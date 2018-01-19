Персонально ваш

Итоги недели с протоиереем Игорем Шестаковым

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Фото с сайта sobor-chel.ru

«Персонально ваш». Час живого общения, острых вопросов и переходов на личности в вечернем эфире «Челябинского эха».

Главные события прошедшей недели и не только обсудим с гостем в студии – настоятелем Свято-Троицкого храма, секретарем Челябинской епархии Русской православной церкви протоиереем Игорем Шестаковым.

Присоединяйтесь к разговору сегодня, 19 января, в 18:05. Телефон прямого эфира 269 97 78.

 

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