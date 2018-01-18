Преимущества сварного решетчатого настила

Новости партнеров

Фото с сайта www.perfo-list.com

Пользуются огромным спросом решетчатые настилы. Речь идет о щитообразных элементах, структура которых ячеистая. Стальные полосы соединены между собой с использованием разного рода технологий. Фиксирующим фактором конструкций щитоообразного характера является полоса из стали, которая обрамляет конструкцию. Благодаря ей обеспечиваются высокие показатели прочности. Компания Gratepark занимается производством, а также продажей металлического решетчатого настила. Для вас - качественная решетка сварная оцинкованная по доступным ценам. Компания Gratepark предлагает достойный выбор продукции. Продукцию по доступным ценам вы сможете выбрать и приобрести здесь. Можно созвониться со специалистами по телефону, чтобы проконсультироваться по интересующим вас вопросам и принять верное решение. Вам помогут сделать достойный выбор, при этом будут учтены ваши требования и пожелания. Доставка осуществляется в быстрые сроки. Все - надежно и безопасно.

При изготовлении сварного решетчатого настила используют метод контактной сварки. Благодаря этому настил становится достаточно прочным. Он может долгое время использоваться - свыше четверти века. Достаточно высоки эксплуатационные характеристики, в результате становится возможным эксплуатировать настил даже в невероятно сложных условиях климата.

Показатели сварного настила достаточно высоки, это универсальный материал, который с успехом используют в качестве формирующего элемента для несущих покрытий. Кроме того, настил незаменим при работе с лестничными переходами - для их обустройства.

Сварной решетчатый настил используют для того, чтобы создавать системы грязезащиты в тех сооружениях, где достаточно высок уровень проходимости. Что касается предприятий промышленного назначения, то настил монтируют в помещениях, где достаточно высока опасность загрязнения жирами, а также маслами. Это делается для того, чтобы предотвратить скольжение. А значит, получится избежать травмирования работников предприятия в подобных условиях. Сварной настил востребован и на околоводных объектах. То же касается помещений, где высокие показатели влажности. Ведь вероятность обледенения поверхности подобных покрытий сводится к нулю.

Все выпуски программы »