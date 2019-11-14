Преимущества использования онлайн-кассы Эвотор 5

Современные технологии не обошли и сферу продаж. Сейчас онлайн-кассы для ЕНВД очень простые и легкие. Они понятны, и научиться пользоваться ими может даже тот, кто ни разу до этого не имел дело с подобными аппаратами. Эвотор 5 — один из представителей смарт-терминалов нового поколения. Именно этот аппарат завоевал доверие многих пользователей.

Работает терминал на операционной системе Андроид. Именно эта модель имеет компактные размеры и используется владельцами небольшого бизнеса в тех сферах деятельности, где за день чеков не очень много. Взглянув первый раз на аппарат, сложно понять, что перед тобой терминал. Он больше напоминает калькулятор. Размер экрана всего пять с половиной дюймов. Многие смартфоны имеют показатели значительно больше. Онлайн-касса легко помещается в руке. Не скользит она по причине наличия на обратной стороне небольшого углубления.

С левой стороны корпуса имеется порт USB и разъем для того, чтобы подключить блок питания. В планшет встроен модем, адаптеры, которые принимают сигнал Wi-Fi. Кроме этого, аппарат имеет Bluetooth и даже две камеры, которые имеют расширение 5 Мп. К устройству можно подключить сканер штрих-кода, принтер для печати этикеток, чеков.

Подключиться к ОФД можно легко, потому что аппарат всегда подключен к интернету. Алгоритмы работы на этом терминале не отличаются никаким образом от алгоритмов, которые используются в других моделях Эвотора. При подключении к интернету товары, которые имеются в базе, передаются в облако, где и хранятся.

Эвотор 5 может стать хорошим решением для обеспечения работы пешего или автокурьера, торговой точки, где продаж в день не так много. Это устройство имеет привлекательный внешний вид, маленький размер, просто и удобно в работе. Здесь встроен надежный аккумулятор, который при необходимости можно заменить самостоятельно. Есть еще функция работы в режиме демонстрации без подключения. В целом это очень дешевый и современный способ автоматизации работы на небольшой торговой площади.