Для чего нужна полировка фар

Раньше никто не мог бы и предположить, что можно будет полировать фары. В современном мире это вполне возможно, востребовано и популярно. На сайте skolovnet.pro полировку фар в Москве осуществляют профессионалы SKOLOVNET.

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Подробнее о полировке фар

Уже в течение многих лет на массовых авто фары не стеклянные. Теперь это пластиковые колпаки-обтекатели, которые по долговечности существенно уступают стеклам. Причиной того, что фары стали плохо светить, может стать износ защитного слоя, нанесенного на поверхность каждого стекла-колпака. Пластик, из которого выполнены стекла фар, акрил и поликарбонат, в условиях работы автосветотехники, оперативно теряют прозрачность. И причиной этого могут быть проблемы химические или механические.

Старение пластика зависит от таких факторов, как лучи ламп и солнечный свет, а также песок и камешки. Поэтому на заводе пластик покрывается специальным защитным лаком, которому не страшны смены температур и ультрафиолет. Кроме того, здесь следует добавить и стойкость к перенесению обработки песком, кристаллами льда и мелкими камешками. При этом с течением времени защитный слой тускнеет. Для того, чтобы исправить подобные проблемы, осуществляется абразивная полировка. Полировать фары могут профессионалы, которые занимаются полировкой кузова. Они используют для этого специальные пасты и круги, а также полировальную машинку с возможностью поддержания невысоких оборотов.

Фото с сайта skolovnet.pro