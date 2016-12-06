Порядок в новом формате. В сентябре в Челябинской области было создано министерство общественной безопасности

Разбор полетов

Гости эфира: Савченко Евгений

Порядок в новом формате. В сентябре в областном правительстве было создано министерство общественной безопасности.

Что входит в задачи ведомства? Можно ли считать видеокамеры панацеей от нарушений? Как изменится система экстренного вызова «112»?

Е. СКРОЗНИКОВА: Добрый день. В эфире программа «Разбор полетов», в студии Евгения Скрозникова. Штраф не выпишут и в тюрьму не посадят, но за порядком следить обязаны. В сентябре в регионе было создано министерство общественной безопасности. Чем это ведомство отличается от существующих правоохранительных структур? Какая нам, обычным гражданам, от него польза? И почему власти хотят устанавливать камеры на домах? Об этом мы говорим сегодня. Представляю своего гостя в студии: министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко. Евгений Юрьевич, добрый день.

Е. САВЧЕНКО: Добрый день.

Е. СКРОЗНИКОВА: Я напомню телезрителям 31 канала и радиослушателям «Эхо Москвы» в Челябинске, что работаем мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нашей беседе. Сделать это легко, набрав телефон прямого эфира 269-97-78. Давайте будем разбираться, Евгений Юрьевич. Есть у нас МЧС, правоохранительные органы есть, теперь есть и вы – новое министерство.

Е. САВЧЕНКО: Евгения, давайте сразу определимся. Министерство общественной безопасности – это не правоохранительный орган, это орган исполнительной власти. Он создан тоже для людей, он во имя безопасности людей. Другое дело, что мы никого в тюрьмы не сажаем, уголовных дел не возбуждаем и не расследуем…

Е. СКРОЗНИКОВА: Как я об этом уже сказала, да.

Е. САВЧЕНКО: Мы реализуем полномочия государственной политики, связанные с противопожарной безопасностью, вопросы предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вопросы гражданской обороны входят в наше ведение, а также мы обеспечиваем реализацию государственной политики в рамках антитеррористической, антинаркотической деятельности, безопасности дорожного движения. Если еще проще, то начнем с того, что при министерстве действует четыре подведомственных предприятия, одно из которых – противопожарное предприятие, 63 подразделения общей численностью 1269 человек, областных пожарных. Это восемь поисково-спасательных отрядов, которые помогают людям на дорогах, те же самые спасатели, которые помогают заблудившимся туристам в горах, и спасатели на воде, деятельность водолазов тоже включается сюда же. В нашем ведении находится центр гражданской обороны, который включает в себя несколько десятков складов на территории Челябинской области, в рамках которых хранятся средства индивидуальной защиты и те запасы, которые необходимы для оказания помощи людям при чрезвычайных ситуациях, если возникнут проблемы с теплом, с жильем, – ряд нюансов, которые позволяют предотвращать, ликвидировать какие-то опасные мероприятия межмуниципального, областного уровня...

Е. СКРОЗНИКОВА: Консервы там хранятся?

Е. САВЧЕНКО: При необходимости, да, есть тот минимум, который определен. Если вводится чрезвычайное положение, определяется, что нужно: нужны ли генераторы, нужны ли палатки, нужны ли продукты питания. В зависимости от этого определяется, что нужно туда привезти. Это определяет комиссия по чрезвычайным ситуациям, и на этих складах это все хранится. Тема «Безопасного города». «Безопасный город» - это и видеосистемы, которые занимаются не только фискальной деятельностью, не только помогают правоохранительным органам фиксировать правонарушения, связанные с нарушением правил дорожного движения. Более половины тех видеокамер, которые стоят на балансе областного предприятия «Безопасный город», в первую очередь направлены на помощь правоохранительным органам в поддержании общественного порядка непосредственно в местах массового скопления населения…

Е. СКРОЗНИКОВА: Про «Безопасный город» мы с Вами еще отдельно поговорим. То есть мы поняли, что новое министерство представляет собой некую структуру из четырех подразделений, о которых Вы сейчас сказали. А раньше-то как было?

Е. САВЧЕНКО: Как раз давайте начнем с того, что с момента создания министерства общественной безопасности количество чиновников не увеличилось. Оно создано на базе главного управления по взаимодействию с правоохранительными органами и части подразделений министерства экологии, при которых раньше были и пожарные, и спасатели, и центр гражданской обороны, что, в общем-то, мягко говоря, не совсем профильные направления министерства экологии, и лучше, чтобы это министерство занималось непосредственно вопросами экологии. Объединив данные подразделения в министерство, мы не увеличили количество чиновников, но при этом упало количество руководителей. Руководителей стало меньше, фонд оплаты труда уменьшился, мы оптимизировали затраты как раз непосредственно и бюджета. При этом при всем мы объединили еще и ресурс вот этих двух подразделений, потому как система «112»…

Е. СКРОЗНИКОВА: Поговорим про нее обязательно.

Е. САВЧЕНКО: О которой мы проговорим. Система оповещения на случай пожаров, других чрезвычайных ситуаций. Мы сегодня интегрируем, объединяем как раз непосредственно с «Безопасным городом», с системами видеофиксации. Мы хотим сделать достаточно серьезный информационный продукт, который позволял бы властям проводить мониторинг ситуации, вовремя выявлять и пресекать те или иные чрезвычайные ситуации, оказывать действенную помощь правоохранительным органам в обеспечении общественного порядка.

Е. СКРОЗНИКОВА: Вопрос, вот лично я пока не разобралась, с пожарным подразделением. Есть МЧС России, федеральная структура, в составе которой есть противопожарное подразделение, и Вы говорите, что в Челябинской области тоже есть своя пожарная охрана. Помогите разобраться, я вот не понимаю.

Е. САВЧЕНКО: Естественно, это, на первый взгляд, достаточно сложно. Хотя если открыть Конституцию, 72-ю статью, - в совместном ведении субъекта и федеральных органов находятся вопросы противопожарной безопасности. Вообще ответственность персональную за состояние противопожарной безопасности в регионе несет глава субъекта, то есть губернатор, в нашей ситуации губернатор Челябинской области. Поэтому у нас с 2008 года и существует соглашение с министерством чрезвычайных ситуаций, где определяется расчет сил и средств федеральных структур МЧС, - это в первую очередь областной центр, это крупные населенные пункты, районные центры. А есть ведь нормативы, когда пожарный наряд должен прибыть на место пожара: в пределах населенного пункта в период до 10 минут, за пределами населенного пункта, в области, - до 20 минут. И, чтобы обеспечить это нормированное прибытие, формируются областные подразделения, которые как раз именно там и располагаются. Попутно формируются и добровольные дружины главами муниципальных образований. Наша задача – обеспечить выполнение норматива по прибытию на пожар, и не только прибытие, но и обеспечение его тушения. Поэтому, когда поступает сигнал в пожарную службу, смотрят, где этот пожар идет, кто ближе к нему, и в первую очередь тот, кто ближе, выдвигается. На подстраховку выдвигаются вторые, третьи силы. Если высокотехнологичный пожар, очень опасный пожар, там, конечно, подключаются федеральные структуры. Если возгорание не представляет особой сложности, решают силами областных и муниципальных подразделений. Муниципальные, повторюсь, - это добровольные подразделения, а областные – это, те которые действуют в рамках областного противопожарного подразделения. То есть по области 63 подразделения, с нового года мы открываем в Красноармейском районе еще одно, 64-е подразделение, итого у нас будет 1289 человек.

Е. СКРОЗНИКОВА: Евгений Юрьевич, безопасность дорог – ваше ведомство теперь тоже занимается этим? Конечно, не могу не упомянуть трагедию, которая случилась в Ханты-Мансийском автономном округе, когда много детей погибло и пострадало в аварии. Понятно, что там имело место и нарушение правил дорожного движения, но вот сама сеть, освещенность, контроль за техническим состоянием автобусов, которые перевозят детей, кто управляет этим транспортом? В каком у нас вообще процентном соотношении дороги в нормативном состоянии, в каком нет? И будете ли вы эту сферу курировать?

Е. САВЧЕНКО: Министерство общественной безопасности и подразделения министерства общественной безопасности одновременно выступают и аппаратом ряда межведомственных комиссий, которые созданы указами президента, постановлениями правительства, среди которых антитеррористическая комиссия, антинаркотическая комиссия, комиссия по безопасности дорожного движения. Мы обеспечиваем не только план работы, повестку, материалы собираем, проблематику, которая есть, и решение этой проблематики, это в том числе и формирование целевых государственных программ. Что касается безопасности дорожного движения, в рамках работы этой комиссии были разработаны и действуют на сегодняшний день две программы. Это охрана общественного порядка, где свыше 460 миллионов выделено на безопасность дорожного движения, также есть…

Е. СКРОЗНИКОВА: Это что: освещение, разметка?

Е. САВЧЕНКО: Остановлюсь чуть позже, давайте, я завершу фразу сначала. И вторая программа – развитие дорог Челябинской области, это как раз там, где вопросы знаков, разметки, дорожного покрытия. Плюс еще на муниципальном уровне действует программа общим финансированием, если не ошибаюсь, практически 360 млн рублей. И отсюда получается, 160 миллионов в рамках программы развития дорожного хозяйства идут непосредственно на разметку дорог, на установку знаков. У нас свыше 5 тыс. пешеходных знаков, более половины из которых на сегодняшний день искусственно освещены. Сегодня более половины оборудованы дополнительной желто-зеленой полосой, устанавливается система светофоров Т-7, это такие мигающие желтые светофоры, в основном около образовательных учреждений. Их, конечно, гораздо меньше, чем хотелось бы. Но, тем не менее, развитие непосредственно в этом направлении идет. Что касается охраны общественного порядка, то там большая часть средств идет на поддержание видеосистем. И видеосистемы формируются не просто так, а в первую очередь ставятся в местах (что касается дорог, когда мы говорим о безопасности дорожного движения) повышенной аварийности, при этом эту повышенную аварийность по специальной методике определяют подразделения ГИБДД, органы внутренних дел. И, исходя из этого, формируется соответствующая видеосистема, наряду с развитием дорожного покрытия, наряду с установкой дорожных знаков, нанесением разметки, в том числе и формирование видеосистем, которые занимаются фискальной деятельностью. Плюс мы еще не коснулись того, что в рамках программы уже охраны общественного порядка предусмотрены мероприятия непосредственно профилактические с детьми, разного рода лекции, беседы, практические занятия. Плюс работа комиссии, которая рассматривает ряд вопросов, один из которых в октябре текущего года был связан именно с обеспечением безопасности перевозки детей на дорогах. Вот та проблема, которая произошла в Ханты-Мансийске недавно, разбиралась комиссией, сама организация работы по перевозке детей разбиралась комиссией в октябре текущего года. Все в совокупности предпринимаемые областными и муниципальными властями меры вместе с федеральными структурами на текущий период позволили снизить в целом ДТП на 11%, смертность по ДТП упала у нас примерно на 29%, что особенно важно, на 40% меньше погибло детей. Я считаю, что достаточно серьезный результат этих комплексных мер по охране общественного порядка, по охране безопасности дорожного движения.

Е. СКРОЗНИКОВА: Мы с Вами говорим, и я себя ловлю на мысли, что мы как будто говорим про крупные города, а если говорить про трассы регионального масштаба, там что? Там как с состоянием дорог?

Е. САВЧЕНКО: Мы как раз с Вами сегодня и про ДТП, и про смертность говорим на территории всей Челябинской области.

Е. СКРОЗНИКОВА: Всей области?

Е. САВЧЕНКО: Всей области, конечно. Я отвечаю за всю Челябинскую область в пределах обеспечения безопасности.

Е. СКРОЗНИКОВА: Но вот светофоры около учебных заведений? Это все равно в городе сосредоточено?

Е. СКРОЗНИКОВА: Это все касается именно городов Челябинской области. 5 тыс. пешеходных переходов – это на территории Челябинской области, этих знаков. Более половины из которых оснащены желто-зеленым покрытием, - это тоже на территории Челябинской области…

Е. СКРОЗНИКОВА: Это город, города.

Е. САВЧЕНКО: 87% искусственного освещения – это тоже Челябинская область, как города, так и межнаселенные пункты. И областные власти в первую очередь отвечают за областные дороги, межмуниципальные дороги, помогают муниципалитетам, и муниципалитеты сами выделяют… Вот те 360 млн рублей – это на развитие разметок на муниципальных дорогах. Это все вместе привело к тому, что хотя бы вот такой важный показатель, как снижение ДТП, смертности на дорогах уже мы достигли.

Е. СКРОЗНИКОВА: Так, Евгений Юрьевич, с дорогами вроде бы разобрались. Давайте тоже к большому вопросу – комплекс «Безопасный город». 10 лет назад начал у нас в регионе внедряться, но, говорят, что только последние три года он приносит какие-то результаты. Действительно ли это так? И какую пользу от этого комплекса мы видим?

Е. САВЧЕНКО: Вообще мало кто знает, но в целом система «Безопасный город» была разработана министерством по чрезвычайным ситуациям. Это не просто видеосистема, это целый комплекс автоматизированных систем, которые должны включать в себя и системы оповещения, и системы различного мониторинга, чтобы, в общем-то, отслеживать ситуацию по ЧС. Это и система «112»…

Е. СКРОЗНИКОВА: Поговорим о ней, да.

Е. САВЧЕНКО: И видеофиксация. Учитывая, что полностью такую автоматизированную систему систем создать крайне сложно, начали формировать отдельные ее элементы, сегменты. Один из которых – видеопосты, видеонаблюдение (как я уже говорил) как в местах массового скопления населения, в общественных местах, так и непосредственно на дорогах. Что касается этих видеосистем…

Е. СКРОЗНИКОВА: Что сейчас представляет из себя эта система? Сколько камер и где они в основном локализованы?

Е. САВЧЕНКО: На балансе областного предприятия находится 93 поста, которые включают в себя около 500 видеокамер, большая часть из которых способствует охране общественного порядка в общественных местах, меньше половины – на дорогах. Плюс ко всему прочему, заключаются договорные контрактные отношения, и нам победители контрактов помогают обеспечивать фискальную деятельность на дорогах в местах повышенной аварийности, то есть оказывают комплексную услугу, что позволяет на основании видеоданных принимать решения ГИБДД о привлечении к административной ответственности нарушителей.

Е. СКРОЗНИКОВА: Еще видео с камер какие преступления помогают раскрыть?

Е. САВЧЕНКО: За десять месяцев текущего года, пока такой информацией я обладаю, было раскрыто свыше 40 общеуголовных преступлений, девять угонов автотранспорта, выявлено свыше 600 человек, которые использовали поддельные страховки на автотранспорт. Это тоже достаточно серьезно, потому что никто не хотел бы, попав ДТП, выяснить, что с виновника взыскать практически ничего нельзя: страховка у него липовая, а на самом деле он не застрахован. Вот эти направления помогают выявлять системы видеофиксации. Я же говорю, система систем, когда мы подключаемся к другим базам данных, когда проводятся определенные методики системы мониторинга, и это способствует правоохранительным органам в выявлении других нарушений. Сегодня закуплены мобильные системы, сегодня работает оборудование, которое помогает выявлять нарушителей, связанных с неправильной постановкой на стоянку автотранспорта. В конечном итоге это тоже способствует разрешению тех или иных пробок на дорогах. Но все-таки для нас очень важно, это позиция губернатора, то, что штрафы – это не средство наполнения бюджета, для нас очень важна безопасность граждан в первую очередь. Поэтому поставлена задача стационарные посты видеосистем именно ставить в общественных местах. Для нас очень важны узловые точки, там, где мы можем вести мониторинг транспортных потоков, что способствует раскрытию преступлений. И в-третьих, места повышенной аварийности. Но здесь в большей степени мы стремимся использовать мобильные комплексы, потому что аварийность – момент такой… Он, в общем-то, постоянно видоизменяется в зависимости от климатических условий, времен года. И тут проще работать мобильными системами. Но область ориентирована на стационарные именно для поддержания охраны общественного порядка.

Е. СКРОЗНИКОВА: Правда ли, что есть задача на жилые дома устанавливать камеры?

Е. САВЧЕНКО: Стационарная система – да, но мы пошли другим путем: узловые места будем оснащать за счет областного бюджета, а интегрировать одновременно с этим те системы, которые созданы на базе частных организаций, некоммерческих организаций, такие сегодня есть, и почему интегрировать очень важно? Вот та же самая железная дорога, которая испытывает трудности с хищениями с поездов, дальше проследить, куда этот транспорт уходит, где их перехватывать, как их задерживать, интеграция… Вот мы хотим замкнуть в единое информационное пространство все эти разрозненные системы. Это тоже одна из задач, которая перед нами поставлена.

Е. СКРОЗНИКОВА: Евгений Юрьевич, успеем поговорить про важную тему, про систему экстренного вызова «112». Когда по этому номеру реально можно будет дозвониться? Был у меня личный опыт, и звонишь долго, и потом тебе диспетчер говорит: «А Вы в полицию перезвоните». Что она сейчас из себя представляет? Я знаю, что большая работа по ее модернизации произойдет в ближайшее время?

Е. САВЧЕНКО: Сегодня единая диспетчерская служба все-таки работает на базе муниципальных подразделений, при этом только небольшая часть из них работают круглосуточно, остальные работают только в дневное время. По нашим оценкам, до 30-40% сигналов теряется, при этом люди вынуждены звонить в другие службы, чтобы дозвониться. Плюс ко всему прочему единые диспетчерские службы сегодня, принимая тот или иной сигнал, потом в ручном режиме пытаются дозвониться до заинтересованной службы: то ли пожарных, то ли медиков. Мы сегодня технически подготовились на территории Челябинска к тому, чтобы автоматизированно принимать сигнал по системе «112».

Е. СКРОЗНИКОВА: Коротко, что это будет из себя представлять?

Е. САВЧЕНКО: То есть идет звонок, диспетчер включается, он, получая информацию от гражданина, заполняет электронную карту, которая автоматически приходит заинтересованному ведомству. При этом фиксируется время, когда она туда приходит, и фиксируется время реагирования на эту информацию. Технически мы к этому готовы, готовы запустить ее хоть сегодня. Мы сегодня ждем разрешения Минкомсвязи для того, чтобы опытный вариант запустить в Челябинске по проводам. Понятно, да, по проводам?

Е. СКРОЗНИКОВА: Телефоны стационарные.

Е. САВЧЕНКО: А с февраля 2017 года уже и через мобильные телефоны. В то же время губернатором принято волевое решение, и закуплено будет оборудование в 2017 году, которое позволит технически внедрить эту систему на территории всей Челябинской области, а возможно, к концу года ее автоматизированную и запустить.

Е. СКРОЗНИКОВА: 01, 02, 03 – все это останется, на всякий случай?

Е. САВЧЕНКО: Конечно, да, на всякий случай останется. Но мы тем самым, внедряя автоматизированную систему «112», надеемся повысить оперативность реагировании, как в получении сигнала, так и оперативного реагирования на этот сигнал.

Е. СКРОЗНИКОВА: Для этого надо везде, в МЧС, на станциях скорой помощи, устанавливать оборудование?

Е. САВЧЕНКО: Автоматизированные системы уже установлены, мы в тестовом режиме полгода работали, посмотрели болевые точки и сейчас уже готовы к опытному запуску.

Е. СКРОЗНИКОВА: И будут со следующего года диспетчеры работать круглосуточно по этому телефону?

Е. САВЧЕНКО: При областном предприятии, да, круглосуточно.

Е. СКРОЗНИКОВА: Спасибо Вам большое, Евгений Юрьевич, за консультацию. Теперь будем знать, что есть такое министерство, которое заботится о нашей безопасности, это приятно. Это была программа «Разбор полетов». Спасибо, что были с нами.

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