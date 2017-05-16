ПоЭХОли!

«Увидеть тех, кто мешает спать по ночам». «Челябинское эхо» подружилось с южноуральскими байкерами. В минувшую субботу, 13 мая, в Челябинске торжественно открыли мотосезон. Корреспондент радиостанции Лидия Андреева отправилась на площадку сбора в поисках острых ощущений от скорости, рок-н-ролла и ветра в лицо.







Оказалось, что сезон открывался уже во второй раз за год (предыдущий сбор байкеров и проезд мотоколонной через весь город были 29 апреля), но гостей это нисколько не смущало. Для старта мотоциклисты выбрали символичные дату и время: 13 мая, 13 часов 13 минут.

Пресс-секретарь челябинского мотоклуба Wings Сильва Яблочная со сцены поздравила челябинцев с началом байк-сезона, пошутив, что горожане могут «прямо сейчас увидеть, кто мешает им спать по ночам».



Мотоциклов на парковке у ТРК «Родник» становилось все больше, в железных бочках горели костры, люди угощались кашей и чаем из котелков.







Желающие оставить себе на память что-нибудь маленькое и неопасное, осаждали прилавки с байкерскими сувенирами и брутальными украшениями.





Были и те, кто решил усовершенствовать внешний вид. Для них прямо на площадке на один день открылся филиал барбершопа.

Те, кто покупать ничего не планировал, развлекались гаданием с помощью «Колеса мотофортуны». Судьбу испытала и корреспондент «Челябинского эха» — стрелка показала на табличку «Поехать домой к жене».

Подруги мотоциклистов удивляли «простых смертных» сочетанием женственности и суровости образов.

Кокетливым можно сделать даже мотошлем - было бы желание!

Впрочем, хищную натуру защитный головной убор тоже способен продемонстрировать.

Больше всех происходящим восторгались, конечно, дети: кругом куча сверкающей техники — вся разная, мощная, красивая, цветная... С флагами, с рогами, клыками, зубами...

...А у президента женского мотоклуба «Стальные кобры» - с плюшевой змейкой на пассажирском месте.

Кроме множества мотоциклов на площадке демонстрировали раритетные авто.

И совсем уж непонятную, но симпатичную «технику».

Под грохот рок-н-ролла и заводящихся моторов был гордо развернут флаг радиостанции «Челябинское эхо».

Круг почета со знаменем «бойцов информационного фронта».

Зарядившись впечатлениями для репортажа и загрузив карту памяти фотоснимками, корреспондент «Челябинского эха» Лидия Андреева покинула праздник на заднем сиденье мотоцикла за крепкой спиной таинственного пилота...)

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