Чиновники будут нести личную ответственность. Борис Дубровский взялся за улучшение делового климата

Разбор полетов

Чиновники будут нести личную ответственность. Губернатор Борис Дубровский взялся за улучшение делового климата. Задача - войти в десятку регионов, привлекательных для инвестиций. Почему так важно подтянуть позиции в этой сфере? Как реализованные проекты влияют на уровень жизни населения?

Е. СКРОЗНИКОВА: Добрый день, в эфире программа «Разбор полетов». В студии Евгения Скрозникова. Министры в ответе. Теперь за улучшение инвестиционного климата руководители ведомств будут нести персональную ответственность, так решил губернатор. За год Южному Уралу нужно попасть в десятку рейтинга инвестиционной привлекательности. Почему так важно подтянуть свои позиции в этой сфере? Как реализованные проекты влияют на уровень жизни населения. И какие новые предприятия появятся в ближайшее время в регионе. Об этом мы говорим сегодня. Представляю гостей в студии. Заместитель министра экономического развития Челябинской области Артем Новиков. Артем Владимирович, добрый день.

А. НОВИКОВ: Добрый день, Евгения.

Е. СКРОЗНИКОВА: И гость из Екатеринбурга. Руководитель Фонда развития гражданского общества в Уральском Федеральном округе Анатолий Гагарин. Анатолий Станиславович, здравствуйте. Спасибо за то, что преодолели много километров, чтобы нас посетить.

А. ГАГАРИН: Добрый день.

Е. СКРОЗНИКОВА: На прошлой неделе прошло заседание инвестиционного совета, где обсуждали то, что нужно подтягивать свои позиции в национальном рейтинге. Глава региона руководил данным заседанием. Агентство стратегических инициатив подготовило 12 моделей, обобщающих лучшие практики формирования благоприятного делового климата. Появилось семь рабочих групп для улучшения каждого из показателей. Давайте поговорим, почему такая масштабная работа в этом направлении началась. Связано ли это с тем, что Челябинская область в последние месяцы потеряла несколько строчек в этом национальном рейтинге привлекательности регионов?

А. НОВИКОВ: Во-первых, хочу сказать, что национальный рейтинг – это, конечно же, не самоцель. Все-таки задача органов власти и губернатора, в том числе, - создать благоприятный инвестиционный климат. А национальный рейтинг – это некая линейка, по которой меряют субъекты, насколько они эффективно, быстро и успешно реализуют свои направления для улучшения инвестклимата. Реализуют проекты различные, чтобы инвестору было понятно, как работать в регионе. Чтобы ему было просто работать в регионе, он мог получить определенные преференции от региона. Эта работа, она очень важна, потому что на сегодняшний день экономическое развитие – это тот локомотив, который позволит улучшить жизнь граждан на территории области. Соответственно, - привлечь дополнительные налоги. И так далее.

Е. СКРОЗНИКОВА: Новые рабочие места…Поэтому так важно конкретно разбираться? И двенадцать групп, и за каждым закреплена ответственность…

А. НОВИКОВ: На сегодняшний день Агентство стратегических инициатив установило 12 целевых моделей. Для них – это критические направления, которые они хотят, чтобы регионы реализовали. Направления, где инвестору должно быть понятно, как эта система работает, в какие сроки она работает, кто этим занимается, и как получить ту или иную услугу от органов власти.

Е. СКРОЗНИКОВА: Андрей Станиславович, из каких показателей составляются эти инвестиционные рейтинги, и насколько сами инвесторы внимательно следят за топом регионов?

А. ГАГАРИН: Начнем с того, что задача, которая была поставлена губернатором – хорошая, амбициозная задача, которая, в принципе, является реалистичной. Я просто приведу некоторые цифры. Например, если мы возьмем динамику положения регионов УрФО, то мы увидим, что Тюменская область за год поднялась с 15 места на пятое – скачок на 10 позиций. ХМАО с 12 на девятое – на три. А Ямало-Ненецкий округ упал на две позиции, с 16 на 18. Другие регионы не вошли, к сожалению в эту двадцатку. В этом смысле понятно желание губернатора сделать так, чтобы Челябинская область совершила такой рывок. Соседи тюменцы сумели это сделать. Я считаю, что это задача, безусловно, реалистичная, но она требует кропотливой работы. Если мы возьмем то, как оценивается инвестиционная привлекательность региона, то внимательно анализируя условия рейтинга, мы видим, что здесь много очень интересных показателей. В частности, если взять вкратце, то здесь несколько блоков. Первый – регуляторная среда, это получение предприятиями регистрации на строительство, подключение к электросетям. Это институты для бизнеса, региональное законодательство поддержки инвесторов, институт оценки регулирующего воздействия региональной организации по привлечению инвестиций и работе с инвесторами. Третья группа – это инфраструктура и ресурсы, это объекты инвестиционной инфраструктуры, регистрация прав собственности на земельный участок. Налоговые льготы в регионе. Государственные гарантии и государственные гарантийные фонды. И четвертый пункт – это поддержка малого предпринимательства. Это финансовая поддержка малого предпринимательства. Большой список. Но надо сказать, что внимательно оценивая деятельность губернатора, мы видим, что он подходит к этой проблеме комплексно. На протяжении целого года он регулярно обращается к, с одной стороны, предпринимательскому сообществу, с другой стороны, - к чиновникам. Для того, чтобы снизить количество барьеров, убрать эти барьеры. Ввести правильные практики, которые одобрены и Агентством стратегических инициатив. Мы знаем, что не так давно проходило соответствующее совещание, на котором та схема, которая была предложена Челябинской областью, была признана одной из лучших и была взята для применения на практике другими регионами. Смысл заключается в том, что постепенно надо уходить от субсидий к возвратным механизмам, гарантируя развитие поддержки бизнеса. Это очень правильное направление. И, конечно, сокращение всех барьеров – принцип «одного окна». Мне кажется, сейчас и предпринимательское сообщество внимательно следит за шагами руководства региона. И чиновники, получая такие дополнительные импульсы в своей деятельности, тоже внимательно следят за этим. Дело в том, что предприниматели очень внимательно оценивают всю эту ситуацию. Сам по себе национальный рейтинг формируется из оценок самих предпринимателей, взятых на определенном системном уровне.

Е.СКРОЗНИКОВА: Вот вы не назвали этот аспект в своем списке, из которого складывается инвестиционная привлекательность региона. Но позиция главы региона – это важный, негласный момент, на который все инвесторы и предприниматели обращают внимание в первую очередь.

А. ГАГАРИН: Конечно. Поэтому, судя по всему, губернатор и сделал свое заявление. Отношение руководства региона – очень важная лакмусовая бумажка, важный показатель, который говорит о том, что к этому серьезно относится власть, она дает гарантии. Она не только помогает финансово и административно, но и следит за исполнением этих требования

Е. СКРОЗНИКОВА: Давайте, Артем Владимирович, поговорим о том, что еще привлекает инвесторов. Это налоговые льготы. По инициативе губернатора будут внесены изменения в региональное законодательство, касающееся как раз предоставления налоговых льгот инвесторам. Это будет принципиально новая категория? Принципиально новые льготы? Что будут включать в себя эти изменения?

А. НОВИКОВ: На самом деле, да. В Челябинской области действует законодательство, которое позволяет предоставлять льготы инвесторам. При этом губернатором было дано поручение проанализировать текущее законодательство. Мы это сделали, и анализ показал, что те нормы, которые действуют, они не стимулируют предприятия вкладывать и инвестировать средства. Настолько бюрократизирована была система предоставления льгот, что она, во-первых, отпугивала потенциальных инвесторов, которые, понимали, что это сложная процедура. Необходимо было пройти конкурсные процедуры определенные, фиксировались показатели, которые инвестор должен был выполнить в течение реализации всего своего проекта. Проанализировав эту ситуацию, губернатор дал поручение изменить законодательство, сделать его понятным, прозрачным для инвесторов. Чтобы инвестор, напрямую, обходя дополнительные барьеры в лице органов власти, шел напрямую в налоговую и получал те льготы, которые в законодательстве определили. Этот закон уже принят, в ноябре губернатор внес его на рассмотрение в Законодательное собрание. Законодательное собрание его приняло. Эти льготы будут действовать с 1 января 2017 года. Там расширен перечень категорий налогоплательщиков, появились специнвестконтракты, появились региональные инвестпроекты. Особое внимание в этом законе было уделено проектам государственно-частного партнерства и концессионным соглашениям. Теперь инвесторы, реализующие подобные проекты, тоже могут получить льготы.

Е. СКРОЗНИКОВА: Если проанализировать статистику за последние годы, насколько активно инвесторы обращались за этими самыми льготами? Большой это процент? Сколько их было?

А. НОВИКОВ: На самом деле, с 2011 года подобный закон в Челябинской области действует. 11 предприятий смогли воспользоваться правом воспользоваться льготами. Де-факто получили льготы три предприятия. Общая сумма льгот составила не более 100 млн рублей.

То есть не очень активно пользуются, потому что были сложности? Сейчас их убрали, упростили процедуру?

А. НОВИКОВ: Сложности сняли, барьеры сняли. Теперь предпринимателю необходимо выполнить какие-то базовые условия, базовые понятия, и он уже может претендовать на льготы.

Е. СКРОЗНИКОВА: Андрей Станиславович, на ваш взгляд, какие наиболее действенные меры поддержки инвесторов сейчас существуют? Льготы упрощают. А что еще?

А. ГАГАРИН: Дело в том, что спектр достаточно большой.

Е. СКРОЗНИКОВА: Что сами инвесторы любят больше всего?

А. ГАГАРИН: Инвесторы любят то, что им снижают налоги и дают определенные преференции. Я думаю, что здесь каждый регион обладает гибкой системой. Эта система зависит от возможностей самой экономики региона. От самого желания региона привлекать тех или иных инвесторов. Здесь вопрос такой щепетильный, потому что в действие вступают разные факторы. Но мы знаем, что многие регионы, привлекая инвесторов и анализируя эту практику, прибегают к очень интересным для инвесторов предложениям, от которых те не могут оказаться в силу того, что они очень привлекательны. Это зависит от многих факторов – от географического положения, от инфраструктуры. Это в Челябинской области есть. Это преимущества, которые позволяют области мобилизовать свои силы. Я обращу внимание на еще один важный момент. Поскольку я занимаюсь связями с гражданским обществом и формированием общественного сознания, я хочу подчеркнуть важный момент – те успехи и те желания, тот импульс, который сейчас существует, который интерпретируется как политическая воля руководителя, он, безусловно, должен быть донесен не только до предпринимателей, хотя это активнейшая часть нашего населения, но и в целом до всего населения. Мне кажется, что правильное освещение всей этой деятельности дает то, что мы называем социальным самочувствием. Мы как фонд гражданского общества меряем и этот параметр. Когда мы составляем рейтинги губернаторов, там пять основных параметров. Один из них – социальное самочувствие в регионе. Это экономический показатель. И статистика. И оценка экспертов. Политическая ситуация. Вот, как раз это очень важно, потому что социальное самочувствие формируется и благодаря тем действиям, которые принимаются в сфере экономики. Расширение количества предприятий, появление новых рабочих мест – это, безусловно, создает очень важный тонус. Вопрос заключается в том, что создается в локальном муниципальном образовании, должно быть донесено до жителей других населенных пунктов.

Е. СКРОЗНИКОВА: Чтобы было понимание элементарное, зачем это нужно, да?

А. ГАГАРИН: Чтобы понимать, куда мы идем, зачем мы идем и что такое инвестиции для граждан. Это очень важный момент.

Е. СКРОЗНИКОВА: Артем Владимирович, давайте поговорим об индустриальных парках. Сколько их в регионе? И вообще, это такая территория загадочная для меня… Что на них происходит?

А. НОВИКОВ: История, понятная для предпринимателей. Это территория, которая позволяет упростить жизнь бизнесу. В индустриальном парке предоставляется вся необходимая инженерная инфраструктура, и сразу же, без раскачки, предприниматель может приступить к производству.

Е. СКРОЗНИКОВА: Дороги есть, свет газ есть, заезжай, работай. Сколько у нас таких площадок?

А. НОВИКОВ: На сегодняшний день, действующая площадка - это один большой индустриальный парк “Станкомаш”, который располагается на территории бывшего завода с одноименным названием. Это частный индустриальный парк, при этом готовятся документы для подачи в Министерство торговли и промышленности РФ для создания еще двух индустриальных парков. На территории ММК и второй индустриальный парк - на территории ЧТЗ. Достаточно большие индустриальные парки. Допустим, на территории ЧТЗ - это более 200 га. Соответственно, там уже прорабатывается вопрос и с потенциальными резидентами. На сегодняшний день зарегистрированы документы управляющей компании. Это институт достаточно востребован у бизнеса, он им понятен. При этом, возвращаясь к нашему налоговому законодательству, губернатор определил, что резиденты индустриального парка имеют право получить налоговые льготы на прибыль и на имущество.

Е. СКРОЗНИКОВА: А вот как это происходит? То есть сначала строят парк, а потом ищут резидентов? Не может быть такого, чтобы построили парк, а зайти никому? Или уже пока вы строите, у вас уже очередь стоит?

А. НОВИКОВ: Совершенно верно. То есть здесь ведётся работа параллельно. Уже были печальные опыты в других субъектах, когда строили парки, строили ангары, но потом они пустые стоят, и есть случаи, когда они до сих пор находятся пустые. Поэтому работа не может вестись поэтапно, то есть она идёт параллельно. Соответственно, поиск резидентов - это одна из ключевых задач для того, чтобы сформировать индустриальный парк.

Е. СКРОЗНИКОВА: “Роснано” - корпорация-гигант ищет у нас компании, которым можно оказать поддержку. Кого готовы поддерживать, и за счёт чего?

А. НОВИКОВ: “Роснано” такая, да, достаточно известная корпорация, которая ищет высокотехнологичные компании, быстро растущие компании. Два ярких примера в Челябинской области есть, это “Русский кварц” и завод “Этерно” на территории ЧТПЗ, который открывали не так давно. “Роснано” рассматривает Челябинскую область как регион с высоким инновационным потенциалом, и это на самом деле так. Наши компании достаточно успешны с инновационной своей продукцией. Но что предлагает “Роснано”? “Роснано” готово входить в компанию в качестве инвестора.

Е. СКРОЗНИКОВА: В любую или у них какой-то есть список? Только высокотехнологичное производство, только нанотехнологии.

А. НОВИКОВ: Высокотехнологичное производство, быстро растущие компании, которые показывают быстрый рост своих продаж. И, соответственно, это наукоемкие компании.

Е. СКРОЗНИКОВА: Здравоохранение, металлургия, металлообработка, машиностроение.

А. НОВИКОВ: Совершенно верно. Вот в этих сферах. IT и т.д. Эти сферы. Как раз компания “Роснано” туда входит.

Е. СКРОЗНИКОВА: Найдут, кому помочь?

А. НОВИКОВ: Думаю найдут. Вот после мероприятия, проведенного губернатором совместно с “Роснано” был большой интерес от наших компаний. На самом деле, те продукты, которые предлагает “Роснано”, они достаточно уникальны. Помимо тех инвестиций, с которыми они готовы заходить, они предлагают еще набор мер государственной поддержки, который реализуется на уровне федерации.

Е. СКРОЗНИКОВА: Анатолий Станиславович, реализованные проекты сразу влияют на уровень жизни населения или нужно, чтобы прошли годы, чтобы обычные жители деревень, где построили, городов, это ощутили?Очень тезисно, я вас прошу.

А. ГАГАРИН: Ну значит, во-первых, если этот проект реализуется, скажем, в моно-городе, то эффект сразу. Это увеличение количества рабочих мест, это повышение заработных плат, это новые инфраструктуры и так далее. Если это крупный какой-то населенный пункт, крупный мегаполис, там, конечно, эффект не так сразу виден, но он ощутим. Он ощутим, потому что это влияет, безусловно, на всю атмосферу, на социальное самочувствие людей, и это связано, безусловно, с тем что создание каких-то новых инвестиционных проектов связано с увеличением комфортной среды, улучшением ее. Раньше этому уделялось не самое большое внимание, но теперь это один из основных пунктов, и это сразу бросается в глаза, это сразу ощущается жителями города.

Е. СКРОЗНИКОВА: Артем Владимирович, давайте поговорим о том, что у нас появится в ближайшее время, какие предприятия планируются. Я знаю, что всегда очень осторожно говорят о том, что может быть когда-нибудь будет, но вот о чём можно сейчас рассказать: кто, где, что построит.

А. НОВИКОВ: Ну, возвращаясь также, опять же к инвестсовету, губернатором рассмотрен уже ряд проектов, в том числе большой проект на территорию Усть-Катава, где будет построен агропарк. Большой тепличный комплекс, который планируется там возвести. И объем инвестиций достаточно большой. Магнитогорский металлургический комбинат, который реализует большую программу модернизации своих производств. Ряд предприятий машиностроения. Мы также наблюдаем достаточно устойчивый тренд: появились малые и средние компании, которые тоже реализуют свои инвестпрограммы. И это, опять же, машиностроение, пищевая индустрия. Проектов достаточно большое количество.

Е. СКРОЗНИКОВА: Большая часть где? В нашей металлургии или уже в сфере услуг, производства товаров?

А. НОВИКОВ: Пока тон задает металлургия и добыча полезных ископаемых, но мы видим, что направление все-таки больше смещается в малый, средний бизнес, тренд уже задают эти компании. А второе - пищевая индустрия подтягивается к этому, подтягиваются другие отрасли, отрасли связанные с услугами.

Е. СКРОЗНИКОВА: Всем известные компании-гиганты, как, например, компания “ОКей” строят у нас свои комплексы. На ваш взгляд, это показатель хорошего делового климата в регионе и доверия? Потому что, насколько я знаю, руководство этой компании очень щепетильное, не идет туда, где плохо, где коррупция.

А. НОВИКОВ: Ну, вы знаете, я думаю что любой инвестор не идет туда, где плохо и коррупция. Но иностранные компании - это как некоторая лакмусовая бумажка, я думаю. Если иностранцы заходят в регион, то это на самом деле показатель того, что регион, во-первых, готов работать с подобными компаниями, готов предоставить все необходимые услуги и базовые правила свои, что компании будет комфортно здесь работать и построить свой бизнес. У нас, помимо компании “Икея”, которая я думаю, что зайдёт, и уже дорожная карта реализуется по ее входу в Челябинскую область. На сегодняшний день в Челябинской области работает уже десяток иностранных компаний в разных направлениях, и американских, и немецких компаний. Поэтому, конечно же, это показатель того, что в регионе достаточно комфортная среда инвестиционная.

Е. СКРОЗНИКОВА: Анатолий Станиславович, наверное, последний вопрос вам успею задать, но он будет большой. Я вас попрошу коротко ответить. Вот Борис Дубровский подчеркнул, что чиновники будут нести персональную ответственность за то, чтобы мы улучшали инвестиционный климат. На ваш взгляд, почему было принято такое решение? Так быстрее дело пойдет? И вообще, насколько важно развитие инвестклимата для развития всего региона?

А. ГАГАРИН: Это, безусловно, очень важно. Я думаю, что с персональной ответственностью дело пойдет быстрее. Нужно учитывать особенности нашего национального менталитета. В том числе и уважаемых чиновников. Поэтому я думаю, что это будет иметь хороший эффект. Это говорит о том, что губернатор будет внимательно следить за всем и за каждым. И, соответственно, каждый понимает зону своей ответственности в этой ситуации острее. Я думаю, что это, безусловно, принесет свои плоды и в целом для развития региона - приток инвесторов денежных вложений. Я думаю, что тут нужно рассматривать всё комплексно, по мере приближения к таким прекрасным событиям как саммит ШОС и БРИКС. Я думаю, что количество иностранных ритейлеров и предпринимателей будет увеличиваться. Это говорит о том, что Челябинск становится действительно международным мегаполисом, который привлекает внимание. Челябинская область - это сфера комфортного бизнеса, и это очень важно. И эта информация не только должна распространяться стихийно, мне кажется, нужно придавать этому особое значение и способствовать тому, чтобы информация о комфортности при ведении бизнеса распространялась более системно. Это очень важная задача. Я думаю, что коллеги как раз будут над этим работать, потому что мне кажется что у Челябинской области очень хорошие перспективы для того, чтобы стать действительно флагманом Уральского Федерального округа.

Е. СКРОЗНИКОВА: Будем стараться, да? Я думаю что все получится у нас. Спасибо вам большое за эфир, это была программа “Разбор полетов”.

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