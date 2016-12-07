Разбор полетов

Демонтируют часть трибун, растопят лед. На этой неделе арена «Трактор» начнет меняться. Совсем скоро Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию. Какие известные спортсмены приедут на соревнования? Сколько стоят билеты?

Е. СКРОЗНИКОВА: Добрый день. В эфире программа «Разбор полетов», в студии Евгения Скрозникова. Демонтируют часть трибун и растопят лед. В конце этой недели начнется подготовка арены «Трактор». Совсем скоро Челябинск примет чемпионат России по фигурному катанию. Кто из известных спортсменов приедет на соревнования, сколько стоят билеты и какие виды фигурного катания увидят зрители чемпионата? Об этом мы говорим сегодня. Я представляю гостей студии. Это министр физической культуры и спорта Леонид Одер. Леонид Яковлевич, здравствуйте.

Л. ОДЕР: Здравствуйте.

Е. СКРОЗНИКОВА: И исполнительный директор федерации фигурного катания на коньках Челябинской области Владислава Глазкова. Владислава Викторовна, здравствуйте.

В. ГЛАЗКОВА: Добрый день.

Е. СКРОЗНИКОВА: Давайте нашим слушателям «Эхо Москвы в Челябинске» и телезрителям 31 канала напомним, что работаем мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нашему разговору. Сделать это просто — набрав телефон прямого эфира 269-97-78. Ну и в начале программы мы с вами напомним, что чемпионат России по фигурному катанию на коньках пройдет у нас с 20 по 25 декабря, ждем мы очень много тренеров, 90 спортсменов должны заявиться. Давайте, Леонид Яковлевич, начнем с того, о чем я стала говорить в начале программы — что в конце этой неделе уже будет подготовка ледовой арены «Трактор». В чем она будет заключаться и почему только в конце этой недели?

Л. ОДЕР: Это связано с играми хоккейного клуба «Трактор». 10 декабря последняя игра, и по окончании игры сразу начнем топить лед. То есть уже в ночь на 11-ое начнется подготовка.

Е. СКРОЗНИКОВА: Зачем топить лед? Чем этот не устраивает?

Л. ОДЕР: Лед для игры в хоккей отличается по своим характеристикам от такого вида спорта, как фигурное катание. Отличается по двум позициям: по цвету — для хоккея это матово-белый цвет, а для фигурного катания — серо-голубой, — и по температурным характеристикам льда. Для хоккея он должен быть более жестким, соответственно, температура — минус шесть градусов. Для фигурного катания — от минус трех с половиной до минус четырех градусов — лед должен быть более мягким. Ну и толщина льда — в фигурном катании она больше, чем в хоккее, это связано с прыжками. Для того, чтобы оттолкнуться, нужна более крепкая основа. Поэтому такие характеристики. Ну и, соответственно, другое брендирование подо льдом. Там не должно быть ничего связанного с хоккеем. Поэтому такая долгая процедура.

Е. СКРОЗНИКОВА: А трибуну зачем разбирают?

Л. ОДЕР: Это связано особенно с первыми рядами, с размещением судей, телевизионных камер, пресс-службы, комментаторских и так далее. Также предусмотрена разминочная зона.

Е. СКРОЗНИКОВА: Владислава Викторовна, что будет представлять из себя программа чемпионата, какие виды фигурного катания мы увидим?

В. ГЛАЗКОВА: Мы увидим олимпийские виды спорта. Это женское и мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Одиночное представят спортсмены в количестве 18 участников, спортивных пар будет 12, а танцевальных дуэтов — 15.

Е. СКРОЗНИКОВА: У меня вопрос как у зрителя. Я смогу прийти на чемпионат российского масштаба, насладиться выступлениями? Насколько они зрелищны, исполняют ребята трюки или нет? Каков уровень тех, кто приезжает на подобного рода соревнования?

В. ГЛАЗКОВА: Поскольку это чемпионат России, в Челябинск приедут сильнейшие спортсмены нашей страны. Это будет отбор на чемпионаты Европы и мира. Хочется сказать, что в Челябинске будут и олимпийские чемпионы, и участники, призеры чемпионатов мира, Европы. То есть это звезды фигурного катания.

Л. ОДЕР: Это будут сильнейшие фигуристы. Федерация фигурного катания России занимает очень жесткую позицию в плане формирования сборной команды. Чемпионат России является основным отборочным соревнованием сборной команды

Л. ОДЕР: И никто не может выступить со своей сборной на «Европе» и «мире» в этом сезоне после чемпионата России, если он по каким-то причинам не принял участие в чемпионате России — заболел, получил травму или просто решил пропустить. Тогда он не имеет права выступать в составе сборной на официальных соревнованиях. Это очень хорошая позиция. В отличие от многих других федераций, по другим, в том числе и олимпийским, видам спорта.

Е. СКРОЗНИКОВА: То есть то, что ребята будут показывать здесь у нас, мы потом увидим на чемпионате мира, да?

В. ГЛАЗКОВА: Совершенно верно.

Е. СКРОЗНИКОВА: А подскажите, кого ждем? Уже известно, кто конкретно приедет? Или списки спортсменов и тренеров чуть позже станут известны?

В. ГЛАЗКОВА: Ну, списки участников чемпионата России определятся к середине декабря, поскольку состав участников определяется по результатам Кубка России и по серии турниров гран-при. И сейчас в Москве как раз заканчивается турнир V этапа Кубка России, поэтому буквально через неделю будет четкое понимание по составу участников.

Е. СКРОЗНИКОВА: Но уже известны имена?

В. ГЛАЗКОВА: Конечно.

Е. СКРОЗНИКОВА: Расскажите, кого увидим.

Л. ОДЕР: Я хотел бы обратить внимание наших зрителей, которые захотят посетить чемпионат, на то, что сейчас наиболее сильные позиции в отечественном фигурном катании — это в одиночном женском катании. И все наши лидеры последних двух лет — они все будут здесь. Особенно хотелось бы отметить Евгению Медведеву — лидер сезона, чемпионка мира. Это вообще лидер в мире. Анна Погорелая, Юлия Липницкая — олимпийская чемпионка в команде — из Свердловской области. Елизавета Туктамышева — чемпионка мира. То есть все лидеры за исключением Аделины Сотниковой — она пропускает сезон после Олимпийских игр — так просто Олимпийские игры не даются, олимпийские золотые медали.

Е. СКРОЗНИКОВА: Травма какая-то у нее или нет?

Л. ОДЕР: Ну, нагрузка, во-первых, психологическая, когда ты готовишься к Олимпиаде, и физическая. Поэтому здесь нужно отойти в психологическом плане, залечить травмы. Пропустив сезон, не всегда сразу получается войти в следующий сезон. Поэтому такой процесс адаптации очень серьезный.

Е. СКРОЗНИКОВА: По тренерам?

Л. ОДЕР: По тренерам звездный состав.

Е. СКРОЗНИКОВА: Расскажите.

Л. ОДЕР: Ну, я хотел бы сказать, что будет наш знаменитый тренер Татьяна Анатольевна Тарасова, хоть она сейчас и не тренирует.

Е. СКРОЗНИКОВА: Это легенда, без нее никак.

Л. ОДЕР: Это легенда, да. Она будет комментировать, она приезжает. Алексей Мишин вместе со своей женой — они звездная наша пара тренеров. Траньков Максим, Водорезова Елена, наш знаменитый тренер, которая сейчас тренирует женское одиночное катание.

В. ГЛАЗКОВА: Буянова.

Л. ОДЕР: Да, она сейчас Буянова, но ее все знают как Водорезову, когда она еще выступала, была призером чемпионата мира, была наша первая звездочка в женском фигурном катании.

Е. СКРОЗНИКОВА: Александр Жулин, тоже известный тренер будет, да?

Л. ОДЕР: Да, да. Будет обязательно.

В. ГЛАЗКОВА: С танцевальными дуэтами.

Е. СКРОЗНИКОВА: Кто будут судить чемпионат? Сколько судей, откуда приезжают? Я знаю, что там даже Япония должна быть, Владислава Викторовна.

В. ГЛАЗКОВА: Нет, поскольку это чемпионат России, судят российские судьи, но они имеют международную и всероссийскую категории. Они судят крупнейшие турниры как у нас в стране, так и за рубежом — и чемпионаты мира, и Олимпийские игры. Поэтому судейский корпус будет очень сильный.

Л. ОДЕР: Вот Владислава Викторовна сама рефери, судья всероссийской категории, судит все крупные мероприятия.

Е. СКРОЗНИКОВА: Будете в качестве судьи на чемпионате?

В. ГЛАЗКОВА: Да. Представитель южноуральского фигурного катания.

Е. СКРОЗНИКОВА: Давайте поговорим, Леонид Яковлевич, о ценовой политике на билеты. Дорого ли стоит увидеть все это изобилие красоты, изящества и достижений?

Л. ОДЕР: Программа по продаже билетов началась за месяц до начала чемпионата. Ценовая политика — от 300 рублей до 1,5 тысяч рублей в зависимости от времени. То есть ты идешь на утреннюю программу или на вечернюю или ты идешь в последний день, когда будут показательные выступления, или ты идешь на открытие. То есть в зависимости от рейтинга и ценовая политика. И в зависимости от зоны.

Е. СКРОЗНИКОВА: Открытие и закрытие чемпионата всегда дороже, как правило, да?

Л. ОДЕР: Да, как правило. Сейчас лучше всего продаются билеты на 22 декабря — это открытие, на 24 декабря — это последний день соревнований, где выступают женщины с произвольным катанием. И 25 декабря — показательные выступления.

Е. СКРОЗНИКОВА: Спрос южноуральцев чувствуется на это мероприятие? Сколько уже билетов раскуплено?

Л. ОДЕР: Спрос вообще огромный, как мы и ожидали. Ну, по крайней мере, на 24 и 25 декабря в свободной продаже билетов нет. Есть еще на 22 и 23, но сейчас мы посмотрим — те билеты, которые мы забронировали для отдельных школ, спортивных структур и так далее, для каких-то городов и правительства — мы эти билеты будем изымать и отдавать в свободную продажу, чтобы те, кто на самом деле очень хочет посетить, смогли купить билеты.

Е. СКРОЗНИКОВА: Где можно купить их, расскажите варианты.

В. ГЛАЗКОВА: Сайт kassy.ru.

Л. ОДЕР: Кассы ледовой арены «Трактор».

Е. СКРОЗНИКОВА: А официальный сайт чемпионата?

В. ГЛАЗКОВА: На официальном сайте размещена реклама, можно перейти по этой ссылке и заказать билеты.

Е. СКРОЗНИКОВА: Владислава Викторовна, конечно, курируют представители Федерации фигурного катания на коньках организацию, приезжали уже к нам. Будут ли еще приезжать, смотреть что-то или уже все посмотрели? И что сказали?

В. ГЛАЗКОВА: Поскольку до соревнований осталось всего 10 дней, все свои пожелания Федерация фигурного катания России уже нам высказала, и приезжать больше не будут.

Е. СКРОЗНИКОВА: Леонид Яковлевич, что сказали? Довольны в целом или есть претензии? Я знаю, что они очень щепетильно подходят, что даже смотрят,сколько масла на бутерброде, и дегустировали еду спортсменов. Расскажите, насколько они ответственны в этой сфере?

Л. ОДЕР: Федерация фигурного катания — они очень щепетильны, именно в деталях. И они очень тщательно изучают все технические моменты, которые могут сказаться на успешном или не успешном проведении чемпионата. Главная задача организаторов — чтобы спортсмены и тренеры были довольны и им были созданы все условия, начиная с момента приезда, перелета, проноса багажа, насколько все это будет сделано быстро и комфортно, как быстро они получат, аккредитацию, номер, насколько будет правильно организовано питание, жеребьевка, разминка, подвоз и так далее. Очень много моментов, которые входят в специфику этого вида спорта. Хорошо, что мы провели чемпионат России среди юниоров в этом году, в феврале, как тестовые соревнования. Нам это очень на многие нюансы открыло глаза, и сейчас намного легче. Плюс мы изучали опыт наших коллег, в частности, Москвы, которая проводила кубок гран-при по фигурному катанию. Тоже много чего посмотрели.

Е. СКРОЗНИКОВА: Но я не обманываю — правда дегустировали, соусы пробовали.

Л. ОДЕР: Да, конечно.

Е. СКРОЗНИКОВА: Расскажите.

Л. ОДЕР: Ну как — приехала комиссия и начали с самого начала смотреть номера, смотреть, где будет проходить жеребьевка, потом зашли в ресторан. Мы же спортсменов и тренеров всех этих великих будем у себя кормить. Поэтому шеф-повар предоставлял комиссии возможность попробовать блюда. Смотрели, например, много ли в печенье масла, не острый ли маринад в рыбе. Должно быть постное, больше фруктов. Разрезать или не разрезать яблоко или банан. То есть это такие мелочи, которые они знают, а мы не всегда знаем. Все это записывалось и, естественно, будут вноситься коррективы в меню.

Е. СКРОЗНИКОВА: То есть даже условия проживания смотрели? Говорили: «Здесь будут жить тренеры, а здесь не будут»?

Л. ОДЕР: Конечно, конечно. Как они будут аккредитованы? Можно ли будет, допустим. По просьбе Татьяны Анатольевны Тарасовой, подселить рядом, в соседний номер, кого-то из ее друзей или подруг. Нет, нельзя. То есть только аккредитованные. Аккредитованные спортсмены, тренеры, судьи, випы могут проживать в гостинице по специальной квоте.

Е. СКРОЗНИКОВА: Владислава Викторовна, а у спортсменов действительно есть определенные требования по питанию?

В. ГЛАЗКОВА: Ну, ни для кого не секрет, что спортсмены, которые должны свою форму держать в соответствующем виде, потребляют диетическое питание. Это касается девочек — одиночное, танцевальное, парное катание. Конечно, юноши могут себе позволить больше питания...

Л. ОДЕР: Мяса, мяса.

В. ГЛАЗКОВА: Мяса, да. И после острого питания очень тяжело кататься. Поэтому всегда для спортсменов предусматривают особое питание.

Е. СКРОЗНИКОВА: То есть только более постное, да?

В. ГЛАЗКОВА: Да.

Л. ОДЕР: Девочки должны быть худенькие — их же должны подбрасывать. Это же не Волочкова...

В. ГЛАЗКОВА: Никакого майонеза...

Е. СКРОЗНИКОВА: Что им еще нельзя? Фастфуд, понятно, да.

В. ГЛАЗКОВА: Ну, нежелательно майонез, жирное.

Е. СКРОЗНИКОВА: А вот подскажите: у чемпионата по фигурному катанию есть традиция особого проведения жеребьевки, она оригинальна и всегда подход интересный. В этом году какой она будет?

В. ГЛАЗКОВА: По правилам проведения соревнований по фигурному катанию особых требований нет. То, что касается жеребьевки — есть особые требования, которые будут выдержаны. Но сюрпризы для спортсменов будут. Будут новогодние подарки, будет новогодняя елка, шары, из которых они будут тянуть свои номера.

Е. СКРОЗНИКОВА: То есть будет какая-то емкость с шарами? Расскажите, как это будет.

Л. ОДЕР: Ну, это будет новогодняя игрушка.

Е. СКРОЗНИКОВА: Так.

Л. ОДЕР: Она открывается и там будет номер.

Е. СКРОЗНИКОВА: Эту игрушку они будут откуда-то с елки снимать?

Л. ОДЕР: Нет, будут вынимать из такого полукруглого аквариума.

Е. СКРОЗНИКОВА: Когда будет жеребьевка?

В. ГЛАЗКОВА: 21 декабря вечером.

Е. СКРОЗНИКОВА: А где будут жить спортсмены и планируется ли для них какая-то экскурсионная программа? Успеют ли они город или область посмотреть?

В. ГЛАЗКОВА: Спортсмены будут проживать в гостинице Radisson. 24-25 декабря предусмотрены экскурсионные программы по достопримечательностям города, в областной исторический музей. Но будет зависеть еще и от времени, потому что в это время могут быть и утренние тренировки. Но если они изъявят желание, конечно, они поедут.

Е. СКРОЗНИКОВА: Главная цель у них — побеждать здесь.

В. ГЛАЗКОВА: Да, тренироваться и соревноваться.

Л. ОДЕР: 24 и 25 свободны будут мужчины-одиночники и танцевальные пары, потому что они 23 уже закончат свою программу. Захотят, не уедут — значит для них будут экскурсии. А те, кто 24 выступают — им не до этого.

Е. СКРОЗНИКОВА: Леонид Яковлевич, а кокой будет церемония открытия? Знаю, что там тоже что-то грандиозное готовится.

Л. ОДЕР: Ой, Яна Малышева сейчас думает...

Е. СКРОЗНИКОВА: Это режиссер церемонии?

Л. ОДЕР: Да. Она у нас всегда, главный режиссер всех наших открытий на всех крупных турнирах. 25 минут ей дается, чтобы реализовать свое творчество. Я ей привез запись открытия с гран-при Кубка мира, который был в Москве. Конечно, ничего особенного там не было, поэтому сейчас Малышева готовит какое-то грандиозное шоу, как она умеет это делать. Это тайна, рассказывать я не могу. Да я и не знаю. Даже если бы знал, не стал бы рассказывать, потому что вся интрига тогда бы закончилась на этом.

Е. СКРОЗНИКОВА: Заинтриговали. Придем сами смотреть. А скажите, Владислава Викторовна? Южноуральские спортсмены будут представлены на этих соревнованиях?

В. ГЛАЗКОВА: Как я уже в начале беседы говорила, состав будет окончательно сформирован уже в ближайшее время, но мы надеемся, что в него попадут два южноуральских спортсмена. Это Екатерина Борисова и максим Селькин. Представлять они будут парное катание в параллельном зачете с Пермским краем.

Е. СКРОЗНИКОВА: А воспитанники наших детских спортивных школ по фигурному катанию как-то смогут соприкоснуться с этим чудом, как-то поучаствовать?

В. ГЛАЗКОВА: Конечно смогут. Прежде всего, наши южноуральские фигуристы участвуют в открытии чемпионата России. Юные фигуристы будут собирать цветы, которые будут бросать на лед.

Л. ОДЕР: И игрушки.

В. ГЛАЗКОВА: Да, игрушки. Поэтому наши фигуристы увидят чемпионат России.

Е. СКРОЗНИКОВА: А насколько у нас в регионе популярен этот красивый вид спорта — по воспитанникам, по школам? Как мы, сильны в этом? Понятно, что у нас хоккей — это все. А фигурное катание?

Л. ОДЕР: Вообще, фигурное катание очень популярно среди родителей детей. Другое дело, что не всегда им удается получить то тренировочное время на наших катках, на которое они претендовали, потому что, как правило, все, что можно забрать хоккеем, хоккеисты забирают. И очень редко, в отдельных городах есть такая возможность. Даже челябинская школа олимпийского резерва «Тодес» перебивается, ищет место в «Юности», где-то еще.

В. ГЛАЗКОВА: Льда не хватает.

Л. ОДЕР: Льда не хватает никому. В Златоусте сейчас мы построили каток — сразу предупредил, чтобы выделили фигуристам время. Какое-то время дают. В Магнитогорске когда мы строили каток в 2007 году, я говорил, чтобы фигуристы там были. Но, как правило, хоккеисты всегда заполняют — потихонечку, потихонечку, по одному часу, по полтора, по два — и выжимают, вытесняют.

Е. СКРОЗНИКОВА: Фигуристам надо побойчее быть в этом плане?

В. ГЛАЗКОВА: У фигуристов более ранний вид спорта, они еще юные.

Л. ОДЕР: Если в следующем году мы, дай Бог, начнем строить шорт-трек, это будет объединение двух федераций — конькобежного спорта и фигурного катания. Горшков в этом плане тоже помогал — чтобы пробивать по федеральной программе, для того, чтобы фигуристам на этом спортсооружении тоже было место.

Е. СКРОЗНИКОВА: Последний вопрос, который успею задать: правильно поняла или нет, что все, кто приедет на чемпионат России, будут тренироваться в «Юности»? Или это вторая площадка?

В. ГЛАЗКОВА: Тренироваться будут в арене «Трактор» и параллельно будут тренировки у других видов во дворце спорта «Юность».

Е. СКРОЗНИКОВА: А это удобно? Они же будут выступать все равно на другом льду?

В. ГЛАЗКОВА: Удобно, потому что в тот день, когда проходят соревнования, тренировки должны пройти на той арене. А те виды, которые в этот день не соревнуются, тренируются во дворце спорта «Юность».

Е. СКРОЗНИКОВА: Спасибо вам большое за эфир, было очень интересно. И, конечно, вот лично я с нетерпением жду этого события. Мне кажется, оно будет зрелищным, красивым. И своего ребенка я обязательно приведу, чтобы эту красоту она увидела. Спасибо за эфир, это была программа «Разбор полетов», всего доброго.

Все выпуски программы »