто догоняем, но благодаря тому, что руководствуемся опытом коллег, опережаем их по некоторым моментам.

Г. ЛЕПИНА: Дарья, несмотря на то, что у нас лето - не совсем лето, сезон отпусков никто не отменял. Расскажите, куда южноуральцы едут отдыхать этим летом?

Д. ЕРХОВА: Вкусы южноуральцев не меняются. Из года в год это пляжный отдых, потому что резко континентальный климат обуславливается желание отдохнуть на море, позагорать, покупаться. Если мы говорим в рамках России, то это Черноморское побережье – Крым, Сочи, Анапа, Геленджик. Если мы говорим о зарубежных направлениях, то это уже традиционная Турция, Греция, Кипр, Черногория.

Г. ЛЕПИНА: Алексей Валерьевич, периодически ведутся разговоры о том, что чтобы больше туристов оставалось в Челябинской области, нужно чтобы цены были конкурентными, чтобы они были ниже или хотя бы такими же, как за рубежом, в той же Турции и на российском Черном море. Пока во многих случаях мы сталкиваемся с тем, что цены выше. Могут ли как-то власти простимулировать бизнес, чтобы эти цены снижались?

А. БЕТЕХТИН: Ни исполнительная, ни законодательная власть не имеют прямого отношения к ценообразованию. Мы не можем указывать, какая цена где должна быть, но механизмы такие существуют. Прежде всего, конкуренция на рынке достигается тем, что создаются определенные благоприятные условия для того, чтобы люди вкладывали в развитие гостиниц, в развитие различных комплексов, которые могли бы располагаться на озерах, принимать людей. У нас существует более трех тысяч озер. Протяженность побережья этих озер больше, чем протяженность побережья Черного моря, там можно было бы развивать бизнес. К сожалению, масса этих территорий принадлежит федеральным лесам. Мы сейчас пытаемся преодолевать эти межведомственные барьеры и создавать рекреационные зоны, чтобы бизнесмен с большими деньгами мог зайти в лес и построить там, скажем, санаторий.

Г. ЛЕПИНА: Время нашей программы истекло. Спасибо, что вы пришли к нам. Это был «Разбор полетов». Всего доброго. До встречи.

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