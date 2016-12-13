Разбор полетов

Первые елки. На улицах Челябинска появились базары, где продают новогодние деревья. Продавцы выходят на перекрестки, специалисты охраны - в леса - ловить браконьеров. Сколько их поймали в прошлом году? Какой ущерб наносят «черные лесорубы»?

Е. СКРОЗНИКОВА: Добрый день, в эфире программа «Разбор полетов», в студии Евгения Скрозникова. От 300 рублей до 10 тысяч — в такую сумму в этом году обойдется покупка «лесной красавицы». Продавцы елок уже вышли на перекрестки, а специалисты охраны — в леса — ловить браконьеров. Сколько их уже поймали, какой ущерб наносят «черные лесорубы» и где дешевле купить символ Нового года: у продавцов на остановке или в лесничестве. Об этом будем говорить сегодня. Гости в студии: заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Александр Барановский — Александр Валерьевич, здравствуйте.

А. БАРАНОВСКИЙ: Здравствуйте.

Е. СКРОЗНИКОВА: И начальник отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах Главного управления лесами Челябинской области Алексей Шабунин. Алексей Владимирович, добрый день.

А. ШАБУНИН: Здравствуйте.

Е. СКРОЗНИКОВА: Напомню телезрителям 31 канала и радиослушателям «Эха Москвы» в Челябинске, что работаем мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нашему разговору, задавайте вопросы. Сделать это просто, набрав номер 269-97-78. 20 минут мы работаем в прямом эфире, успевайте. Давайте, Алексей Владимирович, начнем с Вас. Поймали уже «черных лесорубов» за этот период?

А. ШАБУНИН: В 2016 году пока еще нарушителей не поймали.

Е. СКРОЗНИКОВА: Так, а за аналогичный период прошлого года были уже к этому времени?

А. ШАБУНИН: В том году мы 15 числа поймали организованную группу лиц, которая занималась незаконной заготовкой елей.

Е. СКРОЗНИКОВА: А те, кого ловите, - это, как правило, предприниматели или обычные физические лица, которые пошли за одной-двумя елочками?

А. ШАБУНИН: Предпринимателями их не назовешь — это нарушители лесного законодательства. В том году были пойманы на наших стационарных постах и при рейдах как физлица, так и так называемые организованные группы лиц - «черные лесорубы». Четыре физлица привлечены к административной ответственности по статье «Незаконная рубка леса». И в Уфалейском лесничестве нами задержана группа лиц, которая осуществляла незаконную заготовку новогодней ели путем рубки спелого древостоя. То есть пихты высотой 23-25 метров они рубили, макушки обезвершинивали. Такая ель — зрелая, у нее наверху шишечки. Им хотелось продать эту новогоднюю ель, пихточку с шишечками. Получилось таким образом: мы делали областной рейд, нашли заезды в лес. На «Ниве» туда уже было невозможно пройти, но было видно, что был заход высокопроходимой техники. Пешком пошли по колее и на месте поймали группу лиц действительно. ЗИЛ 131-й, три бензопилы. Готовили, обезвершинивали, складывали в машину. Мы застали их на месте, вызвали органы следствия, провели все следственные действия. На сегодняшний день эти нарушители осуждены. Двоим присуждено два года условно, одному три гола условно. И ущерб — 1 миллион 200 тысяч — этим нарушителям предъявлен на троих.

Е. СКРОЗНИКОВА: Должны выплатить?

А. ШАБУНИН: Ну конечно. В бюджет Российской Федерации.

Е. СКРОЗНИКОВА: Александр Валерьевич, а если сотрудники лесничества видят картину: вот рубят, незаконно. Этого достаточно, чтобы их к ответственности привлечь? Или нужно заснять на видео, еще что-то? Это простая процедура - уличить браконьера в том, что он тут не дело делает?

А. БАРАНОВСКИЙ: Ну, конечно, необходим дополнительный сбор доказательств, дополнительной информации. Привлекаются и средства фото- и видеофиксации. Поэтому для того, чтобы доказать в итоге вину, собирается дополнительная информация. Просто увидеть и зафиксировать недостаточно, к сожалению, сегодня.

Е. СКРОЗНИКОВА: А как это происходит? Вот рейд идет. Вот видят специалисты, что рубят. Они что, остановятся и будут снимать, пока не срубят? Как это?

А. БАРАНОВСКИЙ: Ну, как правило, фиксация идет даже на подъезде, когда видеорегистраторами и фотоаппаратами снимается процесс заготовки. Ну и когда уже идет осмотр места. Зачастую это происходит совместно с сотрудниками полиции. Конечно, все это фиксируется.

Е. СКРОЗНИКОВА: Убегать не пытаются?

А. ШАБУНИН: Убегать некуда.

Е. СКРОЗНИКОВА: Ну... Бросают все и бегут врассыпную по лесу.

А. ШАБУНИН: Далеко не убежишь - мы же рейды планируем не только сами, а с полицией, с ГИБДД. И посты так же. То есть если в лес они заехали, выезжать все равно будут в эту сторону - дороги туда нет. Тайга - некуда ехать. Выезд на дорогу и в город. Планировалось же заехать, нарубить, выехать на трассу или перегрузить, продать куда-то. Или завезти в город. Ну, заедут они туда - все равно их там на месте блокируем.

Е. СКРОЗНИКОВА: То есть вы с усилением работаете. А вот ГИБДД, МВД - они выходят сейчас на перекрестки, где торгуют елками? Проверяют и сотрудники ГИБДД машины, которые везут елки, на предмет наличия документов? Не только в лесах идет какая-то работа?

А. ШАБУНИН: Да. У нас и в лесах идет работа - на сегодняшний день работают 22 стационарных поста и проведено 449 рейдов. В том числе с полицией - 29 рейдов. При въезде в город машины осматриваются, пересчитывается количество елей (не 100%, может быть, но в тех машинах, что под подозрением) и сравнивается по накладной - сколько выписано по документам и сколько по факту везет у нас пользователь. Или нарушитель - если елки не совпадут.

Е. СКРОЗНИКОВА: Давайте примем звонок. Мы Вас слушаем, здравствуйте, говорите.

ЗВОНОК В ЭФИР: Добрый день. Вопрос такой: земли сельхозназначения, на них выросли елки. Можно лих их рубить и, допустим, перевозить и какие нужно оформить документы?

Е. СКРОЗНИКОВА: Спасибо за вопрос. Сможете ответить?

А. БАРАНОВСКИЙ: Да, конечно, рубить можно на землях сельхозназначения, если эти земли не входят в состав лесного фонда (земли, вышедшие из сельхозоборота). Такая работа на сегодняшний день массово проходит у нас в области, основной поток новогодних елей оттуда и идет - с земель сельхозназначения. Рубить их можно по согласованию с собственниками земель. Соответственно, должны быть какие-то документы, должны быть товарно-транспортные накладные на доставку, чтобы было понятно, откуда везут данное количество елок. Соответственно, эта работа ведется.

Е. СКРОЗНИКОВА: Спасибо. принимаем еще звонки. Скажите, вот у обычного гражданина варианты какие? Пойти на перекресток и купить елку у продавцов. А еще? какие-то аукционы устраивают? В вашем управлении можно купить? Насколько это дешевле, чем рыночная стоимость? Какие варианты еще есть?

А. БАРАНОВСКИЙ: Конечно, варианты есть. Как уже назвали, это предыдущий вариант - договориться с собственниками земель, на которых выросла эта елка - можно там приобрести. Также в главном управлении лесами Челябинской области проводятся аукционы по продаже новогодних елей. Но участвовать в данных аукционах могут субъекты предпринимательства - это коммерческий вид деятельности, поэтому физлица участвовать, к сожалению, не могут.

Е. СКРОЗНИКОВА: Но цены там низкие, да?

А. БАРАНОВСКИЙ: Да, цены, низкие.

Е. СКРОЗНИКОВА: Сколько?

А. БАРАНОВСКИЙ: Ну, как мы сегодня делали анализ, от 25 до 105 рублей.

Е. СКРОЗНИКОВА: За одну елку, да?

А. БАРАНОВСКИЙ: Да, за одну штуку. Это речь идет о той елке, которая еще растет где-то в лесу.

Е. СКРОЗНИКОВА: То есть ты сам до нее должен дойти и ее срубить, поэтому цена такая небольшая.

А. БАРАНОВСКИЙ: Да, конечно.

Е. СКРОЗНИКОВА: Так, аукционы, получается, для обычных горожан отпадают. какой еще вариант?

А. БАРАНОВСКИЙ: Ну, вариант - прийти к арендаторам. У нас есть более 65% территорий сдано в аренду. Можно прийти к арендаторам, договориться напрямую.

Е. СКРОЗНИКОВА: А ведь главное управление лесами тоже ежегодно заготавливает энное количество елок. У вас купить сколько стоит?

А. БАРАНОВСКИЙ: В подведомственных главному управлению лесами учреждениях - от 150 рублей, по нашему анализу цен на сегодня. Тоже можно приобрести напрямую.

Е. СКРОЗНИКОВА: То есть 150 рублей - это что? Сосна? Пихта?

А. БАРАНОВСКИЙ: Да, у нас сосна.

Е. СКРОЗНИКОВА: Ну вот смотрите: это однозначно дешевле, потому что по последним сведениям с елочных рынков, которые открылись у нас в городе, сосна начинается от 300 рублей. То есть доехать надо до отделения, где продают елки.

А. БАРАНОВСКИЙ: Да, конечно.

Е. СКРОЗНИКОВА: А где это можно сделать?

А. БАРАНОВСКИЙ: У нас на сайте главного управления лесами есть все адреса подведомственных нам учреждений.

Е. СКРОЗНИКОВА: Можно посмотреть, выбрать, где ближе.

А. БАРАНОВСКИЙ: Да, можно зайти в «Контакты», посмотреть и выбрать «под себя».

Е. СКРОЗНИКОВА: Есть у нас еще телефонный звонок. Говорите, Вы в эфире.

ЗВОНОК В ЭФИР: Здравствуйте, я бы хотела задать такой вопрос: а разрешение требуется на продажу елок в городе или необязательно? И если требуется, то где его взять?

Е. СКРОЗНИКОВА: Спасибо. Видимо, бизнесмен нам позвонил.

А. БАРАНОВСКИЙ: Да, разрешение требуется, но вопрос не совсем к Управлению лесами. Скорее всего, Вам надо обратиться в городскую администрацию, в тот департамент, который занимается коммерческой деятельностью организаций и ее регулированием. В предновогодний период эта деятельность контролируется полицией, в результате рейдов также выявляются случаи незаконного предпринимательства, как раз вот эти несогласованные точки продаж выявляются и наказываются.

Е. СКРОЗНИКОВА: Те есть выходят, как мы уже сказали, на перекрестки, проверяют документы, проверяют наличие документов, если елки везут на машине. То есть по всем фронтам идет работа. Алексей Владимирович, подскажите, а вот в прошлом году уже подсчитали, какой ущерб нанесли лесному фонду «черные лесорубы»?

А. ШАБУНИН: Получается, у нас семь нарушителей по Челябинской области. Троих привлекли к уголовной, а четверых - к административной ответственности. Ущерб составил 1 миллион 200 тысяч рублей.

Е. СКРОЗНИКОВА: Немало. А подскажите, какие штрафы предусмотрены для физлиц, юрлиц?

А. ШАБУНИН: Штрафы для физлиц - от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных - от 40 до 50 тысяч и для юрлиц - от 300 до 500 тысяч рублей. Плюс конфискация орудия, механизма, которым они провели эту незаконную рубку.

Е. СКРОЗНИКОВА: Ну и, соответственно, товара.

А. ШАБУНИН: Да, товар - обязательно. И все механизмы по решению суда конфискуются.

Е. СКРОЗНИКОВА: Телефонный звонок. Говорите.

ЗВОНОК В ЭФИР: Добрый день.

Е. СКРОЗНИКОВА: Добрый день.



ЗВОНОК В ЭФИР: Подскажите, пожалуйста, реальная история. Есть возможность купить недорогую ель отличного качества в Курганской области. У таких же продавцов, которые торгуют здесь, ценник совсем разнится в сторону нижней границы. Если с этой елкой, которая закреплена на багажнике автомобиля, нас останавливают либо гаишники, либо еще какие-то органы, которые могут контролировать данный вопрос, наверное, они будут просить чек. Возможно ли без штрафа обойтись или такого телодвижения лучше не делать?

Е. СКРОЗНИКОВА: А Вы пробовали уже?

ЗВОНОК В ЭФИР: Нет, но каждый год у меня есть большая мечта, потому что здесь мы покупаем ели отличного качества где-то в пределах полутора тысяч рублей, к сожалению. А там ели такого же качества стоят в пределах 300 рублей.

Е. СКРОЗНИКОВА: Спасибо Вам за вопрос. Консультируйте наших зрителей и слушателей.

А. БАРАНОВСКИЙ: Тут, наверное, речь все-таки идет о тех документах, которые необходимы на провоз. Это, в первую очередь, накладная. Чтобы было понятно происхождение данной продукции, чтобы было понятно, где Вы ее купили. Конкретно о кассовом чеке речь, наверное, не идет, потому что на сегодняшний день этот документ уже выбыл из обязательных требований. Но накладная, которая будет подтверждать, что Вы ее у кого-то приобрели и указывать, у кого приобрели, должна быть. Эта информация необходима.

Е. СКРОЗНИКОВА: То есть даже продавец, который где-то на перекрестке стоит, он должен иметь накладную, чтобы покупателю какой-то документ со своими контактами выдать.

А. БАРАНОВСКИЙ: Да, что он где-то приобрел. Или, если заготовил, то на каких условиях.

Е. СКРОЗНИКОВА: Еще один звонок телефонный. Говорите, Вы в эфире.

ЗВОНОК В ЭФИР: Здравствуйте.

Е. СКРОЗНИКОВА: Здравствуйте.

ЗВОНОК В ЭФИР: Я бы хотела узнать. Вырубают очень много елочек и сосеночек. И 31 декабря это все остается. Много остается. Куда это все девается потом? Все эти непроданные елки и сосенки, которые так жалко?

Е. СКРОЗНИКОВА: Согласна, очень жалко. И всем, наверное, жалко, когда мы видим последствия новогодних праздников. Вам есть что сказать? Как правило, это все выбрасывается, насколько мы видим. Как я прочитала, в Европе разработана целая система утилизации, и жители сдают эти елки, из них делают мебель и даже лекарства от гриппа. Ну вот могу Вам посоветовать: в прошлом году у нас Челябинский зоопарк принимал все елочки, потому что у них олени и верблюды, оказывается, хвойные деревья любят употреблять в пищу. Поэтому если возникнет вопрос, куда девать деревья после Нового года, то можно туда. А то, что на базарах остается большой процент елок - это издержки рынка? Как это назвать? Вот то объем елок, которые управление лесами срубает ежегодно специально для продаж, он уменьшается или увеличивается со временем?

А. БАРАНОВСКИЙ: Этот объем стабильный. По оценочным данным, порядка 100 тысяч штук уходит из лесного фонда на продажу ежегодно, и в этом году мы примерно этих же цифр. Ну а так - понятно, что у нас нет информации о том, куда они потом уходят. Использованные елки, те, которые дошли до покупателя, - конечно они, скорее всего, уйдут только куда-то в мусор, в отходы. Те, которые не были реализованы, используются даже

в животноводческих предприятиях для подкормки животных. И, Вы правильно сказали, в зоопарке. Но это, еще раз говорю, те, которые не ушли в реализацию.

Е. СКРОЗНИКОВА: Я правильно понимаю, что когда-то подсчитали, что надо 100 тысяч елок ежегодно поставлять на рынок, таков спрос? Подсчитали такую цифру и больше ее не пересчитывают в последние годы, да?

А. БАРАНОВСКИЙ: Ну, это, наверное, больше все-таки прерогативы коммерческих аналитиков. У нас такие исследования не проводятся, рынок мы не исследуем.

Е. СКРОЗНИКОВА: Ну вы же эту цифру из чего-то взяли? Раз каждый год такая цифра на рынке.

А. БАРАНОВСКИЙ: Сложилась она в свое время. У нас не было такого потока заготовки с сельхозземель, основная часть продавалась из лесного фонда. Поэтому мы этой информацией владели.

Е. СКРОЗНИКОВА: То есть нет такого мониторинга, что люди стали, допустим, чаще покупать искусственную ель, поэтому надо уменьшать количество заготовленных елок? Не изучается этот рынок, это вопрос?

А. БАРАНОВСКИЙ: Нет, нет, рынок нами не изучался.

Е. СКРОЗНИКОВА: Так, подскажите, а сколько времени растет елка, чтобы порадовать нас 10-15 дней? В среднем, высота, которая продается, сколько нужно?

А. ШАБУНИН: Ну, высота елок, которые приобретают люди, в основном от полутора до двух метров. Ну, 2,20 метра. Но это редкий случай, в основном 1,5-1,8 метра. Ну, растет шесть-семь лет. И надо отметить, что в лесном хозяйстве при заготовке новогодней ели - это не так просто, что зашли предприниматели в лес и рубят что попало. Это же расчистка квартальных просек, где в летнее время пожарный автомобиль не может пройти для тушения лесных пожаров. Это и расчистка лесохозяйственных дорог, санитарные рубки. Плюс рубки ухода в молодняках. То есть когда мы создаем лесные культуры, мы посадочного материала туда закладываем туда гораздо больше - вдруг засушливое лето будет? Вдруг засуха, зной или какие-то стихийные бедствия? Процент у нас должен быть больше приживаемости. И когда подходит это время, семь-восемь лет становится елочке или сосеночке, мы небольшой процент оттуда изреживаем и продаем без ущерба для экосистемы, для лесного хозяйства, для леса.

Е. СКРОЗНИКОВА: Вот смотрите, больше половины лесов, 65%, как Вы сказали, сдано в аренду. Значит ли это, что борьба с браконьерами - это уже на ваша головная боль, а головная боль арендаторов? Или вы все равно курируете, как арендатор бережно относится к лесному фонду, который взял?

А. ШАБУНИН: Именно так, второе. То есть арендатор взял участок лесного фонда в аренду, он его использует, а контролируем мы. То есть федеральный государственный лесной надзор - за нами, за главным управлением лесами. Те места, где у нас идут рубки новогодней ели, и вообще места, где весь год лесным хозяйством занимается арендатор, мы контролируем. Это не так просто, что зашел он - и налево-направо рубит. Ну и на данный момент увеличена кратность патрулирования инспекторами для того, чтобы эти места наперечет нам контролировать.

Е. СКРОЗНИКОВА: Ну вот какую-то часть мы заготавливаем своим регионом, какая-то часть завозится из других регионов (я вот в начале программы сказала о елке за 18 тыс. рублей - это элитная пихта, ноу-хау елочных базаров этого года. Она завозится из Башкирии). То, что завозится из других регионов, вы не контролируете? Это рынок, скажем так, «черный»?

А. БАРАНОВСКИЙ: Ну, нельзя сказать, что он черный, но системы статистического или еще какого-то учета древесины в части елок пока не налажено. Я думаю, это вопрос будущего.

Е. СКРОЗНИКОВА: Спасибо вам большое за визит, и всем нам, наверное, надо подумать о том, что сейчас, когда наступает время, когда на перекрестках елок становится больше, чем в лесах, - это все результат нашего спроса. Пока будет спрос, будет много елок и много того, что будет выкидываться на улицу. Я выбрала альтернативу - искусственная ель. А вы выбирайте сами. Всего доброго.

Все выпуски программы »