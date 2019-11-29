Особенности туров в Кению

Кения — интересная и самобытная африканская страна на экваторе.

Кения — это экзотичная страна. Поэтому от путешествия по ней могут остаться незабываемые впечатления. Здесь можно увидеть уникальную природу и повстречать животных, которых можно было увидеть ранее только в зоопарке.

Заблуждением является то, что в Кении неблагоприятные условия для отдыха. Несмотря на то, что страна очень бедная, здесь ценят туристов и очень доброжелательно к ним относятся. Но при этом Кения считается небезопасной с точки зрения заражения тропическими болезнями. Прежде всего это желтая лихорадка и малярия. Поэтому перед путешествием рекомендуется сделать прививки.

Привлекательным фактором считается то, что стоимость тура в Кению вполне доступна. Несмотря на то, что страна расположена на экваторе, изнуряющей жары здесь не бывает, средняя температура составляет приблизительно 26°С. Это значит, что можно будет комфортно отдохнуть на берегу Индийского океана или совершить путешествие по стране. При пляжном отдыхе следует проявить осторожность, ведь в одночасье можно сгореть под лучами экваториального солнца. Кроме того, купаться нужно только в специальной обуви иначе можно травмироваться, наступив на морского ежа.

Фото с сайта www.ayda.ru