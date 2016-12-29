- 29.12.2016 г. 08:52
- Гости эфира: Смирнов Андрей, Машков Константин
Спорные кадры. Ежедневно челябинские автомобилисты получают «письма счастья» из ГИБДД. Некоторые оспаривают штрафы с камер. В каких случаях система видеонаблюдения ошибается? Как опротестовать штраф? Об этом говорим сегодня в программе «Разбор полетов» в 16:35.
Гости в студии: замначальника Центра автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД России по Челябинской области Андрей Смирнов и заместитель директора челябинского филиала "Ростелекома" по работе с корпоративным и государственным сегментами Константин Машков.
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