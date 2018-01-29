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Многим известен предприниматель и филантроп Вячеслав Моше Кантор, общественная деятельность этого человека весьма многообразна. Он является президентом Европейского еврейского конгресса. Это - миллионер, который смог сам добиться всего в жизни упорным трудом, постоянным поиском верных решений, самосовершенствованием. Он всегда идет к поставленной цели, даже если на пути появляются серьезные преграды. Его не сломят проблемы, он ищет пути их решения и двигается дальше. Он не останавливается на достигнутом, идет вперед, не боясь преград на пути.

В свои шестьдесят четыре года Вячеслав Моше Кантор смог стать всемирно известным, он добился многих важных задач и занимает достойные посты.

Он управляет компанией Акрон. Вячеслав Моше Кантор делает все для того, чтобы компания процветала. Кантор - известный общественный деятель, он всемирно известен. Обладая массой активных позиций в жизни, Кантор грамотно подходит к разным вопросам. Он завоевал по праву симпатию самых крупных еврейских общин.

Это - президент Европейского совета по толерантности и примирению. Он яро сражается против ядерного оружия, его цель - добиться мира на планете.

Несмотря на то, что он - прекрасный предприниматель, Вячеслав интересуется и наукой. Он получил степень кандидата технических наук.

У него много орденов. Благодаря высокому уровню разработок и грамотному внедрению инноваций в холдинге, инвестиционные программы, а также проекты его компании Акрон часто появлялись в госпрограммах касаемо развития промышленности в России.

Это прекрасный общественный деятель. Но еще он и отличный семьянин. В его семье четверо сыновей и дочь. Личная жизнь Кантора благополучно устроена.

На таких людей стоит равняться. Он ставит перед собой цели и добивается их. Этот человек делает многое для людей, он стремится, чтобы на всей планете было мирное небо, чтобы не было войны. Он сражается против насилия и терроризма. У него много реализованных проектов. Но он не останавливается на достигнутом, покоряя новые вершины. Этот человек уверен в себе, он обладает многими лучшими качествами.

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