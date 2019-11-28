Вентиляционные системы и системы кондиционирования воздуха

Компания Avimos предлагает услуги проектирования и монтажа вентиляционных систем и систем кондиционирования воздуха. Для этой цели она подбирает оптимальные решения, устройства и оборудование. Подробнее о вентиляции помещений и зданий https://avimos.ru/category/ventilyatsiya-pomeshcheniy/ можно узнать на этой странице. Проектирование и монтаж осуществляют квалифицированные специалисты, инженеры, проектировщики.

Основные услуги

Проектирование и монтаж систем вентиляции является главным предложением компании. Однако это далеко не все ее услуги.

• Создание систем вентиляции совместно с кондиционированием воздуха.

• Монтаж различных вентиляционных систем.

• Проектирование вентиляционных систем.

• Осушение воздуха.

Компания проектирует и устанавливает вентиляционные системы следующих типов:

• приточная;

• вытяжная;

• приточно-вытяжная;

• с фильтрацией воздуха;

• с подогревом воздуха;

• с рекуперацией.

Компания способна спроектировать вентиляционную систему практически для любого типа зданий и помещений. Она создает проекты для офисов, квартир, сооружений коммерческого назначения, промышленных объектов, развлекательных и ресторанных заведений, кафе, баров и пабов. Перечень объектов довольно большой.

Профессиональное проектирование осуществляют сотрудники инженерно-проектного отдела. Помимо проектных чертежей и расчетов они формируют сопровождающую и прочую документацию. Монтажные и пусконаладочные работы осуществляют бригады квалифицированных монтажников, которыми руководит инженер с профильным образованием. Отдел менеджмента берет на себя работу по согласованию и утверждению документов в контролирующих органах, координацию со смежными организациями, формирует оптимальное по стоимости и возможностям предложение по вентиляционной системе.

Компания также занимается поставками устройств и оборудования для систем вентиляции. Доставка осуществляется по всей территории Российской Федерации. Оплатить заказ можно одним из нескольких способов, в том числе наличными и по безналичному расчету.