Разбор полетов

Достроят за два года. Руководство компании «Гринфлайт» обещает возвести все дома до конца 2018-го. Сколько в регионе проблемных дольщиков? Как власти контролируют строительные компании? На каких объектах переносятся сроки сдачи?

Е. СКРОЗНИКОВА: Добрый день, в эфире программа «Разбор полетов», в студии Евгения Скрозникова. Достроят за два года — руководство компании «Гринфлайт» обещает возвести все дома к концу 2018. Сколько еще проблемных объектов в регионе, как власти контролируют строительные компании в это непростое время и где еще переносятся сроки сдачи домов? Об этом мы говорим сегодня. Представляю гостей студии: министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин. Добрый день, Виктор Александрович.

В. ТУПИКИН: Добрый день.

Е. СКРОЗНИКОВА: И генеральный директор компании «Гринфлайт» Олег Лакницкий. Здравствуйте, Олег Владимирович.

О. ЛАКНИЦКИЙ: Добрый день.

Е. СКРОЗНИКОВА: Напомню телезрителям 31 канала и радиослушателям «Эха Москвы в Челябинске», что работаем мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нашему разговору, если вам интересна сегодняшняя тема. 269-97-78 — телефон прямого эфира. Олег Владимирович, давайте начнем с Вас. Аресты со счетов сняты.

О. ЛАКНИЦКИЙ: Да, сняты, совершенно верно.

Е. СКРОЗНИКОВА: Сняты аресты, которые мешали продолжению активного строительства. Сейчас есть что-то еще, что мешает, или можете уже браться основательно?

О. ЛАКНИЦКИЙ: Нет, у нас сейчас есть единственная проблема — это меморандум, который мы составили с СМП Банком Его должны одобрить учредители, но так как следствие наложило арест на их имущество, они отказались это делать, и сейчас у нас тупиковая ситуация, которую мы стараемся решить. Сегодня вечером мы будем еще раз встречаться по видеоконференции с директором СМП Банка и будем смотреть, какой выход возможен из этой ситуации.

В. ТУПИКИН: Но невзирая на это строительство продолжается, Олег Владимирович не сказал.

О. ЛАКНИЦКИЙ: Да, да, это на общий объем строительства не влияет, мы все равно делаем, все намеченные планы, мы делаем и заканчиваем. 8 декабря мы приняли третий дом, как обещали. Всю программу 2017 года мы исполним в срок и по обязательствам.

Е. СКРОЗНИКОВА: Виктор Александрович, дольщики бывают разные. Есть те, кто столкнулся с реальной мошеннической деятельностью, есть те, у кого переносятся сроки сдачи домов. В регионе у нас кого больше?

В. ТУПИКИН: Конечно, в регионе больше тех застройщиков и, соответственно, дольщиков, где строительство домов перенесено на иные сроки по иным причинам, не по причине мошенничества. В первую очередь это, конечно, кризис, это снижение объема продаж. И застройщики, которые начали строительство, не имея своих оборотных средств, продуманных и взвешенных, не имеют кредитных линий, и пытались строить за счет средств дольщиков — вот они как раз в первую очередь и попали в сложную ситуацию, когда объемы продаж упали, дом на 50-60% построен, не до конца продан, а новых дольщиков нет. И, соответственно, нет средств для достройки дома. И эта ситуация таким образом развивается пока.

Е. СКРОЗНИКОВА: Есть у нас еще в регионе такие проблемные объекты, где переносится сдача? Сколько их?

В. ТУПИКИН: Безусловно, есть. У нас конкретно по Челябинску порядка 10 застройщиков, которые ведут строительство с переносом сроков, причем не на один и не на два раза, а на три раза и больше. Они все являются предметом рассмотрения на рабочих группах у заместителя губернатора Челябинской области Шаля Сергея Вернеровича, у губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского. И в других городах, где ведется застройка с привлечением средств дольщиков — а это в основном Магнитогорск, Чебаркуль, Миасс, Златоуст — там тоже порядка пяти-шести застройщиков, которые строят дома с отклонением по срокам.

Е. СКРОЗНИКОВА: То есть это повод попасть в ваше поле зрения? Я имею в Виду Ваше министерство и областное правительство. То есть вы сейчас очень активно за ними наблюдаете?

В. ТУПИКИН: Безусловно, у нас постоянно в рамках ФЗ-214 ведется контроль за деятельностью дольщиков, и как только дольщик публикует изменения в декларацию сдачи дома, он, соответственно, попадает под более пристальное внимание. Включая плановые и внеплановые проверки, привлечение к административной ответственности руководителей предприятий и, помимо административной ответственности, конечно, ситуация со строительством того дома, тех застройщиков, попадает под пристальное внимание рабочей группы. И оно рассматривается практически по некоторым домам раз в месяц, а по некоторым домам и застройщикам — каждую неделю.

Е. СКРОЗНИКОВА: Олег Владимирович, в этом году какой дом будет сдан, когда успеете порадовать новоселов?

О. ЛАКНИЦКИЙ: Мы уже порадовали. Мы сдали 56-й дом, 8 числа госкомиссия подписала приемку этого дома. Сейчас выпускается распоряжение о вводе и мы начнем приглашать людей на получение ключей.

Е. СКРОЗНИКОВА: Это эта неделя или следующая?

О. ЛАКНИЦКИЙ: Следующая неделя.

Е. СКРОЗНИКОВА: Примем телефонный звонок. Говорите, Вы в эфире.

ЗВОНОК В ЭФИР: Здравствуйте.

Е. СКРОЗНИКОВА: Здравствуйте.

ЗВОНОК В ЭФИР: Я хотел бы вопрос министру задать.

Е. СКРОЗНИКОВА: Да, пожалуйста.

ЗВОНОК В ЭФИР: Какова судьба долгостроя на пересечении Братьев Кашириных с улицей Каслинской?

В. ТУПИКИН: Да, это так называемая наша «этажерка», Братьев Кашириных-Каслинская, «Уральская строительная компания». Серьезно уже не один год, а четыре-пять лет этот вопрос рассматривается, этот недострой переходит из одних рук в другие, на сегодняшний день там конкурсный управляющий работает. Рассматривались предложения по образованию ЖСК, но дольщики дома приняли решение пока это не осуществлять и использовать отсуженные земельные участки и недострой дома для достройки дома. Сейчас предложение рассматривается в городской администрации по дополнительному земельному участку, я не особенно оптимистично на это смотрю. Другой вопрос, что на сегодняшний день существует , на мой взгляд, финансовая модель, которая позволит при использовании двух земельных участков, кроме тех, где построена «этажерка», для достройки дома. И такие предложения сейчас рассматриваются рядом инвесторов. И инициативная группа этих дольщиков формулирует эти предложения. Они очень активны и профессионально грамотны.

Е. СКРОЗНИКОВА: Олег Владимирович, давайте пробежимся по вопросам, их очень много. Мы анонсировали тему нашей сегодняшней программы, и вот о чем спрашивают: «Возьмет ли Лакницкий достройку Доватора, 46, Челябинск, ЖСК «Новоград» за 130 млн со свободными площадями на 150 млн и более? Если нет, то кто заинтересован?»

В. ТУПИКИН: Это не «Новоград», это компания «Град».

Е. СКРОЗНИКОВА: Ну, вот зритель написал «Новоград».

О. ЛАКНИЦКИЙ: Да, мы сегодня, как раз на рабочую группу до вашей программы когда приехали, подходили дольщики этого «Града», очень просили о том, чтобы, может быть, я бы оказал какое-то содействие. Мы договорились о встрече, я им отдал визитки, они должны на той неделе появиться и мы рассмотрим. Если даже я не возьмусь, то в Челябинске много достойных строителей, которые будут готовы, просто надо направить, правильно решить в это кризисное время. У меня есть этот опыт и я, если смогу, то чем-то помогу им.

Е. СКРОЗНИКОВА: От Натальи не вопрос даже, а поздравление. «Поздравляю Олега Лакницкого с наступающим Новым годом, мы ему верим и надеемся следующий новогодний праздник встретить в своей квартире в14-м доме!». Встретят?

О. ЛАКНИЦКИЙ: Спасибо большое, 14-й дом у нас, по-моему, на июль. Хоть написано «ноябрь», но технически он должен быть в июле, максимум в августе, сдан.

Е. СКРОЗНИКОВА: От Анны вопрос: «На март 2017 год назначено рассмотрение дела о банкротстве компании «Гринфлайт», в случае принятия решения о его банкротстве, все обещания о достройке квартиры падут крахом, это никак юридически не подковано, только слова. В случае очередного перенесения рассмотрения дела и в итоге банкротства, что будет с людьми, которые приобрели на кредитные деньги квартиру в «Академе». Неужели мы останемся на улице с ипотекой?

О. ЛАКНИЦКИЙ: Ну, я хочу заверить всех дольщиков, кто приобрел квартиры в ипотеку и без ипотеки: у нас, лично у меня, цель такая, чтобы закончить и выдать все до последнего ключи. Поэтому в какой бы стадии — наблюдения, банкротства, чего-то еще — не находилось, я считаю, что «Гринфлайт» в полной возможности может выполнить свои обязательства по достройке этих домов, и каждый получит ключи от своей квартиры, что бы ни случилось. Я не думаю, что может случиться что-то, что бы помешало нам достроить эти квартиры.

Е. СКРОЗНИКОВА: Звонок примем. Здравствуйте, говорите.

ЗВОНОК В ЭФИР: Здравствуйте. Хотела задать вопрос: почему сдаются дома без чистовой отделки? По договору они должны сдаваться с чистовой отделкой.

Е. СКРОЗНИКОВА: Спасибо.

О. ЛАКНИЦКИЙ: Изначально мы разговаривали о том, чтобы сократить сроки строительства жилья, и о минимизации той ситуации, в которой оказался «Гринфлайт», о минимизации финансов. Было принято решение о том, что да, по договору, действительно, была чистовая отделка, но с учетом минимизации окончания работ мы приняли решение о том, что мы не сможем исполнить эти обязательства. Тем не менее, у каждого из жителей остается право подать в суд и требовать эти вещи. Но честно хочу сказать, что если первая часть будет получать квартиры с отделкой, то, я боюсь, последним на это денег может не хватить, вот и все. Мы только из этих побуждений — чтобы хотя бы люди получили «зеленку», пускай даже на квартиру без отделки. И я хочу сказать, что это большая часть дольщиков — которая на это согласилась.

В. ТУПИКИН: Я бы добавил, да, тоже.

Е. СКРОЗНИКОВА: Да, Виктор Александрович.

В. ТУПИКИН: Мы встречаемся с инициативными группами. Действительно, основная часть дольщиков понимает эту ситуацию. Надо понимать, что в «Гринфлайт» зашло новое руководство с другой финансовой моделью. И та финансовая модель, которая была ранее, она, понятно, сейчас рассыпалась. Часть имущества арестована, нет кредитов и так далее, мы эту ситуацию знаем. Новую модель новые руководители «Гринфлайта» сформировали таким образом, чтобы реализовать эту программу по предоставлению квартир.

Е. СКРОЗНИКОВА: приходится чем-то жертвовать.

В. ТУПИКИН: Конечно. И понятно, что средства просто так, с неба, не взять. Люди уже заплатили деньги, которые как бы пока не дали результата. Поэтому финансовая модель такова, как есть. И при всей сложности этой проблемы для граждан большинство с ней согласилось.

Е. СКРОЗНИКОВА: Продолжим, Олег Владимирович, задавать вопросы из списка. Наталья: «Какие работы сейчас ведутся на доме № 40? У нас продана половина квартир из всего дома, что компания намерена делать с остальными квартирами и пойдут ли денежные средства от продажи квартир на строительство именно нашего дома?»

О. ЛАКНИЦКИЙ: Ну, у меня нет разграничений, 40-й дом, седьмой или первый. У меня есть «Гринфлайт», где есть «все квартиры свободные» и есть «все дома недостроенные». Что касается 40-го дома, могу четко сказать, потому что по средам у меня совещание рабочее строительное. Насколько я знаю, там приняли первые около 60 кубов бетона. Не помню сейчас, какая фирма. С ней заключен договор и они сейчас продолжают работать. Поэтому он намечен по сдаче на 2017 год, мы его включаем и исполняем обязательства, поэтому пусть не переживают.

Е. СКРОЗНИКОВА: Лариса: «Я являюсь дольщиком второй очереди (82-й дом). У меня резко ухудшилось здоровье, я являюсь инвалидом 1 группы. Нам очень нужны материальные средства в настоящий момент. Могу ли я как-то решить вопрос с возвратом ДДУ и получением вложенных денег либо обменом на более ранние сроки сдачи (без доплат)?»

О. ЛАКНИЦКИЙ: Что касается возврата финансов, скажу, думаю, это не самый хороший вариант и он навряд ли получится. А что касается учета инвалидности и детей, то нужно просто написать заявление, подойти ко мне — мы в частном порядке такие вещи рассматриваем.

Е. СКРОЗНИКОВА: Примем еще телефонный звонок. Говорите, Вы в эфире.

ЗВОНОК В ЭФИР: Алло, здравствуйте.

Е. СКРОЗНИКОВА: Здравствуйте.

ЗВОНОК В ЭФИР: У меня вопрос к министру. Меня интересует микрорайон «Lake City», вопрос такой: что там происходит с застройщиком, не собирается ли он банкротиться и что правительство Челябинской области по этому поводу делает?

В. ТУПИКИН: Это вы говорите про «Речелстрой»? Или отключился уже?

Е. СКРОЗНИКОВА: Наверное, уже да.

В. ТУПИКИН: Там две компании-застройщика в Чурилово — это «Речелстрой» и АПРИ «Флай Плэнинг». Последние только приступили к строительству жилых домов, раскручивают, как говорится, программу. Строительство этих домов у нас под контролем, у нас пока ни одного факта нарушений обязательств и прав дольщиков не зарегистрировано — ну, потому что они только приступили к строительству. Что касается «Речелстрой» - там действительно перенесены сроки по ряду домов, это 16 домов. Ситуация серьезная, более двух тысяч дольщиков.

Е. СКРОЗНИКОВА: Надолго перенесли-то?

В. ТУПИКИН: Они в процессе: переносы, переносы, переносы — это вот я в самом начале ответил — не хватает денежных средств и переносят сроки. Но все дома строятся, в этом году будет сдан один дом, на следующий год, в первом квартале — три дома будет сдано у «Речелстроя». Под надзором. Нельзя сказать, что ситуация спокойная, она напряженная. Но она под контролем, под особым вниманием, потому что, действительно, большое количество и серьезный перенос сроков. Будет проведена еще одна внеплановая проверка по ряду домов, при которой мы еще раз посмотрим привлечение денежных средств на строительство.

Е. СКРОЗНИКОВА: Олег Владимирович, к Вам вопрос. Мария: «Скажите, когда начнут строить 49 дом? Сдача по графику — ноябрь 2017, а все остальные дома с этой же датой сдачи уже возобновили стройку».

О. ЛАКНИЦКИЙ: Пусть не переживает, просто 49-1 дом уже под крышу сделан, все работы ведутся по определенному графику, поэтому ничего здесь такого нет. Мы сейчас начинаем, за один-два дня ничего не сделаешь. Подписание договоров, подача заявок на материалы — все это занимает определенное время. Поэтому оно идет согласно техническому регламенту.

Е. СКРОЗНИКОВА: Вы знаете, очень много конкретных вопросов, и я понимаю, что дольщики переживают каждый за свой дом. №7, №4, №79... Когда и где могут люди посмотреть каждый по своему дому?

О. ЛАКНИЦКИЙ: Еще на прошлой неделе мы опубликовали окончательный график сдачи домов, на всех инициативных группах и на нашем сайте все это есть, мы это не скрываем, сразу опубликовали. Поэтому каждый желающий может зайти, узнать без проблем.

Е. СКРОЗНИКОВА: Кучин Александр написал: «Семья с четырьмя детьми, 79-й дом. Будет ли он достроен в течении двух лет?» Вы сказали, что все достроите в течение двух лет.

О. ЛАКНИЦКИЙ: Да, однозначно.

В. ТУПИКИН: Может быть, пятый уже появится к тому времени ребенок.

О. ЛАКНИЦКИЙ: Да, к тому времени, может, поздравим и с пятым.

Е. СКРОЗНИКОВА: Наталья Викторовна спрашивает: «Каким образом Олег Лакницкий собирается достроить монолитно-каркасный дом 1 («Командор»), если его строительство после длительного перерыва начнется где-то в 2018 году?»

О. ЛАКНИЦКИЙ: Ну, на самом деле первый дом будет сдан к концу 2018 года, я это подтверждаю. Согласно нашим планам и графикам, в январе начнем потихоньку его заливать.

Е. СКРОЗНИКОВА: Вот тоже вопрос про отделку, я его зачитаю, потому что не знаю, ответили мы на него или нет. «Являюсь дольщиком дома №56, который будет сдаваться в декабре 2016 года. По информационной линии Гринфлайт говорят, что дом сдается без отделки, и что тех, кто отказался подписывать дополнительное соглашение об отказе в отделке, приглашать на сдачу дома не будут. Каким образом я получу свою квартиру и в какие сроки, ведь отделка предусмотрена договором? Предыдущие дома - №35 и №48 - сдавались с отделкой в ноябре этого года».

О. ЛАКНИЦКИЙ: То, что получит квартиру — это вопросов нет. Мы приглашаем всех. Неправда, что мы кого-то не приглашаем. У нас есть решение, что мы сдаем без отделки. Люди должны принять, а дальше уже согласно законодательству поступать так, как считают нужным. Но квартиру — пожалуйста — 56-й дом сдан.

Е. СКРОЗНИКОВА: Виктор Александрович, а вот ситуация с компанией «Гринфлайт» и ее дольщиками — это самая сложная сейчас в регионе? Потому что много людей? Потому что Челябинск?

В. ТУПИКИН: Безусловно, она непростая, потому что у нас более 4700 дольщиков, заключивших договоры.

О. ЛАКНИЦКИЙ: Уже меньше.

Е. СКРОЗНИКОВА: Уже 4200, да?

В. ТУПИКИН: Да, уже меньше. И, конечно, ситуация на слуху, тем более судебные решения, уголовные дела вокруг этой темы. И понятно, что она очень актуальна, она будоражит людей, и вполне естественно, что будоражит. Конечно, непростая ситуация по тому дому, о котором мы отвечали на вопрос — по Каслинской-Братьев Кашириных. Если здесь Олег Владимирович говорил о том, что уже два дома сданы, третий дом сдан, 8 декабря будет заселение, и на шести домах, которые запланированы в 2017 году, уже идет строительство, принимают бетон, поставлены краны, то, условно, на таком доме, как на Братьев Кашириных, пока идет поиск решений. Аналогичная ситуация по дому «Град» на Доватора, 46 — Вы называли, тоже был вопрос. Ситуация на сегодня осложнена тем, что не определены решения, не определено, как достроить дом. То ли там все-таки будет смена застройщика, то ли найдут иную финансовую модель.

Е. СКРОЗНИКОВА: Тут проще потому, что удалось найти того, кто взялся за достройку «Академа», правильно я понимаю?

В. ТУПИКИН: Ну, не проще, ситуация все равно по-прежнему сложная — взять такую обузу, построить дома, пока не имея кредитных линий, заморожены какие-то определенные активы — она непростая. Но сегодня движется эта тема, мы это не просто говорим, а видим реально. А в других домах, которые я назвал, даже решения нет. Понятно, что там количество дольщиков меньшее, но проблема острая.

Е. СКРОЗНИКОВА: Олег Владимирович, давайте поговорим о процедуре обмена квартир в «Академе» на другой объект. В каком случае дольщики должны платить, а в каком не должны? Была информация, что там в четыре раза сократили площадь объектов, предлагаемых к обмену, изменились условия обмена. Тезисно могли бы проговорить, что нового ждет при обмене квартиры?

О. ЛАКНИЦКИЙ: Ну, первое — это то, что все маленькие квартиры, которые есть внутри «Гринфлайта» и которые люди хотят на более ранний срок, но при этом готовы взять квартиры больше — это мы меняем даже без вопросов, независимо от какого-то статуса. Есть, хочешь — приходи, отдай однокомнатную, возьми двухкомнатную в 95-м или 110-м и в июле уже будешь жить в этой квартире — ну, при условии, конечно, доплаты. Второе — у нас также остался, как и был «Белый хутор», мы его не снимали. Просто люди, когда был срок сдачи 2019 год, хотели переезжать. Сейчас вроде как поменяли на 2018 — у них приоритеты поменялись. На «Белый хутор» там восемь человек. Хотя, в принципе, желающие если хотят — пожалуйста, пусть выбирают и переезжают, мы не ограничиваем их в этом.

Е. СКРОЗНИКОВА: Звонок, наверное, последний, успеем принять. Говорите.

ЗВОНОК В ЭФИР: Добрый вечер.

Е. СКРОЗНИКОВА: Добрый.

ЗВОНОК В ЭФИР: Анатолий, дом №56, сдача — декабрь 2016. Вопрос — как будет осуществляться выдача «зеленки» на сданные дома, ведь компания находится в процедуре банкротства?

О. ЛАКНИЦКИЙ: На сегодняшний день мы вошли в процедуру наблюдения. Согласно законодательству, каждый из дольщиков должен подать в суд, признать право собственности своей недвижимости и после этого с решением суда идти на регистрацию своей квартиры. Но мы сейчас разрабатываем мероприятия, по которым хотели бы упростить эти варианты — объединить каким-то собранием и одним решением попытаться выдать вам эти «зеленки». Но насколько суд подтвердит правомерность наших действий — на сегодня в России такого прецедента просто нет, в стадии наблюдения никому еще не выдавали квартиры. И это первый дом — который мы сделали и сдали.

Е. СКРОЗНИКОВА: Последний вопрос успею задать. Очень коротко, прошу Вас. Что будет с дольщиками, не вставшими в реестр кредиторов до 12 декабря в арбитражный суд?

О. ЛАКНИЦКИЙ: Да ничего. Ну не встал — не встал, это не повлияет на их права по получению квартир. Поэтому они могут дополнительно написать потом, никто ничего не лишится. Квартира, как и была, осталась за ними, вот и все.

Е. СКРОЗНИКОВА: Сейчас инициативная группа может следить за теми счетами, с которых сняли арест? Там большая сумма находится, переживают люди, что опять уйдут деньги куда-то не на те дома. Появилась ли возможность у инициативной группы как-то следить, куда расходуются эти деньги?

О. ЛАКНИЦКИЙ: Да нет, ну для этого существуют прокурорские проверки. Что такое инициативная группа? Пусть приходят, пожалуйста, мы скажем, расскажем, если в этом есть необходимость.

Е. СКРОЗНИКОВА: Виктор Александрович, последний вопрос успею Вам задать. Подскажите, у нас по этому году сколько вводится нового жилья?

В. ТУПИКИН: Планируется, что будет введено один миллион и 100-150... - вот в этих параметрах.

Е. СКРОЗНИКОВА: По компании «Гринфлайт» пока неизвестно, обвинения никому не предъявлены, идет расследование?

В. ТУПИКИН: Это вопрос к правоохранительным органам, не ко мне.

Е. СКРОЗНИКОВА: Спасибо вам большое за эфир. Понимаю, что вопросов очень много. Ну, надеюсь, что встретимся с вами в 2018, когда все закончится. Удачи вам.

О. ЛАКНИЦКИЙ: Да, спасибо, до свидания.

В. ТУПИКИН: Всего хорошего, до свидания.

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