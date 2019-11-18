Особенности телепроекта «Давай поженимся»

Телепередача «Давай поженимся» — популярный проект Первого канала.

Вряд ли кто-либо будет спорить с тем, что любовная тема интересует многих телезрителей. Именно этим можно объяснить популярность проекта Первого канала «Давай поженимся». Если кто-либо с ним не знаком, то чтобы открыть для себя, нужно найти его в программе и просмотреть хотя бы один раз.

Многие интересуются, как можно стать участником проекта. Правила простые и для всех одинаковые. Все, что нужно, так это заполнить анкету на сайте. После этого следует запастить терпением и подождать приглашения на собеседование.

Приглашают на кастинг всех людей, которые заполнили анкету. Но при том следует подготовиться к жесткому отбору. Прежде всего нужно знать, что кастинг проводится в виде перекрестного допроса о личной жизни. Цель такого формата заключается в том, что телевизионщикам нужно понять, насколько участник будет интересен зрителям. Кроме того, оценивается способность потенциального участника держать себя перед камерой.

Если претендент не проходит кастинг, то ему обязательно объясняют причину отказа. К примеру, некоторым советуют изменить внешний вид, другим акцентируют внимание на неправильном поведении. Но в любом случае человек может прислушаться к советам специалистов и попробовать пройти отбор следующий раз.

Безусловно, далеко не все те, кто стремится попасть в телепроект, ищут любовь в жизни. Многие просто ставят цель появиться на телеэкранах. В этом случае вряд ли можно рассчитывать на роль главного героя, но при удачном стечении обстоятельств можно вполне стать претендентом на роль жениха или невесты.

Поскольку целью телепроекта является создание семьи, то телевизионщики при выборе участников, как правило, отказывают тем, кто многократно разводился. Но иногда бывают исключения, в частности, если человек отличается харизмой.

Насчет подставных участников информация не разглашается, но иногда можно встретить объявление стать участником телепередачи за деньги. Скорее всего, создатели программы прибегают к этому, если не удается подобрать участников на кастинге. Участие в телепроекте не оплачивается, исключение составляет только массовка, которая сидит в зале во время съемок.