Разбор полетов

Появление на свет в семейном формате. В перинатальном центре есть все условия для родов в кругу семьи. Специалисты нового медицинского учреждения готовы принимать 5 тыс. родов ежегодно, но шанс попасть туда есть не у всех.

На кого рассчитан роддом? Какие уникальные операции будут делать врачи перинатального центра? И почему некоторые роддома Челябинска закрываются в связи с появлением нового конкурента?

Е. СКРОЗНИКОВА: Добрый день. В эфире программа "Разбор полетов". В студии Евгения Скрозникова. Появление на свет в семейном формате. В перинатальном центре есть все условия для родов в кругу семьи. Специалисты нового медицинского учреждения готовы принимать 5 тыс. родов ежегодно, но шанс попасть туда есть не у всех. На кого рассчитан роддом? Какие уникальные операции будут делать врачи перинатального центра? И почему некоторые роддома Челябинска закрываются в связи с появлением нового конкурента? Об этом говорим мы сегодня. Представляю своих гостей в студии: министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев. Сергей Леонидович, добрый день.

С. КРЕМЛЕВ: Добрый день.

Е. СКРОЗНИКОВА: И главный врач областного перинатального центра Семенов Юрий Алексеевич. Юрий Алексеевич, здравствуйте.

Ю. СЕМЕНОВ: Здравствуйте.

Е. СКРОЗНИКОВА: Давайте начнем мы, наверно, Сергей Леонидович, с вопроса к Вам. Перинатальный центр появился у нас в рамках федеральной программы. Какие показатели учитывались, когда выбирали города, где будут возведены подобные медицинские объекты?

С. КРЕМЛЕВ: В то время учитывалось очень много показателей, и медицинские показатели, и территориальные (по расположению). Изначально же это было поручение президента, потом постановление правительства, и в 30 территориях за достаточно короткий промежуток времени должно было быть построено 32 перинатальных центра, в том числе и в нашей Челябинской области. Здесь, в общем-то, много факторов, которые в результате позволили нам это построить. И на сегодня из этих 32 перинатальных центров девять уже запущены, в том числе и наш, и соседи наши в Башкортостане запустили, и в Самарской, по-моему, области запустили. Этот процесс идет, и мы оказались в первой десятке, сдав в срок, как и было запланировано по указу президента, перинатальный, замечательный перинатальный центр.

Е. СКРОЗНИКОВА: О том, какой он замечательный, мы сейчас будем говорить с главным врачом этого центра. Юрий Алексеевич, расскажите, новый перинатальный центр ориентирован исключительно на женщин с патологиями или у здоровых тоже есть шанс к вам попасть?

Ю. СЕМЕНОВ: Вообще смысл постройки нового перинатального центра подразумевал, чтобы все женщины так называемой группы высокого риска по перинатальной, материнской патологии, должны были концентрироваться в одном месте. Для этого и строятся перинатальные центры. Конечно, большинство женщин, которые будут рожать в перинатальном центре и которые сейчас уже рожают, - это женщины с той или иной патологией, либо это патология развития беременности, либо это патология, которая уже была у пациентки. То есть это ее какие-то заболевания, хронические экстрагенитальные заболевания. Попасть в перинатальный центр у женщин абсолютно здоровых тоже шанс есть, потому что мы их тоже принимаем, и они тоже рожают в перинатальном центре.

Е. СКРОЗНИКОВА: А если женщина из области с патологией, она к вам заранее приезжает?

Ю. СЕМЕНОВ: Да, таких женщин мы стараемся отследить заранее. Они все наблюдаются в женских консультациях, на базе перинатального центра работает областной перинатальный консилиум, куда все эти пациентки в течение беременности приезжают, мы их смотрим, составляем план ведения, план родов, и после этого они уже знают, когда поступают в перинатальный центр на роды.

Е. СКРОЗНИКОВА: А большой процент женщин у нас в положении с патологиями?

Ю. СЕМЕНОВ: По перинатальному центру это большой процент. Около 70% пациенток, которые рожают в перинатальном центре, - из группы высокого риска, еще раз повторюсь. Просто это концентрация именно таких пациенток именно в этом лечебном учреждении. Конечно, если взять общее количество пациенток, беременных или рожениц, которые рожают по всей Челябинской области, то этот процент будет, конечно, ниже.

Е. СКРОЗНИКОВА: Сергей Леонидович, как мы выглядим по показателю перинатальной смертности? Наш регион?

С. КРЕМЛЕВ: На сегодня, если говорить в целом по Челябинской области, это где-то 2,2, то есть достаточно хороший показатель. Но если говорить, допустим, о том же перинатальном центре, то, наверно, здесь показатель будет выше по той простой причине (о которой говорил Юрий Алексеевич), что здесь собираются наиболее сложные женщины. На сегодня перинатальный центр является завершением трехуровневой системы оказания медицинской помощи, то есть у нас есть родильные дома первого уровня - на территориях проходят неосложненные роды. Второй уровень - межмуниципальный. Таких роддомов порядка, по-моему, 16. И третий уровень - это перинатальный центр, который переехал в новое здание. Кстати, и старый, скажем так, перинатальный центр 37-го года постройки, в общем-то, в приличном состоянии сегодня поддерживается. И мы сейчас дополнительно выделили на него деньги. Там тоже остались отделения - гинекология, патология новорожденных. Но вся родовая деятельность, консультативные приемы переведены в новый перинатальный центр. И еще я хотел в начале программы сказать, что все строительство проводилось еще и за счет федеральных денег, то есть на условиях софинансирования. И одна из причин, по которой территория попала в эту программу, - как раз то, что мы сумели найти деньги на софинансирование. Где-то 60% - это федеральные деньги, около 40% - это деньги Челябинской области.

Е. СКРОЗНИКОВА: Новое шестиэтажное здание перинатального центра разместилось на территории медгородка. Мы все знаем наш старый перинатальный центр на улице Тимирязева. Я правильно понимаю, что в новом перинатальном центре будет проводиться та же работа, но в новых условиях, на новом оборудовании? А на Тимирязева останется то, о чем только что проговорили?

Ю. СЕМЕНОВ: Да, Сергей Леонидович уже сказал, что перинатальный центр, который находится на улице Тимирязева, остался. Свою функцию выполняет именно как перинатальный центр...

С. КРЕМЛЕВ: В общем-то, два месторасположения одного перинатального центра.

Ю. СЕМЕНОВ: Да-да-да, одного перинатального центра. Там осталась лаборатория, где мы полностью делаем все анализы. Осталось отделение ультразвуковой диагностики. На базе здания развернута клиника одного дня - это, скажем так, новое отделение перинатального центра, где происходит ранняя диагностика врожденных пороков развития плода. Там же, повторюсь еще раз, то, что Сергей Леонидович сказал, - гинекологическое отделение, отделение патологии беременности, отделение патологии новорожденных. И там осталась реанимация на шесть коек, куда мы привозим недоношенных детей из городских родильных домов.

Е. СКРОЗНИКОВА: Необходимость нового строения была существенной, или могли ограничиться тем, что было на Тимирязева?

Ю. СЕМЕНОВ: Сергей Леонидович уже сказал, что перинатальный центр был построен в 1937 году. Понятно, что в то время это был современный перинатальный центр, это был первый перинатальный центр, скажем так, первый...

С. КРЕМЛЕВ: Родильный дом вообще...

Ю. СЕМЕНОВ: Первый родильный дом вообще в Челябинской области, который был построен из кирпича. Все остальное было барачного типа. По тем временам это казалось суперсовременным учреждением родовспоможения, как сейчас – вновь выстроенный перинатальный центр. Конечно, он уже сам по себе устарел морально...

С. КРЕМЛЕВ: Прошло всего 70 лет, получается, и построили новый перинатальный центр, который также является самым современным и отвечает всем требованиям.

Ю. СЕМЕНОВ: И наверно, через 100 лет он тоже, может быть, будет казаться уже не таким современным, как сейчас.

Е. СКРОЗНИКОВА: Одна из особенностей нового перинатального центра - это создание условий для совместных родов. Расскажите, это у вас платно или бесплатно? Насколько пользуется спросом? Папы идут у нас помогать мамам в этом непростом деле?

Ю. СЕМЕНОВ: Совместные роды практикуются уже давно. Просто в новом перинатальном центре для этого есть все условия. Пациентка выбирает одного из членов семьи, кто может и хочет с ней присутствовать на родах, дает свое согласие. И, если, допустим, будущий папа хочет присутствовать на родах, то он проходит санпропускник, переодевается и проходит вместе с супругой в родильный зал. Если есть желание, то семья может находиться в родовом зале ровно столько, сколько там находится пациентка.

Е. СКРОЗНИКОВА: Насколько это популярно?

Ю. СЕМЕНОВ: Скажем так, по 10-15 партнерских родов каждый день у нас не проходит. В неделю бывает 5-6 партнерских родов. Все, кто хотят, все присутствуют на родах.

Е. СКРОЗНИКОВА: Не все старые роддома имели возможность индивидуальных предродовых отделений, родовых отделений, поэтому там нельзя было рожать совместно, а вот сейчас это возможно, да?

Ю. СЕМЕНОВ: Да, все правильно. В старом перинатальном центре у нас не было возможности проводить партнерские роды, потому что не было индивидуальных родильных залов.

Е. СКРОЗНИКОВА: Подскажите, насколько я знаю, у вас существует практика пускать родителей к ребенку в реанимацию. Чем она вызвана?

Ю. СЕМЕНОВ: Вызвана она тем (это доказано, и это уже признанное мнение), что ребенок, когда рядом с ним находятся родители, быстрее выздоравливает, быстрее проходит период адаптации и быстрее выписывается из реанимационного отделения. Это современное направление практикуется во всех, скажем так, продвинутых, современных клиниках не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Мы с этим полностью согласны, к этому стремимся. То есть сейчас в реанимационное отделение к ребенку могут прийти родители, постоять с ним, подержать его за руку – полностью его поддержать, чтобы он выздоравливал быстрее.

Е. СКРОЗНИКОВА: Сергей Леонидович, подскажите, в связи с открытием нового перинатального центра в городе некоторые роддома закрываются. Почему и какие роддома перестанут функционировать?

С. КРЕМЛЕВ: Закрыт пока только один родильный дом, на сегодня самый старший, скажем так, по возрасту, - в городской больнице №5. Там мы будем размещать другие отделения, в частности, отделение паллиативной помощи, которого у нас не хватает. Он не будет простаивать. Следует сказать, что новый перинатальный центр забрал практически всю патологию недоношенных на себя. У нас уменьшилось в некоторых других родильных домах общее количество родов. Сейчас посмотрим, как будет идти работа. Если областной перинатальный центр сможет забрать еще большее количество родов, значит, возможно, встанет вопрос о закрытии одного родильного дома и перепрофилировании его под другие медицинские учреждения, необходимые для города Челябинска и для области.

Е. СКРОЗНИКОВА: Подскажите, в "пятерке" рожали женщины, девушки с сахарным диабетом. Сейчас они все к вам перешли?

Ю. СЕМЕНОВ: Да, на базе нового перинатального центра открыт центр по лечению и приему родов у пациенток с сахарным диабетом. Сейчас все пациентки концентрируются у нас.

Е. СКРОЗНИКОВА: Какие еще уникальные операции можно делать на базе перинатального центра?

Ю. СЕМЕНОВ: На базе нашего перинатального центра, включая и гинекологическое отделение на Тимирязева, 17, мы делаем практически все самые современные операции, которые существуют сейчас в акушерстве и гинекологии. К примеру, мы делаем внутриутробные операции, когда операция проходит на плоде, который находится в полости матки, и есть какая-то патология, которая мешает развиваться ребенку внутриутробно. Есть технологии, есть оборудование, мы проводим такие операции и достаточно успешно, это уникальные операции.

Е. СКРОЗНИКОВА: То есть внутриутробное переливание крови, многоплодная беременность…?

Ю. СЕМЕНОВ: Да-да, фето-фетальный трансфузионный синдром при двойнях при монохориальном расположении.

Е. СКРОЗНИКОВА: Сергей Леонидович, а врачи области проинструктированы, знают, кого направлять в областной центр? Какая-то работа с ними предварительно проводилась?

С. КРЕМЛЕВ: Естественно, такая работа проводилась. У нас есть и приказ по маршрутизации в зависимости от патологии. И когда перинатальный центр еще не открылся, где-то за две недели Юрий Алексеевич собрал всех у себя в перинатальном центре: акушеров-гинекологов, главных врачей – и мы еще раз всю эту цепочку прошли. Я думаю, что сейчас в процессе еще некоторые шероховатости существуют, но все понимают, что самые тяжелые женщины должны рожать здесь. Здесь самое современное оборудование и условия, самые высококвалифицированные врачи, которые каждый день принимают огромное количество родов, поэтому, скажем так, у них уже рука набита, и, если сравнивать с местом, где проходит небольшое количество родов, просто рекомендую всем медикам придерживаться приказа по маршрутизации.

Е. СКРОЗНИКОВА: Юрий Алексеевич, я так понимаю, что перинатальный центр - это ведь не только роддом, но и еще какие-то структуры. Открыть планируете отделение вспомогательных репродуктивных технологий с лабораторией. Что еще в структуру будет входить?

Ю. СЕМЕНОВ: Перинатальный центр - это, конечно, роддом, но есть отделения, которые направлены на то, чтобы не только беременность выносить и женщинам родить, но и на то, чтобы либо сначала обследоваться, например, перед наступлением беременности, либо (если есть проблемы с наступлением беременности) преодолеть бесплодие. Для преодоления бесплодия у нас открыто новое отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). По-русски говоря, это отделение экстракорпорального оплодотворения, ЭКО. Будем надеяться, что у нас будут достаточно высокие результаты по наступлению беременности. Также у нас есть клинико-диагностическое отделение, где проводится прием не только беременных, но и пациенток с проблемами вынашивания беременности, с экстрагенитальными патологиями. То есть мы готовим будущих мам к нормальному вынашиванию беременности. Проводит прием, например, эндокринолог. Если у пациентки имеется в анамнезе сахарный диабет, то сначала ведется подготовка пациентки к наступлению беременности, потом непосредственно мы наблюдаем ее с сахарным диабетом во время беременности и проводим роды. Есть прием по невынашиванию беременности, прием по бесплодию, как я уже сказал. Прием генетика проводится у нас, то есть достаточно много специалистов проводят прием в клинико-диагностическом отделении.

Е. СКРОЗНИКОВА: То есть теперь не надо носиться по городу, чтобы найти каких-то узких специалистов женщине в положении, а все находятся в одном месте?

Ю. СЕМЕНОВ: Да, клинико-диагностическое отделение создано именно так, чтобы пациентка пришла, и если у нее есть какие- то проблемы, то максимально в одном месте мы должны ее обследовать и получить положительный результат.

Е. СКРОЗНИКОВА: Сейчас основной поток пациенток откуда - это город или все-таки область?

Ю. СЕМЕНОВ: Основной поток пациенток - это все-таки область. Областной перинатальный центр нацелен, и работа его направлена на оказание медицинской помощи именно жительницам Челябинской области. При этом, конечно, двери открыты и для жительниц Челябинска, которым показано рожать в областном перинатальном центре или наблюдаться в клинико-диагностическом отделении областного перинатального центра.

Е. СКРОЗНИКОВА: Сергей Леонидович, а какие нас, может быть, в ближайшее время ждут перемены в системе родовспоможения - открытие новых роддомов в области или ремонт?

С. КРЕМЛЕВ: В рамках трехуровневой системы мы, скорее, на сегодня, будем закрывать родильные дома в области. Все должно соответствовать порядкам, у нас на это существует приказы – определенное количество коек, оснащение, и когда приезжаешь куда-то в территорию и видишь, что там в старом здании стоит четыре койки, которые реально... Но у нас есть такие женщины, которые говорят, что будут рожать только здесь и все, - по-разному бывает. Если есть показания, то стараемся убедить и отправить, нет - значит, рожают на месте. Просто в последнее время, когда у нас начиналась трехуровневая система, был такой шум, что, вот, у нас сейчас женщины начнут рожать в машинах, пока их везете, вот, не дай Бог... Я хочу вам сказать, что за эти, по крайней мере, 2,5 года, что я работаю, ни одна женщина в машине у нас не родила. То есть достаточно высокая квалификация на месте у акушеров-гинекологов и акушерок, которые определяют, можно доставить или нельзя. Есть современные препараты. И даже в экстренной ситуации мы можем обеспечить доставку женщины в областной перинатальный центр.

Е. СКРОЗНИКОВА: Но это очень далеко, и если роды преждевременные, так бы родила на месте, а тут ехать еще далеко до Челябинска…

С. КРЕМЛЕВ: Понимаете, так бы родила, конечно, на месте... У нас и случаются такие ситуации, но, к сожалению, не всегда они успешно заканчиваются. Понимаете, преждевременные роды - это в первую очередь тяжелый ребенок, и ни в каждом родильном доме первого уровня, практически… Хотя нет, кувезы есть в каждом, есть даже дистанционное наблюдение в рамках телемедицины. Мы можем отследить все параметры ребенка, изменить лечение, назначить, но все-таки лучше, чтобы они рожали там, где им надо рожать - это межмуниципальные роддома, то есть второй уровень. Основная масса женщин должна рожать на втором уровне. И третий уровень - те две клиники, которые у нас существуют на сегодня.

Е. СКРОЗНИКОВА: Юрий Алексеевич, приходят женщины, видят всю эту новую атмосферу, вы с ними работаете лично, что говорят? Новые залы, все красивое, судя по фотографиям.

Ю. СЕМЕНОВ: В основном, конечно, очень положительные впечатления у наших пациенток от того, что они приходят и видят, потому что центр действительно современный, центр действительно новый. И, скажем так, центр действительно оснащен тем оборудованием, которое является, наверно, самым современным в настоящее время. Поэтому, конечно, отзывы положительные.

Е. СКРОЗНИКОВА: Чаще обещают вернуться, наверно, да?

Ю. СЕМЕНОВ: Это очень хорошо, да. Мы должны призывать всех наших пациенток, чтобы они приходили ни один, ни два, но три и четыре раза в областной перинатальный центр, если им там действительно понравилось, потому что, конечно, нам нужны здоровые и крепкие южноуральцы.

Е. СКРОЗНИКОВА: Отделение детской гинекологии есть у вас?

Ю. СЕМЕНОВ: У нас есть прием детского гинеколога в клинико-диагностическом отделении. Раньше он находился на базе 8-й больницы. Потом было принято решение, что все-таки на базе перинатального центра должен быть прием детского гинеколога. И в настоящее время юных пациенток Челябинска и Челябинской области принимает наше клинико-диагностическое отделение.

Е. СКРОЗНИКОВА: Их стало больше по статистике?

Ю. СЕМЕНОВ: Скажем так, показатели у нас стабильные за последние пять лет. Просто детская гинекология, как и другие направления медицины, развивается, и может быть, поэтому пациенток и раньше было много, но не все могли попасть на прием к детскому гинекологу. Может быть, не выявлялись какие-то заболевания генетические, которые приводили впоследствии к проблемам у девочек. В настоящее время медицина развивается, и юные пациентки сейчас могут просто прийти в клинико-диагностическое отделение перинатального центра и получить всю самую современную необходимую помощь.

Е. СКРОЗНИКОВА: Сергей Леонидович, когда мы говорим о перинатальном центре, понятно, что там все самое лучшее, все самое современное, самое-самое, но штат там очень большой - около 600 специалистов трудятся, да? Вы поправьте меня, если я ошибаюсь. А есть, кому работать на этом оборудовании? Есть, кому доверить сложные роды? Как у нас с кадрами медицинскими?

С. КРЕМЛЕВ: Основной костяк перешел с улицы Тимирязева, из той части областного перинатального центра. Естественно, это специалисты высокого класса, они и были. Плюс ко всему в придачу за время подготовки одной из программ было как раз повышение квалификации, подготовка специалистов. То есть мы готовили специалистов специально для этого перинатального центра. Уровень их подготовки достаточно высокий.

Е . СКРОЗНИКОВА: Долго готовили?

С. КРЕМЛЕВ: Практически, пока строили, два года.

Е . СКРОЗНИКОВА: Спасибо вам большое за эфир. Это была программа "Разбор полетов". Спасибо, что были с нами.

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