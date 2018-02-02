Итоги недели с бывшим вице-губернатором Николаем Сандаковым

- 02.02.2018 г. 08:32
- Гости эфира: Сандаков Николай
Гость эфира сегодня, 2 февраля, вечером на «Челябинском эхе» - бывший заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков. Обсуждаем экологические проблемы и способность отстаивать горожан свои права на чистый воздух.
Присоединяйтесь к разговору в 18.05. Телефон прямого эфира 269-97-78. Прямые трансляции в Facebook и "ВКонтакте".
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