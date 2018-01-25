Как правильно выбрать биржу криптовалют

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Фото с сайта brokers.ru

Криптовалютные биржи - виртуальные ресурсы, позволяющие совершать сделки с криптовалютой. Сегодня на биржах криптовалют концентрируется основная масса криптовалютных средств. Кроме того, они являются площадками для общения участников. Чтобы правильно определится с выбором, необходимо внимательно ознакомиться с условиями проведения торгов и обратить внимание на комиссию за участие в сделках. Подборку работающих криптовалютных бирж с подробными описаниями можно найти здесь http://crypto-mining.ru/luchshie-birzhi-kriptovalyut-spisok-bitkoin-birzh.html.

Перед тем, как регистрироваться, необходимо определиться, какие операции с криптовалютой вы планируете производить. Не на всех ресурсах предоставляется возможность совершить обмен криптовалюты на фиатные деньги или совершить обратную операцию. Многие биржи предлагают обменивать только отдельные виды криптовалюты. Поэтому нужно обратить внимание, имеется ли в перечне требуемая вам пара. Основы начала работы на бирже Участие в торгах на криптовалютной бирже отличается простотой.

Вначале следует пройти процедуру предварительной регистрации. После этого открывается возможность для ввода определенных средств с целью торговли или обмена. В большинстве случаев данное действие осуществляется бесплатно для криптовалюты, но за ввод реальных денег необходимо будет заплатить. Комиссия обычно составляет 1-5% от введенной суммы. Этот фактор также следует учитывать при выборе ресурса. После этого участник создает заявку на проведение финансовой операции определенной направленности. В ней указывается желаемая цена покупки/продажи криптовалюты. Ордер выставляется в список, и начинаются торги.

Когда сделка заключается, то полученные средства можно вывести предлагаемым способом или оставить их на своем биржевом кошельке для выполнения последующих операций. При выборе биржи криптовалют рекомендуется предварительно познакомиться с репутацией ресурса. Сделать это несложно, так как обычно участники оставляют много отзывов на специализированных форумах. Немаловажное значение имеет удобство интерфейса, наличие статистики и различного инструментария для возможности проведения технического анализа.

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