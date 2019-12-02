Универсальная программа для звукозаписи

Иногда нужно записать свой голос для озвучивания какого-то видео или извлечь понравившиеся мелодии. Но сразу возникает вопрос, как это сделать. Специально для этого была создана программа для записи звука «АудиоМастер». Она помогает редактировать музыку, записывать звуки через микрофон, нарезать рингтоны на мобильник, накладывать эффекты.

Что еще может АудиоМастер?

• Записывать звуки в режиме реального времени. Работает это очень просто, всего лишь нужно выбрать устройство для записи и нажать кнопку «начать новую запись». Сохранить полученный звуковой фрагмент в нескольких форматах. Прямо в программе можно редактировать и прослушивать аудио фрагмент, а если хотите получить оригинальный эффект, то можно воспользоваться пресетами изменения голоса.

• Теперь вы сможете всего в пару кликов извлечь звук из видео. Можно будет извлекать всю дорожку целиком или какой-то определенный фрагмент. Чтобы получить часть звука, нужно просто сдвинуть ползунки в нужный диапазон времени. Иногда эта функция оказывается очень полезной, особенно когда вы не нашли в интернете понравившуюся песню из фильма. Потом полученный файл можно скинуть на любое мобильное устройство и наслаждаться.

• Если вам нужно обрезать и соединить аудио фрагмент, то АудиоМастер вам в этом поможет. Загрузите файл, выделите его с помощью компьютерной мыши и выставьте ползунок на времени обрезки. Фрагменты можно редактировать в программе и сохранять в различных форматах. Также можно несколько файлов соединить в один. Сделать это можно просто следуя указаниям программы. Изменения все можно внести в программе, а потом сохранить.

• Программа предлагает наложить десятки звуковых эффектов. Это поможет улучшить звучание. Для каждого пресета существуют определенные настройки. Их можно оставить или внести правки вручную на свой вкус. Для этого есть эквалайзер, чтобы отрегулировать баланс звуковых частот. Популярными являются эффекты эхо, реверберации. Они направлены на улучшение звука или создание эффекта в конкретном месте.

Если вам нужна звукозаписывающая программа с функцией редактирования, обратите внимание на АудиоМастер.