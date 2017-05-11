ПоЭХОли!

Путешествие по дну древнего Урало-Сибирского океана. Журналисты «Челябинского эха» спустились в подземелье. Сотрудники редакции 6 мая выехали в Увельский район, где вместе с учеными оценили несколько пещер, увидели самую большую карстовую воронку региона и старинные печи для обжига известняка.

Краевед Федор Жижилев показал редакции "Челябинского эха" бомбы древнего палеовулкана. Около 300 млн лет назад, когда существовал древний Уральский океан, на его дне извергались вулканы. Из жерла выбрасывалась раскаленная лава, и ее застывшие куски различной формы ученые назвали бомбами. Несколько таких бомб, со вкраплениями яшмы, можно увидеть на территории села Красносельское.

Журналист Лидия Андреева успевала не только лицезреть природные объекты, но и записывала впечатления на диктофон. Кстати, репортаж из Увельского района выйдет в эфир в ближайшее время.

Пещера Граф Мордвинов была открыта спелеоархеологом Владимиром Юриным и краеведом Федором Жижилевым несколько лет назад. Она расположена буквально в чистом поле. Сейчас ученые раскапывают вход в пещеру - его вскрыли всего на шесть метров. Журналисты "Челябинского эха" тоже поучаствовали в этой работе.

Как рассказал Владимир Юрин, пещера Граф Мордвинов получила название по имени бывшего владельца земель на территории современного Увельского района графа Николая Мордвинова.

Табурет краеведа. Здесь ученые отдыхают во время раскопок.

Спустившись ко входу в пещеру, мы встретили мышку.

В начале мая на входе в пещеру еще лежал снег.

Печи для обжига известняка. Всего в долине рек Увелька-Сухарыш четыре таких объекта. Одна из печей выдолблена прямо в скале, остальные три - построены из камня.

Печи использовались в XIX - начале XX вв. Мастера складывали внутрь древесный уголь, сверху насыпали известняк, закрывали землей и поджигали. Подобные объекты есть также под Златоустом, Карабашом, Кыштымом, в Чебаркульском и Карталинском районах.

А это самая большая карстовая воронка Челябинской области.

По долине рек мы путешествовали и с доктором исторических наук, директором Научно-образовательного центра евразийских исследований ЮУрГУ Александром Таировым.

Селфи со спелеоархеологом Владимиром Юриным.

На берегу реки Сухарыш, которая является притоком Увельки, мы нашли брахиоподы. Это окаменевшие морские животные.

На пути к пещере Казачий стан мы нашли яшму буквально под ногами.

Вход в пещеру Казачий стан.

Пещера расположена в двух километрах южнее от места впадения реки Сухарыш в Увельку. По данным топографов, общая длина всех ходов пещеры составляет 265 метров, максимальная глубина превышает 20 метров. В этой пещере в период таяния снега образуется подземное озеро. Но мы до него не дошли, поскольку лед еще не растаял, и было очень скользко.

Выходя из пещеры, Александр Таиров на сводах заметил барельеф лошади. Как прокомментировал Федор Жижилев, ранее при спусках в пещеру очертания животного ускользали от взглядов путешественников.

Обратно мы ехали изрядно уставшие и даже немного заблудились. Но все закончилось хорошо, и даже клещ, укусивший корреспондента "Челябинского эха", оказался не энцефалитным :)

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