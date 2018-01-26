Итоги недели с предпринимателем Олегом Пермяковым

Персонально ваш

Гости эфира: Пермяков Олег

Фото с личной страницы в Facebook

Сегодня в программе «Персонально ваш» на «Челябинском эхе» - предприниматель Олег Пермяков, создатель одной из ведущих на Урале компаний в сфере консультирования и продвижения бизнеса, бывший директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области. Говорим о деловом климате в регионе, новых санкциях, криптовалюте и условиях нового экономического роста.



Слушайте эфир, начало в 18:05, задавайте вопросы в наших группах в социальных сетях и по телефону 269-97-78.

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