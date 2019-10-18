Угги UGG AUSTRALIA — удобно и стильно

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Почему так любят угги

Из положительных характеристик следует выделить надежность и практичность, а также прочность и высокое качество пошива. Кроме того, обеспечивается надежная защита от снега и мороза, влаги.

Очень важно не ошибиться с размером обуви, чтоы она не давила и не была слишком свободной. Благодаря правильно подобранной обуви, в холода ваши ноги будут в тепле и комфорте.

Угги практичны. Они привлекательны по внешнему виду, долговечны и удобны в носке. Модели в полном объеме соответствуют модным тенденциям.

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Фото с сайта getkeds.ru