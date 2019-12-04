Отец Жанны Фриске на глазах у ее сына угрожал Дмитрию Шепелеву пистолетом

36-летний Дмитрий Шепелев рассказал о конфликте с отцом Жанны Фриске.

Бывший возлюбленный Жанны Фриске стал героем шоу «Осторожно, Собчак», которое выходит на youtube.com. Телеведущий рассказал, что отец певицы угрожал ему пистолетом в присутствии Платона — сына Дмитрия Шепелева и Жанны Фриске.

«Как только не стало Жанны, у Платона было первое свидание с дедушкой на детской площадке. Он приперся на площадку с пистолетом, и, если бы не охрана, я не знаю, что бы было. Он угрожал мне. Между нами встал охранник и увел его в сторону. У меня сейчас голос дрожит, когда я об этом рассказываю», — приводит слова Дмитрия Шепелева Ruposters.ru.

Также он сообщил, что отец Жанны Фриске в компании мужчин с юга избил его на глазах у Платона. Охраннику телеведущего тогда сломали руку. По словам Дмитрия Шепелева, ребенок запомнил, как неизвестные люди били его отца. Это единственный кошмар, который был у мальчика в детстве, заявил телеведущий.

Фото с сайта ruposters.ru